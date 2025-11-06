 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Auditoriai įvertino Luvro apiplėšimą: vadina rimtu signalu dėl muziejaus saugumo spragų

2025-11-06 12:48 / šaltinis: BNS
2025-11-06 12:48

Prancūzijos audito institucijos vadovas ketvirtadienį pareiškė, kad praėjusį mėnesį įvykęs Luvro apiplėšimas, per kurį buvo pavogtos neįkainojamos brangenybės, buvo rimtas signalas muziejaus saugumui.

0

Pierre'as Moscovici spaudos konferencijoje, pristatydamas audito institucijos ataskaitą, teigė, kad nors Luvro saugumo sistemų atnaujinimas vykdomas, tai vyksta pernelyg lėtai.

Jo teigimu, Luvras vietoj to teikė pirmenybę „garsiai reklamuojamai ir patraukliai veiklai“.

Per spalio 19 dienos apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.

Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.

Brangenybės, kurių vertė siekia apie 102 mln. JAV dolerių (88,3 mln. eurų), iš lankomiausio pasaulyje meno muziejaus buvo pavogtos vos per septynias minutes.

Pavogtos brangenybės vis dar nesurastos.

Skelbiama, kad keturiems asmenims dėl apiplėšimo pateikti kaltinimai, jie šiuo metu yra suimti.

Prancūzijos audito ataskaitoje nagrinėjamas Luvro muziejaus valdymas 2018–2024 metais. 

Ataskaitoje daroma išvada, kad Luvro vadovybė investicinius sprendimus priėmė „pastatų ir techninių įrenginių, ypač tų, kurie susiję su sauga ir apsauga, priežiūros bei renovacijos sąskaita“.

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama „nuolatinė vėlavimo problema diegiant meno kūrinių apsaugos įrangą“, kuri nebuvo išspręsta 2018–2024 metais.

Ketvirtadienį Luvro vadovybė pranešė, jog pritaria daugeliui audito rekomendacijų, tačiau pažymėjo, kad ataskaitoje neatsižvelgta į muziejaus jau įgyvendintus saugumo veiksmus.

