Svarbiausi įvykiai:

22:52 | Belgija ketina Ukrainai suteikti daugiau kaip 610 mln. eurų vertės karinę pagalbą

Šiais metais Belgija planuoja suteikti Ukrainai 611 mln. eurų karinę pagalbą, taip pat prisiėmė ilgalaikį įsipareigojimą remti Ukrainos gynybos pajėgų modernizavimą.

Tai po pokalbio su Belgijos gynybos ministre Ludivine Dedonder socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Turėjome produktyvų pokalbį su Belgijos gynybos ministre L. Dedonder. Aptarėme pastaruosius įvykius fronte ir mūsų šalių bendradarbiavimo gynybos srityje perspektyvas. Labai vertinu tvirtą partnerių belgų paramą. Belgija šiais metais planuoja suteikti 611 mln. eurų karinę pagalbą ir turi ilgalaikį įsipareigojimą remti mūsų Gynybos pajėgų modernizavimą“, – informavo R. Umerovas.

REKLAMA

REKLAMA

Ministras padėkojo Belgijai už dalyvavimą karinių oro pajėgų koalicijoje, taip pat pilotų rengimo programoje.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lėktuvų koalicijoje dalyvaujanti Belgija nusiųs į Daniją du dviviečius lėktuvus F-16 ir 15 jų techninės priežiūros specialistų, kurie mokys Ukrainos pilotus.

REKLAMA

22:10 | Ukraina: rusai smogė Kramatorskui raketa „Iskander“

Rusijos kariuomenė pirmadienį, sausio 22-ąją, raketa „Iskander“ smogė Donecko srities Kramatorsko miestui.

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Donecko srities karinės administracijos vadovu Vadymu Filaškinu.

„1 žuvęs ir 2 sužeistieji – tokia atnaujinta informacija apie smūgį Kramatorskui“, – sakoma pranešime.

Anot regiono vadovo, sužeistiesiems suteikta reikiama medicininė pagalba, gydymo ligoninėje jiems neprireikė.

REKLAMA

REKLAMA

V. Filaškinas taip pat pranešė, kad rusai paleido į miestą skeveldrinę fugasinę raketą „Iskander“. Apgadinti 7 daugiaaukščiai namai, 3 įmonės ir 3 socialinės infrastruktūros objektai.

Sausio 22-osios rytą Kramatorske nugriaudėjo sprogimas. Kaip paaiškėjo, okupantai surengė dar vieną raketų ataką prieš miestą.

21:14 | Mariupolio mero patarėjas: lankėsi Kadyrovas, bet išsigando drono ir pabėgo

Pirmadienį Mariupolyje lankėsi Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas, ketindamas prastumti savo sūnų į laikinai okupuoto ​​miesto mero postą, tačiau pabėgo, išsigandęs drono.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Kadyrovas šiandien buvo Mariupolyje. Su vizitu. Be „Tik-Tok“ tikslų ir savo metalo laužo kontrolės, jis atvyko prastumti savo sūnelio į Mariupolio mero postą. Tiksliau – į administracijos vadovo, kurį skiria Pušilinas, pareigas“, – parašė P. Andriuščenka.

Anot jo, pirmoje dienos pusėje Kadyrovas planavo surengti „pasitarimą“ miesto okupacinėje administracijoje. O paskui – kalbėti filharmonijoje, kur ketino pranešti, kad jo sūnus „čia turi būti svarbiausias“.

REKLAMA

Tačiau po „pasitarimo“ Kadyrovą teko skubiai evakuoti, kai kažkas pakėlė į orą droną virš netoliese esančio stadiono, kuriame vyko futbolo rungtynės.

Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje vieną didžiausių mūsų laikų humanitarinių katastrofų. Beveik 90 proc. miesto buvo sugriauta per apšaudymus.

Rusijos kariuomenė Mariupolį užėmė 2022 metų pavasarį po kelis mėnesius trukusių įnirtingų mūšių. Vėliau okupantai sunaikintą miestą pavertė savo karine baze.

REKLAMA

Anksčiau buvo pranešta, kad okupantai rusai tiesia geležinkelio liniją, kuri turėtų sujungti laikinai užgrobtą Mariupolį ir Rusijos miestą Rostovą prie Dono. Tai leistų užpuolikams ateityje nenaudoti Krymo tilto ir gabenti techniką bei pajėgas į frontą jūra ir geležinkeliu.

