Karūna, kurią vagys pametė per Luvro apiplėšimą, bus vėl eksponuojama

„Šis sugrįžimas bus gražus muziejaus atgimimo simbolis“, – radijui „France Info“ sakė Laurence des Cars.
„Pagrindinės dalys, deimantai ir smaragdai, yra nepažeisti“, – teigė ji ir pridūrė, kad restauravimas užtruks.
Karūna, inkrustuota 1354 deimantais ir 56 smaragdais, priklausė Napoleono III žmonai Eugenijai. Pasak L. des Cars, keli mecenatai jau pažadėjo paramą karūnos restauravimui.
Brangus dirbinys buvo rastas netoli muziejaus po įsilaužimo spalio 19 dieną. Pirminiai tyrimai parodė, kad karūna nukentėjo, kai buvo išimama iš vitrinos. L. des Cars teigimu, greičiausiai ji buvo aplamdyta ne nuo smūgio į žemę, bet dėl to, kad plėšikai mėgino ją ištraukti per išpjautą skylę vitrinoje, kuri pasirodė esanti per maža.
Pasak jos, buvo visiškai netikėta, kad vagys paliko tokį kūrinį. Aštuonios kitos brangenybės ir juvelyriniai dirbiniai, kurių vertė siekia 88 mln. eurų, vis dar nerasti. Po įsilaužimo buvo suimti keli įtariamieji.
Įvykdžius šį apiplėšimą, kai kurios Luvro brangenybės buvo perkeltos į Prancūzijos centrinio banko požemines saugyklas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!