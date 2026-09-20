Karas Ukrainoje. Zelenskis pranešė apie pirmąjį smūgį Rusijai balistine raketa: taikiniu tapo naftos gamykla

Pasak jo, smūgių taikiniais tapo viena pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir Rusijos pajėgų logistikos objektas. Prezidentas nurodė, kad operaciją Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) kariai vykdė kartu su Bepiločių sistemų pajėgomis, Specialiųjų operacijų pajėgomis, Vyriausiąja žvalgybos valdyba (HUR) ir Užsienio žvalgybos tarnyba.
„Šis susitikimas gali daug ką pakeisti“: Zelenskis pranešė susitaręs susitikti su Trumpu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad pokalbio telefonu su JAV lyderiu Donaldu Trumpu metu sutarė su juo susitikti Niujorke.
Planuojamas susitikimas rengiamas Vašingtonui raginant Maskvą ir Kyjivą pradėti naujas tiesiogines taikos derybas.
JAV vadovaujamos pastangos užbaigti ketverius su puse metų trunkantį plataus masto karą pastaraisiais mėnesiais įstrigo, Vašingtonui sutelkus dėmesį į konfliktą su Iranu.
Tuo tarpu tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena prieš kitą.
„Ką tik kalbėjausi su prezidentu Donaldu J. Trumpu. Tai buvo svarbus pokalbis, aptarėme daug klausimų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė V. Zelenskis.
„Susitarėme susitikti Niujorke, ir šis susitikimas gali daug ką pakeisti. Atsirado diplomatinis impulsas“, – teigė jis.
Jis taip pat sakė padėkojęs už JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizitą Kyjive.
„Mes gerai prasiėjome pro esmines detales ir vyrukai pamatė situaciją Ukrainoje“, – nurodė prezidentas.
„Yra idėjų dėl deeskalacijos žingsnių ir esminių saugumo klausimų – energijos, pramonės, žmonių gyvybių apsaugos. Drauge su amerikiečių komanda dirbame ir esame pasirengę žengti išties rimtus žingsnius“, – pridūrė V. Zelenskis.
Jis taip pat padėkojo D. Trumpui už pasirašytą didelį sankcijų Rusijai paketą.
D. Trumpas kol kas viešai V. Zelenskio pareiškimo nekomentavo.
Per Rusijos dronų ataką Kyjive sužeista moteris
Per Rusijos dronų ataką Kyjive sekmadienį buvo sužeista moteris, skelbia „Ukrainska Pravda“.
Sostinės meras Vitalijus Klyčko informavo, kad „kilus priešo atakai prieš sostinę, Sviatošyno rajone nukentėjo viena moteris. Sužeistajai medikai teikia pagalbą“.
Oro pajėgos įspėjo apie reaktyvinių dronų judėjimą Kyjivo link.
19 val. 23 min. Kyjivo valdžia pranešė, kad Holosijivo rajone nuolaužos nukrito atviroje teritorijoje prie gyvenamojo namo, apgadinti automobiliai.
Kitoje Holosijivo rajono vietoje nuolaužos taip pat nukrito atviroje teritorijoje.
Kiek prieš 20 val. V. Klyčko pranešė apie gaisrą viename iš Holosijivo rajono parkų dėl nukritusio drono.
Tuo metu Kyjivo srityje per rusų atakas kilo gaisrų sandėliuose, buvo apgadinta įmonių turto bei transporto priemonių.
Rusija žada atkeršyti Kyjivui už dronų atakas per rinkimus
Rusija sekmadienį pažadėjo „suintensyvinti“ smūgius Kyjivui, reaguodama į Ukrainos dronų atakų bangą prieš Maskvą per tris dienas trukusius parlamento rinkimus.