Mieste buvo vykdomas priverstinis pasų išdavimas, gyventojai, neturintys Rusijos Federacijos piliečio paso, negali gauti pensijų ir socialinių išmokų, dirbti biudžetinėse įmonėse.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

21:01 | Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas: dronai pasiekia Rusijos gilumą, jų bus tik daugiau

Rusai tikėjosi, kad jų užnugaris bus nepasiekiamas, tačiau dabar jie sulaukia smūgių savo karinio-pramoninio komplekso infrastruktūrai.

Tai televizijos kanalui „Freedom“ pareiškė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas, praneša „Ukrinform“.

„Jie tikėjosi, kad gilus užnugaris bus saugus, kad mes neturime ginkluotės, galinčios jį pasiekti. Ar kad Vakarai ilgalaikėje perspektyvoje nieko nebeduos“, – sakė jis.

REKLAMA

Anot pareigūno, Rusija taip pat dėjo viltis į oro gynybos sistemą, tačiau uždengti visos šalies teritorijos neįmanoma.

„Fronto linijoje reikia dengti kariuomenę, dengti Krymo teritoriją, kuri jau seniai yra rimtas karo veiksmų teatras. Žinoma, jie negali palikti be priedangos ir kitų objektų pasienyje su Ukraina, Maskvos, Sankt Peterburgo, Naugardo. Bet nuskristi ten, kaip matote, didelių keblumų nėra“, – pabrėžė J. Ihnatas.

Jis pažymėjo, kad, žinoma, šalis agresorė stiprins užnugario gynybą papildomomis oro gynybos sistemomis, o Ukraina darys viską, kad sumažintų jų skaičių.

REKLAMA

„Ukrainiečių dronai pasiekia tikslą, ir ateityje jų bus tik daugiau. Rezultatų jau yra: dega naftos saugyklos ir karinio-pramoninio komplekso gamyklos, daugelyje regionų (gyventojai) jau sėdi be šviesos, trūksta elektros. Jei dujos ir naftos, kuro ir energetikos sektoriaus objektai bus šiek tiek paspirginti, tai, manau, bus visai linksma, o visa tai atkurti nėra lengva“, – apibendrino J. Ihnatas.

Kaip jau buvo pranešta, sausio 21 d. dėl Ukrainos bepiločių orlaivių naktinės atakos naftos terminalas „Ust-Luga Oil“ Leningrado srityje sustabdė darbą. Po atakos visi šalia terminalo buvę tanklaiviai išplaukė toli į jūrą. Jų pakrovimas buvo sužlugdytas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ši Ukrainos saugumo tarnybos ataka padarė ne tik didelių materialinių nuostolių, bet ir žalos Rusijos įvaizdžiui. Pasak „Ukrinform“ šaltinių, rusai priversti dar daugiau oro gynybos sistemų permesti iš fronto į užnugarį.

20:47 | Turkijos parlamentas antradienį balsuos dėl Švedijos narystės NATO

Turkijos parlamentas antradienį balsuos dėl Švedijos stojimo į NATO, taip užbaigdamas daugiau nei metus trunkantį delsimą, kuris paveikė Ankaros santykius su Vakarų sąjunginkais, pranešė stotis „CNN Turk“.

REKLAMA

Jei Turkija ratifikuos Švedijos paraišką prisijungti prie Aljanso, Vengrija taps paskutine kliūtimi stojimo procese, kurį Švedija ir jos kaimynė Suomija pradėjo reaguodamos į Rusijos visapusišką invaziją į Ukrainą prieš beveik dvejus metus.

20:38 | V. Zelenskis Ukrainos parlamentui pateiks įstatymo projektą dėl daugybinės pilietybės

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šalies parlamentui pateiks įstatymo projektą dėl daugybinės pilietybės, pranešė jis pirmadienį vaizdo kreipimesi, skirtame Ukrainos vienybės dienai pažymėti.

REKLAMA

Apie tai skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

„Visi ukrainiečių kilmės žmonės ir jų palikuonys iš įvairių šalių galės turėti mūsų pilietybę. Žinoma, išskyrus valstybės agresorės piliečius“, – sakė V. Zelenskis.

Gruodžio 19 dieną per metų pabaigos proga surengtą spaudos konferenciją V. Zelenskis sakė, kad daugybinė pilietybė galėtų padėti ukrainiečiams, kurie paliko šalį prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai, išlaikyti ryšį su tėvyne.

