Sekite svarbiausius šeštadienio karo Ukrainoje įvykius su tv3.lt:

14:07 | Prie Krymo tilto veržiasi tiršti dūmai

Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgos teigia numušusios dvi ukrainiečių raketas virš Kerčės tilto, jungiančio okupuotą Krymą su Rusijos žemynine dalimi, šeštadienį pranešė pareigūnas.

„Oro gynybos pajėgos virš Kerčės sąsiaurio numušė dvi priešo raketas. Krymo tiltas nebuvo apgadintas“, – socialiniame tinkle pranešė Krymui Maskvos primestas gubernatorius Sergejus Aksionovas.

Another day, another Ukrainian strike on the Crimea bridge. Degree of damage unknown so far. Russia claims it shot down two Ukrainian missiles. pic.twitter.com/j0EAyOcV5N