„Atsakydama į Kyjivo režimo atakas prieš civilinius taikinius Rusijoje, Rusijos kariuomenė tęs ir intensyvins didelio tikslumo smūgius prieš karinius taikinius Kyjive“, – pranešė Rusijos gynybos ministerija, apkaltinusi Ukrainą bandymu „sutrikdyti demokratinę Rusijos piliečių valią“.
Ankstyvą sekmadienį Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes, per kurias žuvo du žmonės ir užsidegė naftos perdirbimo gamykla, pranešė pareigūnai.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad tai buvo didžiausia ataka prieš Maskvą nuo tada, kai Kremlius 2022 metais pradėjo puolimą Ukrainoje. Pasak jo, išpuoliui panaudota apie 1 600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti tiesiai į sostinę.
Smūgiai buvo suduoti paskutiniąją griežtai kontroliuojamų parlamento rinkimų dieną. Plačiai tikimasi, kad šie rinkimai atneš dar vieną pergalę valdančiajai partijai „Vieningoji Rusija“, palaikančiai prezidentą Vladimirą Putiną.
Kremliaus šeimininkas penktadienį apkaltino Ukrainą bandymu trukdyti balsavimui, tačiau Kyjivas į šį kaltinimą neatsakė. Ukraina šiuos Rusijos rinkimus pavadino farsu.
Rinkimų Rusijoje laisvumą nuolat kritikuoja ir Vakarai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tuo tarpu gyrė smūgius, sakydamas: „Mūsų tolimojo nuotolio atsakas praėjusią naktį turėjo labai didelį poveikį Maskvos srityje.“
„Buvo smogta vienam iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės objektų ir agresoriaus logistikos objektui. Tai yra milijardai dolerių, kurie maitina karo mašiną“, – rašė jis platformoje „X“.
Ukraina dronais taikosi į Rusijos infrastruktūrą viso karo metu, taip keršydama už Maskvos vykdomą jos pačios miestų bombardavimą.
Per Rusijos apšaudymą Kramatorske žuvo žmogus, dar vienas sužeistas
Rusijos pajėgos apšaudė Kramatorską Donecko srityje. Per ataką žuvo moteris ir buvo sužeistas vyras, platformoje „Telegram“ pranešė Kramatorsko miesto taryba.
„Šiandien 10.10 val. Rusijos pajėgos trimis artilerijos sviediniais smogė Kramatorskui. Priešo apšaudytas Lazurnio rajonas. Deja, per apšaudymą žuvo 1965 m. gimusi moteris. Ji tiesiog ėjo pažįstamomis savo miesto gatvėmis. Jos gyvybę nutraukė Rusijos sviedinio skeveldros. Taip pat buvo sužeistas 1961 m. gimęs vyras. Jam teikiama visa būtina medicinos pagalba“, – teigiama pranešime.
Taip pat apgadinta mokykla ir keli daugiaaukščiai gyvenamieji namai.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, per Rusijos pajėgų ataką Kramatorske rugsėjo 18 d. žuvo vienas žmogus.
Ukraina skelbia apie naują karo etapą: pirmą kartą į priešo užnugarį pasiuntė antžeminius robotus
Per operaciją „Vivaldi“ Ukrainos pajėgos pirmą kartą pasiuntė antžeminius robotus į priešo užnugarį.
Apie tai, pateikdamas išsamios informacijos apie operaciją „Vivaldi“, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Trečiasis armijos korpusas.
„Trečiasis armijos korpusas atliko manevrą, apeidamas priešą iš sparno, ir pirmą kartą pasaulyje į priešo užnugarį pasiuntė antžeminius robotus, taip pat „apakino“ Rusijos dronus“, – teigiama pranešime.
Pranešimo duomenimis, antžeminius robotus kamikadzes toli priešo užnugaryje numetė sunkieji bombonešiai.
„Karus laimi pėstininkai, tačiau mes savuosius saugome, todėl priešo link pirmiausia siunčiami robotai. Oro gynybos ir elektroninės kovos priemonės „apakino“ priešo dronus, kad priešas negalėtų išsiaiškinti puolimo plano“, – taip operaciją apibūdino Trečiasis armijos korpusas.