REKLAMA

REKLAMA

Užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba taip pat pritarė tam, kad ukrainiečiai teisėtai turėtų daugiau nei vieną pilietybę, išskyrus Rusijos ar kitų, kaip jis teigė, nedraugiškų šalių pilietybes.

„Todėl daugybinė pilietybė turėtų būti vienas iš valstybės politikos, kuria siekiama išsaugoti ir plėtoti pasaulinę ukrainiečių bendruomenę, elementų“, – sakė D. Kuleba.

Vaizdo kalboje, skirtoje Ukrainos vienybės dienai paminėti, V. Zelenskis sakė, kad įstatymo projektas dėl daugybinės pilietybės bus taikomas užsienyje gyvenantiems ukrainiečiams ir tarptautiniams savanoriams, kurie šiuo metu gina Ukrainą.

Prasidėjus Rusijos invazijai, milijonai ukrainiečių pabėgo iš šalies. 2023 metų lapkričio duomenimis, daugiau kaip keturi milijonai žmonių gyvena Europos Sąjungos valstybėse pagal laikinosios apsaugos mechanizmą.

Pagal Ukrainos konstituciją šiuo metu ukrainiečiai gali turėti tik vieną pilietybę.

19:28 | V. Zelenskis: dalis Rusijos regionų yra etninių ukrainiečių gimtinė

Rusija ir Ukraina jau daug metų grumiasi aršioje kultūrinėje kovoje dėl glaudžiai persipynusios abiejų šalių istorijos. Situacija smarkiai paaštrėjo po to, kai 2022-ųjų vasarį Rusija įsiveržė į savo vakarinę kaimynę.

V. Zelenskio biuras paskelbė dekretą, kuriame teigiama, kad Rusija „šimtmečius sistemingai vykdė ir tebevykdo veiksmus, kuriais siekiama sunaikinti nacionalinį identitetą, engti ukrainiečius, pažeisti jų teises ir laisves, taip pat ir jų istoriškai gyvenamose žemėse“ Rusijos pietinėje ir vakarinėje dalyse.

REKLAMA

Dekrete įvardijami šeši šiuolaikiniai Rusijos vakarų ir pietų regionai, kurie, pasak V. Zelenskio, istoriškai yra etninių ukrainiečių gimtinė.

Tai Belgorodo, Briansko, Krasnodaro, Kursko, Rostovo ir Voronežo sritys.

Dokumente numatyta, kad vyriausybė turėtų bendradarbiauti su tarptautiniais ekspertais ir parengti planą, kaip „išsaugoti ukrainiečių tautinę tapatybę“ tose teritorijose.

Prezidento dekrete teigiama, kad etniniams ukrainiečiams turėtų būti leista mokytis ukrainiečių kalba, naudotis ukrainietiška žiniasklaida, susirinkimų ir religijos laisve.

Dekrete taip pat skelbiama, kad vyriausybė turi saugoti šių regionų ukrainiečių istoriją. Jų liudijimai apie jų patirtą prievartinę rusifikaciją, politines represijas ir deportacijas, turėtų būti užfiksuoti, teigiama dokumente.

Taip pat reikėtų daugiau dirbti kovojant su „Rusijos Federacijos dezinformacija ir propaganda apie ukrainiečių Rusijoje istoriją ir dabartį ir plėtojant ukrainiečių ir kitų Rusijos pavergtų tautų“ santykius, sakoma dekrete.

Daugybė ukrainiečių vengia rusų kalbos, kuri milijonams žmonių buvo gimtoji, o šalies miestuose buvo pervadintos gatvės ir pašalintos statulos, kuriomis pagerbti rusų ir sovietų veikėjai.

V. Zelenskio pastabos išsakytos Maskvai pareiškus, kad jos invazijos tikslas – apsaugoti Ukrainoje gyvenančius etninius rusus.

REKLAMA

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą neigė ukrainiečių tautos egzistavimą.

Jo sąjungininkas, buvęs šalies prezidentas Dmitrijus Medvedevas, pasmerkė V. Zelenskio dekretą kaip „propagandinį žingsnį“.

„Nėra ką komentuoti, nes ukrainiečiai yra rusai“, – „Telegram“ sakė D. Medvedevas, kuris invazijos metu Rusijoje tapo vienu iš aktyviausių karo šalininkų.

