Keleivį supykdė verkiantys vaikai lėktuve: „Paimkite kūdikį ir vaikščiokite po salono praėjimą“

Prie įrašo P. McAuliffe‘as pateikė „naujovišką“ patarimą: „Jei jūsų vaikas rėkia lėktuve, kuris vėluoja, neturi oro kondicionieriaus, parodykite jam savo telefoną. Užfiksuokite jo reakciją „TikTok“ – gal tai jam padės nuraminti. Ar to jau per daug prašyti?“

Šis vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 15 milijonų peržiūrų.

Kitoje publikacijoje, kurioje jis vis dar sėdi lėktuve, o kūdikis verkia, P. McAuliffe‘as pabrėžė, kad tėvai turi imtis aktyvių veiksmų: „Gaila tėvų, bet kartais reikia pabandyti ką nors naujo. Paimkite kūdikį ir vaikščiokite po salono praėjimą, atitraukite jo dėmesį, darykite viską, kas padėtų.“

If your child is screaming on a flight (that’s late with no AC and hasn’t taken off yet @Delta ) show it a fucking phone. Brain rot the baby on TikTok until it’s quiet. Is that too much to ask? pic.twitter.com/ZPQa8EerFw

Internautai pasidalijo nuomonėmis. Vieni, patys turintys vaikų, kritikavo P. McAuliffe‘as: „Kaip trijų vaikų tėvas sakau – užsidėk ausines ir mėgaukis skrydžiu. Tėvai patiria daug daugiau streso nei tu, skraidantis vienas su ausinėmis“, – rašė vartotojas.

Kitas pridūrė: „Ar per daug prašyti įsigyti triukšmą slopinančias ausines?“ Tuo tarpu dar vienas komentatorius priminė: „Tėvai stresuoja kur kas labiau nei tu. Subręsk.“

Be to, vartotojai ragino P. McAuliffe‘as parodyti daugiau empatijos: „Brolau, jei tai blogiausia, kas tau nutiko gyvenime, parodyk supratingumą – paklausk, ar viskas gerai su mama ir vaiku.“

I do feel bad for the parents but at some point you gotta try something new. Walk his ass up and down the aisle, distract him, do something. It’s still going on. Simply praying it’ll stop is not acceptable pic.twitter.com/tb3Ijjyl0U