Kaip pranešta anksčiau sekmadienį, Trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrijus Bileckis sakė, kad per puolamąją operaciją „Vivaldi“ Ukrainos pajėgos išlaisvino Šandryholovės ir Derylovės gyvenvietes ir visiškai perėmė Drobyshevės Donecko srityje kontrolę.
Rusijos rinkimų dieną – kibernetinių atakų banga: daugiau nei 1 tūkstantis smūgių
Rusijos centrinės rinkimų komisijos vadovė sekmadienį pareiškė, kad pastarosiomis dienomis prieš šalies rinkimų infrastruktūrą surengta daugiau kaip 1 tūkst. paskirstytųjų paslaugų trikdymo (DDoS) atakų bangų.
Kas už šias atakas atsakingas, Rusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Ella Pamfilova nenurodė.
Pasak jos, panašu, kad atakas vykdė „itin profesionalios, gerai koordinuotos grupės, naudojančios dirbtinio intelekto priemones“.
Per DDoS atakas sistema užtvindoma interneto srautu, kad nebegalėtų normaliai veikti.
„Pastaruoju laikotarpiu užfiksuota daugiau kaip 1 tūkst. DDoS atakų bangų prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai susijusią su rinkimų procesu“, – E. Pamfilovą citavo Rusijos naujienų agentūros.
Rusijoje šiuo metu vyksta rinkimai dėl visų 450 mandatų parlamento žemuosiuose rūmuose – Valstybės Dūmoje.
Pergalę vėl turėtų iškovoti valdantieji – prezidentą Vladimirą Putiną remianti partija „Vieningoji Rusija“, nuo 2003 m. laimėjusi visus Rusijos parlamento rinkimus.
Visos kitos dalyvauti rinkimuose galinčios partijos remia V. Putiną ir karą Ukrainoje. Prieš karą pasisakančią partiją „Jabloko“ likus kelioms savaitėms iki rinkimų Rusijos Aukščiausiasis Teismas išbraukė iš rinkimų biuletenių.
„Dauguma jau balsavo“: Rusijos okupuotoje Ukrainos Donecko srityje balsavimas baigiamas anksčiau laiko
Rusijos okupuotoje Donecko srities teritorijoje vietos valdžia sekmadienį sutrumpino paskutinę „balsavimo“ Rusijos Valstybės Dūmos rinkimuose dieną. Skelbiama, esą rinkėjų aktyvumas jau viršijo 80 proc.
Apie tai pranešė internetinis leidinys „Ostro“, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
Leidinio duomenimis, vadinamojoje Donecko liaudies respublikoje „balsavimo apylinkės“ fiktyviems Valstybės Dūmos rinkimams buvo atidarytos 8 val.
„Regioninės rinkimų komisijos sprendimu šiandien jos dirbs sutrumpintu grafiku – iki 14 val.“, – teigiama pranešime.
Pabrėžiama, kad vadinamasis „respublikinės rinkimų komisijos vadovas“ Vladimiras Vysockis tokį sprendimą aiškino tuo, jog „dauguma gyventojų savo balsus jau atidavė“.
Pasak jo, šeštadienio vakarą, pasibaigus antrajai pagrindinio balsavimo dienai, rinkėjų aktyvumas vadinamojoje DLR siekė 80,88 proc.
„Ostro“ pažymi, kad po vadinamojo išankstinio balsavimo vietos valdžia jau buvo paskelbusi apie 75 proc. rinkėjų aktyvumą.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Rusija Valstybės Dūmos rinkimams užregistravo Ukrainos kontroliuojamus Slovjansko, Kramatorsko ir Sviatohirsko miestus.