Jis pavartojo Rusijos imperijos laikų terminą dabartinei Ukrainos teritorijai apibūdinti: „Mažoji Rusija yra Rusijos dalis.“

Likus keliems mėnesiams iki puolimo paskelbtoje 5 tūkst. žodžių esė „apie istorinę rusų ir ukrainiečių vienybę“ V. Putinas teigė, kad nėra jokio istorinio pagrindo ukrainiečių kaip atskiros nuo rusų tautos idėjai.

Nepriklausomi akademikai straipsnį kritikavo kaip manipuliavimą istorija.

19:02 | Rusai iš apšaudė Kupjanską

Rusijos pajėgos smogė Charkivo srities Kupjansko miestui, vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai vėl smogė Kupjanskui artilerija. Deja, vienas žmogus žuvo, duomenys tikslinami. Šiuo metu žinoma ir apie sužeistą 66 metų amžiaus vyrą. Dėl apšaudymo užsidegė civilinis automobilis, nukentėjo daugiabutis gyvenamasis namas ir parduotuvė“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

Pasak Ukrainos nacionalinės policijos atstovo Serhijaus Bolvinovo, žuvęs vyras apšaudymo metu buvo automobilyje. Nukentėjusysis, 66 metų vyras, sužeistas į nugarą, liemenį ir dilbį.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą Charkivo srityje nuo artilerijos ir minosvaidžių ugnies nukentėjo apie 20 gyvenviečių.

18:38 | JK leido būtinas keliones į Vakarų Ukrainą

Pirmadienį Didžioji Britanija atnaujino kelionių patarimus ir leido būtinas keliones į Vakarų Ukrainos regionus. Prieš tai, Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Didžioji Britanija perspėjo piliečius nekeliauti į visą Ukrainą.

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija pranešė, kad vyriausybė atnaujino kelionių į Ukrainą patarimus, pasikeitus rizikos vertinimui keturiuose vakariniuose šalies regionuose. Dabar ji pataria keliauti į Užkarpatės, Ivano Frankivsko, Ternopilio ir Černivcų regionus Vakarų Ukrainoje tik esant būtinybei.

„Rusija ir toliau tęsia neteisėtą karą visoje Ukrainoje, tačiau šalis demonstruoja nepaprastą ryžtą ir atsparumą Rusijos puolimo akivaizdoje, todėl JK pakeitė savo kelionių į šiuos regionus patarimus“, – sakoma ministerijos pranešime ir priduriama, kad šalis „turi stiprias oro gynybos sistemas, padedančias apsiginti nuo Rusijos raketų ir dronų atakų“.

REKLAMA

Londonas ir toliau pataria jokiomis aplinkybėmis nevykti į sostinę Kyjivą.

18:03 | Rusijos kariuomenė numetė sprogmenis ant motociklininko

Beryslave, Chersono srityje, Rusijos kariškiai bepiločiu orlaiviu apšaudė motociklininką, jis žuvo, „Telegram“ kanale pranešė Chersono regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

„Beryslave rusai panaudojo droną ir numetė sprogstamąjį įtaisą ant gyventojo“, – sakoma pranešime. Motociklu važiavęs vyras buvo mirtinai sužeistas, šiuo metu mėginama nustatyti aukos tapatybę.

Pranešta, kad Rusijos kariuomenė numetė dvi valdomas bombas į kaimą Chersono srities Beryslavo rajone, jos pataikė į gyvenamąjį pastatą ir vienuolyno teritoriją.

17:55 | Rusijoje už „melagienas“ apie armiją ketinama atimti butus

Rusijoje pagal straipsnį „už RF armijos diskreditavimą“ ketinama konfiskuoti butus ir kitą turtą, praneša UNIAN.

Atitinkamą pasiūlymą įstatymų leidybos lygiu pirmadienį pateikė Valstybės Dūma. Omenyje turimas Rusijos baudžiamojo kodekso pataisų projektas „dėl turto konfiskavimo“. Rusijos žiniasklaida pažymi, kad visas įstatymo projekto tekstas dar nepaskelbtas.

Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas mano, kad šis įstatymo projektas „leis konfiskuoti pinigus, vertybes ir kitą turtą, naudojamą ar skirtą nusikalstamai veiklai prieš Rusijos Federacijos saugumą finansuoti“.

