Kasparovas sulaukė grasinimų: teko atšaukti kelionę

G. Kasparovas turėjo kalbėti Berlyno laisvės savaitės renginyje. Vietoj to jis įrašė vaizdo kreipimąsi į dalyvius ir patvirtino girdėjęs pranešimus, kad Rusija mėgina jį nužudyti. Pasak jo, saugumo specialistai primygtinai rekomendavo nevykti į Berlyną, nes susiklosčiusiomis aplinkybėmis tokia kelionė keltų nepateisinamą riziką.
G. Kasparovas taip pat kritikavo Europos valdžios institucijas, kad šios nepakankamai priešinasi Rusijos valdžiai. Jis apkaltino Europos politikus leidus Vladimirui Putinui paversti Europą savo žaidimų aikštele ir perspėjo, kad jei V. Putinas Europoje gali pasiekti jį, tai gali pasiekti bet ką.
Rugsėjo pabaigoje Ispanijos laikraštis „El Mundo“ pranešė, kad Rusijos valdžia kelis mėnesius rengėsi Jungtinėse Valstijose nužudyti G. Kasparovą. JAV pareigūnai taip pat pranešė išaiškinę penkių asmenų grupę, kuri, Maskvos nurodymu, rengė pasikėsinimus į Rusijos „disidentų“ gyvybes.
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