Rusijos atakos Kyjivo srityje aukų skaičius išaugo iki keturių
Per Rusijos smūgį Kyjivo srityje žuvo mažiausiai keturi žmonės, trys iš jų – vaikai, sekmadienį pranešė Ukrainos valdžios institucijos.
Pasak srities karinės administracijos vadovo Tymuro Tkačenkos, per vėlyvą šeštadienio vakarą surengtą ataką taip pat apgadintas 31 objektas, įskaitant daugiabučius, sandėlį, žemės ūkio ir pramonės infrastruktūrą.
„Vaikas, kuris buvo sužeistas per priešo ataką Vyšhorodo rajone, mirė ligoninėje. Kyjivo srityje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki keturių: žuvo trys vaikai ir moteris“, – platformoje „Telegram“ rašė T. Tkačenka.
Sekmadienį Rusijos smūgiai taip pat buvo nukreipti į geležinkelius centrinėje Ukrainoje, o šeštadienį per drono ataką prieš vienuolyną žuvo kunigas, dar keturi dvasininkai buvo sužeisti, pranešė vietos valdžios institucijos.
Tuo metu Rusija pranešė pati patyrusi plataus masto ataką.
Maskvos mero Sergejaus Sobianino teigimu, buvo perimta ir numušta daugiau kaip 1,6 tūkst. dronų, iš kurių 450 skrido Maskvos link.
Netoli Maskvos smogta naftos perdirbimo gamyklai, taip pat apgadinti keli gyvenamieji pastatai.
S. Sobianinas pareiškė manantis, kad dronų ataka buvo siekiama sutrikdyti Rusijoje vykstančius parlamento rinkimus, kurie baigiasi sekmadienį.
Rusijos valdžios teigimu, Ukrainos dronas taip pat smogė autobusui Maskvos okupuotoje pietinės Chersono srities dalyje. Pasak Maskvos, žuvo du žmonės, tarp jų – rinkimų komisijos narys.
Operacija „Vivaldi“: Ukraina skelbia apie išlaisvintas dvi gyvenvietes ir atkovotus 125 kv. kilometrus
Ukrainos trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrijus Bileckis pranešė, kad per puolamąją operaciją „Vivaldi“ Ukrainos pajėgos išlaisvino Šandryholovės ir Derylovės gyvenvietes bei visiškai perėmė Drobyševės kontrolę Donecko srityje.
Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Trečiojo armijos korpuso spaudos tarnyba, kurią cituoja „Ukrinform“.
Pranešime nurodoma, kad per pirmąjį ir antrąjį puolamosios operacijos „Vivaldi“ etapus Trečiasis armijos korpusas ir jam priskirti daliniai jau susigrąžino 125 kv. kilometrų teritorijos kontrolę, iš jų 50 kv. kilometrų teritorijos buvo išlaisvinta.
Be to, skelbiama, kad nukauta dar 800 Rusijos karių. Korpuso duomenimis, per abu operacijos „Vivaldi“ etapus Rusijos pajėgos iš viso neteko daugiau kaip 3 tūkst. karių. Korpusas toliau silpnina iš karto trijų Rusijos armijų – 20-osios, 25-osios ir 1-osios gvardijos tankų armijos – puolamuosius pajėgumus.
„Per šturmo operacijas pėstininkų priešakyje visada juda bepiločiai orlaiviai ir antžeminės robotinės sistemos. Trečiasis armijos korpusas pirmasis pasaulyje pradėjo dislokuoti antžemines robotines sistemas iš oro. Mūsų sunkieji bombonešiai (dronai – ELTA) nugabena antžemines robotines kamikadzių sistemas daugiau kaip 10 kilometrų už priešo linijų“, – pabrėžė A. Bileckis.
Artilerija ir bepilotės sistemos, be kita ko, smogė priešo vadavietėms, ryšių mazgams, logistikos objektams, perkėloms ir rezervams.
