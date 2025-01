Karybos ekspertas apie Rusijos planus 2025-iesiems: „Rusija tai darė, tai daro ir tai darys“

Apie tai, ar Vakarai ir Lietuva atlaikys spaudimą ir kas laukia 2025-aisiais, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala ir karybos ekspertas Darius Antanaitis.

Jeigu Rusija susitartų su Ukraina dėl karo pabaigos, gali būti, kad tada Rusija neatsisakys savo 2021-ų metų tikslų – kad Jungtinių Valstijų kariuomenė pasitrauktų iš Rytų ir Centrinės Europos. Ar tada kiltų pavojus Baltijos valstybėms?

L. Kojala: Taip, svarbu nepamiršti to, ką Kremlius įvardijo tiesiai šviesiai, nesislepiant ir nespekuliuojant – Rusijos tikslai yra aprėpiantys gerokai daugiau nei tik Ukrainos teritoriją. Ukraina turi būt išbraukta iš žemėlapio, o likusi Vidurio, Rytų Europa, įskaitant ir Baltijos šalis, taip pat ir Šiaurės Europą, turi tapti Rusijos įtakos zona, kurioje nevyksta veiksmai be Kremliaus leidimo, bent jau strateginiam saugumo lygmenyje.

Tai tokie yra maksimalūs Kremliaus reikalavimai. Valstybės, kurios ekonomikos dydis yra kaip Niujorko valstijos. Tai skamba paradoksaliai, jeigu Vakarų šalys būtų linkusios į tuos reikalavimus įsiklausyti, žinant, kad tokios valstybės nesugeba sustabdyti visas NATO aljansas. Tai būtų visiškas Vakarų šalių pralaimėjimas ir aš tikiu, kad mes tuo keliu neiname ir vis tiktai politinės valios pakaks, kad tokio scenarijaus išvengtumėm.

Kas būtų Vakarų pralaimėjimas? Ukrainos tam tikrų teritorijų netekimas, ar kalba eina apie Baltijos valstybes, taip pat Lenkiją, Rumuniją ar Čekiją, iš kurių turėtų pasitraukti Jungtinių Valstijų kariuomenė?

L. Kojala: Agresoriaus poreikių tenkinimas būtų visiškas Vakarų šalių pralaimėjimas. Tai apima ir Ukrainą, ir, be abejo, viską, kas jau susiję su NATO rytiniu sparnu. Aš nemanau ir neturiu pagrindo manyti, kad NATO rytinio sparno klausimai kada nors galėtų gulti ant derybų stalo su Rusija.

Kitaip tariant, niekas dėl to apskritai derėtis neketina. Neketino ir 2021 metais. Bet, aišku, ta realybė labai stipriai priklauso nuo Ukrainos ateities ir dėl to mes kartojame tezę, kad tik padėdami Ukrainai mes galime apginti save.

Ar Rusija toliau tęs hibridines atakas prieš NATO valstybes?

D. Antanaitis: Be jokios abejonės. Rusija tai darė, Rusija tai daro ir Rusija tai darys. Ir netgi iki karo rusai tai darė. O ateinančiais metais Rusijos veikla turėtų sustiprėti, nes mes – Vakarai, civilizuotas pasaulis – padedam Ukrainai gintis nuo Rusijos. Natūralu, kad Rusija turi ir norą, ir poreikį mums pakenkti, kad mes mažiau padėtumėm Ukrainai. Todėl Rusija ir pradėjo hibridinį karą prieš mus, naikinant mūsų infrastruktūrą arba besikėsinant į svarbius asmenis Europoje.

Atvirai nepuola, nes neturi pajėgumų?

D. Antanaitis: Nepuola, nes neturi karinių pajėgimų. Kitas dalykas, kaip tu panaudosi tuos karinius pajėgumus? Tu nenusiųsi vieno laivo per Suomijos įlanką ar į Baltijos jūrą, kad jis kažką padarytų. Tai turi būti kažkokia hibridinė ataka – jie taip ir veikia. Jie veikia per radikalizaciją, veikia per naudingus idiotus, veikia per keistuolius, kurie vadovauja laivams ir panašiai.

Kaip manote, kaip turėtų reaguoti Vakarų valstybės? Kokio atsako turėtų imtis?

D. Antanaitis: Visų pirma, mes esame teisinės valstybės ir turime į tai žiūrėti kaip į nusikalstamą veiką. Pats pagrindinis dalykas tai yra sulaikymas, ištyrimas ir užkardymas. Mes žinome, kad rusai negali išplaukti į Baltijos jūrą, jeigu nebus kontroliuojami Suomijos arba Estijos. Ir kiekvienas laivo praplaukimas gali būt kontroliuojamas ir gali būti pakankamai greitai užkardomas. Tai, jeigu mes kuo mažiau bijosime ir daugiau žiūrėsim į tai, kaip į nusikalstamą veiką ir tinkamai reaguosime, tai bus geriau.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.