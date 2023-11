Kasdienėje vakaro kalboje V. Zelenskis taip pat nurodė, kad buvo svarbu išanalizuoti pastarojo meto atakas prieš Ukrainą ir oro gynybos taktiką.

„Akivaizdu, kad reikia kurti ir stiprinti mūsų mobiliąsias šaudymo grupes, taip pat visas veiksmingiausias oro gynybos sistemas“, – pabrėžė jis.

The Staff carried out an important analysis of recent attacks against Ukraine – missiles, massive drone strikes.



We analyzed the tactics of our air defense. There is a clear need to develop and reinforce our mobile firing groups, as well as to get all the most powerful air… pic.twitter.com/b2CGnmwSkE