„Oro gynyba ir elektroninės kovos priemonės virš kovos veiksmų zonos sukūrė apsauginį kupolą. Dėl to apakintas priešas negalėjo nustatyti operacijos plano, o mūsų daliniai įsitvirtino išlaisvintose linijose“, – pridūrė armijos korpusas.
Pranešimo duomenimis, prie antrojo etapo sėkmės prisidėjo 60-osios mechanizuotosios brigados, 125-osios sunkiosios mechanizuotosios brigados, 3-iosios šturmo brigados bataliono taktinės grupės, 21-ojo atskirojo specialiųjų operacijų bataliono KRAKEN, 3-iojo atskirojo žvalgybos bataliono ir korpuso 25-ojo atskirojo prieštankinio bataliono kariai, taip pat priskirti daliniai – 66-oji mechanizuotoji brigada, 8-ojo specialiųjų operacijų pulko 85-oji tankų grupė, Ukrainos gynybos žvalgybos specialusis padalinys „Artan“ ir 10-asis mobilusis pasienio apsaugos būrys „Dozor“.
„Operacija „Vivaldi“ sugriovė Putino rinkimų paveikslą: Rusijos kariuomenė nei turi pergalių, nei yra pasiekusi savo tikslų Donbase. Netrukus prasidės kita koncerto dalis ir bus naujienų“, – pareiškė Trečiasis armijos korpusas.
Kaip skelbė „Ukrinform“, nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. rugsėjo 20 d. bendri Rusijos kariuomenės nuostoliai, Ukrainos vertinimu, siekia apie 1 517 990 karių, įskaitant 1 560 per praėjusią parą.
Per savaitę – 2 tūkst. dronų, 1,7 tūkst. bombų ir 19 raketų: Zelenskis atskleidė Rusijos atakų mastą
Per pastarąją savaitę Rusija prieš Ukrainą paleido daugiau kaip 2 tūkst. kovinių dronų, taip pat 1,7 tūkst. aviacinių bombų ir 19 įvairių tipų raketų, platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Vien šią savaitę Rusija prieš mus paleido daugiau kaip 2 tūkst. kovinių dronų, kurių dauguma buvo reaktyviniai, taip pat 1,7 tūkst. aviacinių bombų ir 19 įvairių tipų raketų“, – sakė V. Zelenskis.
Jis atskirai paminėjo praėjusios dienos Rusijos pajėgų smūgį FPV dronu vienuolynui Chersono srityje. Per ataką žuvo vienas dvasininkas, dar keturi buvo sužeisti.
Ukrainos prezidento teigimu, taip pat buvo atakuojama ypatingos svarbos ir civilinė infrastruktūra Charkivo, Sumų ir Odesos srityse. Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse smogta gyvenamiesiems namams. Nuo šeštadienio vakaro taip pat buvo atakuojamos Vinicos, Kyjivo, Žytomyro ir Čerkasų sritys.
„Ukraina nuolat ieško ir randa būdų apsiginti ir atsakyti į šias atakas prieš gyvybę. Svarbu, kad mūsų partneriai taip pat ieškotų ir rastų būdų priversti Rusiją pajusti savo karo padarinius. Dabar tinkamas metas imtis naujų sankcijų prieš agresorę ir jėga priversti siekti taikos. Jungtinės Valstijos turi tam priemonių, Europa jų turi, kaip ir kiekviena Didžiojo septyneto (G7) šalis. Tikimės naujų ryžtingų žingsnių“, – pareiškė V. Zelenskis.
„Ukrinform“ anksčiau skelbė, Ukrainos oro gynybos pajėgos per naktį neutralizavo 101 iš 138 dronų, kuriais Rusijos pajėgos Ukrainą atakavo nuo rugsėjo 19 d. vakaro.
Ukraina smogė vienai svarbiausių Rusijos naftos įmonių: po atakos prabilo Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklų, įskaitant raketas „Flamingo“ ir „Pelican“ bei raketinius dronus „Palianycia“.
Pasak prezidento, Maskvos regione buvo smogta vienai iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui.
V. Zelenskis socialiniuose tinkluose pranešė, kad šioje operacijoje dalyvavo Ukrainos saugumo tarnyba (SBU), Bepiločių sistemų pajėgos, Specialiųjų operacijų pajėgos, Vyriausioji žvalgybos valdyba (HUR) ir Išorinės žvalgybos tarnyba.
V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad smogta vienai iš įmonių Rusijos Voronežo srityje.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad tai buvo pati masiškiausia dronų ataka prieš Rusijos sostinę.
Ukraina išbando naują ginklą prieš Rusijos dronus: jau pademonstravo pirmuosius rezultatus
Šiuo metu testuojamas Ukrainos reaktyvinis perimantysis dronas per bandymus pademonstravo pakankamą greičio rezervą įvairiems taikiniams perimti, platformoje „Telegram“ pranešė neoficialus Ukrainos prezidento patarėjas Serhijus Beskrestnovas (žinomas šaukiniu „Flash“).
„Patvirtinu. Reaktyvinis perimantysis dronas veikia. Greičio rezervo pakanka įvairiems taikiniams“, – pažymėjo S. Beskrestnovas.
Pasak jo, dar yra ką nuveikti, tačiau sistema „veikia, yra reali ir parengta toliau tobulinti“.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotosios pajėgos fronte jau bando keturis perspektyvius perimančiųjų dronų modelius, skirtus kovoti su Rusijos reaktyviniais bepiločiais orlaiviais. Savo sukurtas sistemas šiuo metu išbando dar maždaug dešimt gamintojų.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad 67 šalies bendrovės yra pajėgios masiškai gaminti sistemas reaktyviniams dronams numušti. Pasak jo, trys–penkios bendrovės jau yra pademonstravusios rezultatų.
Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) šeštadienį, rugsėjo 19 d., antrą kartą sėkmingai panaudojo ukrainietišką perimantįjį droną prieš Rusijos reaktyvinį droną „Geran-5“, platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos prezidentas.
„Šiandien jau matėme, kaip Ukrainos saugumo tarnyba antrą kartą sėkmingai panaudojo naują ukrainietišką perimantįjį droną. SBU karinės kontržvalgybos pareigūnai sėkmingai smogė Rusijos reaktyviniam dronui „Geran-5“, – šeštadienį teigė V. Zelenskis.
Kruvina naktis: per Rusijos smūgius Sumų srityje žuvo keturi žmonės, dar penki sužeisti
Per praėjusią parą, rugsėjo 19 d., Rusijai apšaudant Sumų sritį žuvo keturi žmonės, dar penki buvo sužeisti, platformoje „Telegram“ pranešė Sumų srities policija.
Policijos duomenimis, per praėjusią parą Rusijos pajėgos 47 kartus smogė 18-ai Sumų srities gyvenviečių.
Atakoms naudotos valdomosios aviacinės bombos (KAB), artilerija ir įvairių tipų atakos dronai. Sumų savivaldybėje per artilerijos smūgį buvo sužeistas 42-ejų vyras.
Sviesos savivaldybėje FPV dronas atakavo civilinį automobilį. Žuvo du 58-erių ir 45-erių vyrai bei dvi 56 ir 76 metų moterys.
Velyka Pysarivkos savivaldybėje FPV dronas smogė automobiliui ir sužeidė 48-erių moterį bei 57-erių vyrą. Taip pat apgadintas Ukrainos pašto operatorės „Ukrposhta“ tarnybinis automobilis.
Į medikus taip pat kreipėsi 13-metis berniukas, kuris buvo sužeistas per rugsėjo 18 d. Sumų savivaldybėje surengtą valdomosios aviacinės bombos smūgį.
Hluchivo savivaldybėje į medikus kreipėsi per drono smūgį sužeista 55-erių moteris.
Kaip anksčiau skelbta, Sumų srityje sprogus sprogstamajam objektui žuvo jaunas vyras.
Rusijos dronas smogė vienuolynui Chersono srityje: žuvo 71-erių kunigas, dar keturi dvasininkai sužeisti
Rusijos pajėgos dronu smogė vienuolynui Chersono srities Červonyj Majako kaime. Per ataką žuvo 71-erių kunigas, dar keturi dvasininkai buvo sužeisti, platformoje „Telegram“ pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.
„Vakar apie 15 val. Rusijos pajėgos dronu atakavo vienuolyną Červonyj Majake. Per priešo FPV drono smūgį žuvo 71-erių kunigas“, – teigė O. Prokudinas, kurį cituoja „Ukrinform“.
Dar keturi 51, 53, 51 ir 31 metų kunigai buvo sužeisti. Pirminiais duomenimis jie nukentėjo dėl smūgio sukelto sprogimo.
Kaip anksčiau skelbta, per Rusijos drono smūgį Chersono srities Tekstylnės kaimui rugsėjo 18 d. žuvo du vyrai.
Per Rusijos smūgį prekybos centrui Dnipre sužeisti penki žmonės
Per Rusijos smūgį prekybos centrui Dnipre sužeistų žmonių skaičius išaugo iki penkių, platformoje „Facebook“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
„Per Rusijos ataką prieš prekybos centrą Dnipre sužeistų žmonių skaičius išaugo iki keturių. Jiems visiems teikiama būtina medicinos pagalba“, – rašoma pranešime.
Kiek vėliau O. Hanža pranešė, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki penkių.
„Į medikus kreipėsi 22 metų moteris. Jai suteikta visa būtina pagalba, o toliau ji bus gydoma ambulatoriškai“, – rašė O. Hanža.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, rugsėjo 19 d. Rusijos pajėgos smogė Dnipro miestui, o viename prekybos centre kilo gaisras. Iš pradžių buvo pranešta apie du sužeistus žmones.
Per Rusijos drono smūgį Kyjivo srityje žuvo motina ir du jos vaikai
Per Rusijos drono ataką Kyjivo srities Fastivo rajone žuvo motina ir du jos vaikai, platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
„Baisi tragedija Fastivo rajone. Per priešo ataką žuvo motina ir du maži vaikai – mergaitė ir berniukas“, – rašė T. Tkačenka, kurį cituoja „Ukrinform“.
Per Rusijos smūgį Fastivo rajone taip pat apgadinti privatūs namai ir automobilis. Viename iš namų kilo gaisras, tačiau jis buvo užgesintas.
Pasak srities vadovo, skubiosios tarnybos toliau dirba atakos vietose ir fiksuoja jos padarinius.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, per rusų ataką Kyjivo srities Vyšhorodo rajone buvo sužeista moteris ir vaikas.
Parlamento rinkimų dieną Rusijoje – šimtų dronų ataka: skaičiuojami žuvusieji
Paskutiniąją griežtai kontroliuojamų Rusijos parlamento rinkimų dieną per šimtų dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkes žuvo mažiausiai du žmonės bei buvo apgadinta didelė naftos perdirbimo gamykla, sekmadienį pranešė pareigūnai.
Sostinės meras Sergejus Sobianinas teigė, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1 600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą.
Jis apkaltino Ukrainą bandymu kištis į griežtai kontroliuojamus tris dienas vykstančius rinkimus, kurie turėtų dar labiau sustiprinti Vladimiro Putino valdžią.
„Precedento neturinti ataka buvo aiškiai suplanuota siekiant sutrikdyti rinkimus. Priešui tai nepavyko“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pareiškė S. Sobianinas.
Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas socialiniame tinkle pranešė, kad dviejose skirtingose vietose žuvo mažiausiai du žmonės – 44-erių moteris ir pagyvenęs vyras.
A. Vorobjovas teigė, kad dronui įsirėžus į 21 aukšto pastatą kilęs gaisras taip pat privertė evakuoti 400 žmonių. Jis nenurodė dronų kilmės.
Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją, ypač nukreiptą prieš energetikos infrastruktūrą, siekdamas smogti gyvybiškai svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, iš kurio finansuojamas jau penktus metus vykstantis karas.
„Apgadintas Maskvos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje esantis objektas“, – pridūrė S. Sobianinas, pažymėdamas, kad apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama, o įvykio vietoje dirba pagalbos tarnybos.
Ši didelė naftos perdirbimo gamykla pastaraisiais mėnesiais jau buvo nukentėjusi nuo Ukrainos smūgių.
Naujausias smūgis suduotas po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, esą Ukraina ir Rusija susitarė netaikyti smūgių viena kitos energetikos objektams.
Tai taip pat vyksta po to, kai rusai penktadienį pradėjo balsuoti pirmuose šalies parlamento rinkimuose nuo 2022-ųjų vasario, kai Maskva pasiuntė karius į Ukrainą ir sukėlė šimtus tūkstančių gyvybių nusinešusį konfliktą.
Rinkimuose leista dalyvauti tik V. Putiną ir Kremliaus karą palaikančioms partijoms. Maskva taip pat vykdo balsavimą okupuotose Ukrainos teritorijose.
Nors mažai kas abejoja, kad V. Putino partija „Vieningoji Rusija“ vėl lengvai iškovos pergalę, šis balsavimas leidžia įvertinti visuomenės paramą karui.
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Zelenskis pranešė apie pirmąjį smūgį Rusijai balistine raketa: taikiniu tapo naftos gamykla
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis platformoje „Telegram“ patvirtino, kad šalies gynybos pajėgos atakavo objektus Maskvos regione, praneša naujienų portalas „Unian“.
Pasak jo, smūgių taikiniais tapo viena pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir Rusijos pajėgų logistikos objektas. Prezidentas nurodė, kad operaciją Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) kariai vykdė kartu su Bepiločių sistemų pajėgomis, Specialiųjų operacijų pajėgomis, Vyriausiąja žvalgybos valdyba (HUR) ir Užsienio žvalgybos tarnyba. Operacijai panaudotos įvairios smogiamojo pobūdžio priemonės – FP-1, RZ-100, MICH-2000, „Palianyca“, „Vendetta“, „Liutyj“, „Bars“, „Flamingo“, „Janvar“ ir „Pelican“.
Tai pirmas oficialiai paskelbtas atvejis, kai buvo panaudota balistinė raketa „Pelican“, dar vadinama FP-7.
„Tai milijardai dolerių, kuriais palaikoma karo mašina... Sankcijos taip pat įvestos įmonei Voronežo srityje. Maskva turėtų ne kitų regionų sąskaita kurti daugiasluoksnius oro gynybos žiedus, o užbaigti savo žiaurų karą ir pasirinkti taiką. Yra deeskalavimo priemonių energetikos ir apsirūpinimo maistu saugumo srityse. Reikia politinės valios. Dėkoju visiems, kurie stiprina Ukrainos pajėgumus vykdyti ilgojo nuotolio smūgius. Esu dėkingas kiekvienam, kuris mūsų ilgojo nuotolio smūgius papildo sankcijomis“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Stebėsenos kanalų duomenimis, gynybos pajėgų atakos taikiniais tapo naftos perdirbimo gamykla Kapotnioje ir logistikos technologijų parkas „Sofjino“. Po atakos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje kilo didelis gaisras. Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas pareiškė, kad per ataką žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti.
Tai ne pirmas kartas, kai Ukrainos gynybos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Kapotnioje – šis objektas jau buvo atakuotas birželio 16 ir 18 dienomis. Per pirmąją ataką buvo apgadintas pirminio naftos perdirbimo įrenginys, kuriam teko apie 53 proc. įmonės perdirbimo pajėgumų.