REKLAMA

Taip pat pažymima, kad rusai už „melagienas“ gali netekti laipsnių ir vardų. Jeigu įstatymas bus priimtas, tai, kaip prieš dvi dienas pabrėžė Volodinas, Rusijoje turtą bus galima konfiskuoti iškart pagal aštuonis straipsnius:

melagienų apie armiją platinimas;

vieši raginimai imtis ekstremistinės veiklos;

vieši raginimai imtis veiksmų, kuriais siekiama pažeisti RF vientisumą;

RF ginkluotųjų pajėgų diskreditavimas;

vieši raginimai vykdyti veiklą prieš valstybės saugumą;

raginimai įvesti sankcijas prieš RF ir jos piliečius;

pagalbos teikimas vykdant tarptautinių organizacijų, kurioms nepriklauso Rusija, sprendimus;

nacizmo reabilitavimas.

„Kiekvienas, kuris mėgina išardyti Rusiją, ją išduoda, turi patirti pelnytą bausmę ir atlyginti šaliai padarytą žalą savo turto sąskaita“, – sakė Volodinas.

Anksčiau Rusijoje buvo nuspręsta atimti pilietybę už „melagienas“ apie armiją.

17:33 | Rusijos lėktuvas numetė aviacinę bombą netoli Belgorodo

Rusijos karinis lėktuvas numetė aviacinę bombą ant dambos Belgorodo srityje, praneša UNIAN.

Pasak Rusijos „Telegram“ kanalo ASTRA, esą lėktuvas „pametė“ aviacinę bombą virš užtvankos Rusijos teritorijoje. Tai įvyko sausio 21 d. Jonovkos vienkiemio rajone.

„Vandens telkinyje buvo rasta aviacinė bomba FAB-250. ASTRA duomenimis, sprogmuo iš dalies apgadino užtvanką. Žmonės nenukentėjo“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

Nežinoma, ko iš tikrųjų skrido bombarduoti rusų lėktuvas. Rusijos gynybos ministerija šio incidento nekomentuoja.

16:39 | Rusija sulaikė vyrą, kaltinamą planavus padegti kariuomenės objektų

Rusijos saugumo tarnybos Sibire sulaikė vyrą, kaltinamą planavus karinių objektų Altajaus respublikoje padegimus, pirmadienį pranešė naujienų agentūros.

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija Ukrainoje pradėjo plataus masto karą, Maskva sulaikė daugybę rusų ir užsienio piliečių, kurie kaltinami bendradarbiavę su Kyjivu arba planavę išpuolius prieš kariuomenės objektus.

Vietos FSB saugumo tarnybos padalinys pranešė, kad 1979 metais gimęs Rusijos Barnaulo miesto gyventojas užmezgė ryšį su viena rusų sukarinta grupuote ir neva sutiko vykdyti teroristinius išpuolius.

Jame teigiama, kad vyras planavo Molotovo kokteiliais užpulti vieną Rusijos gynybos ministerijos pastatą ir kad įtariamasis jau pripažino savo kaltę.

Pareigūnai yra iškėlę jam bylą dėl „pasikėsinimo įvykdyti teroro aktą“, už kurį gresia maksimali dviejų dešimtmečių laisvės atėmimo bausmė.

Rusija nuteisė daugybę asmenų už kariuomenės verbavimo centrų visoje šalyje užpuolimus arba su kariuomene susijusios infrastruktūros „sabotažą“.

Atskirai FSB pirmadienį naujienų agentūroms pranešė, kad Rusijos pietuose esančiame Novokuznecko mieste sulaikė vyrą, kuris siuntė pinigus Ukrainos kariuomenei, ir iškėlė bylą dėl valstybės išdavystės.

REKLAMA

15:42 | Norvegijos kariuomenės vadas skubina ruoštis Rusijos agresijai: turime 1–3 metų langą

Norvegijos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Eirikas Kristoffersenas Vakarų šalis ragina ruoštis agresijai.

„Dabar yra langas, kuris tikriausiai truks vienerius, dvejus, gal trejus metus, kai mums reikia dar daugiau investuoti į tvirtą gynybą. <...> Turime sukonkretinti NATO planus ir suteikti reikiamus pajėgumus“, – sakė jis ir pridūrė, kad šiuo metu yra „spragų“, – rašo „The Moscow Times“.

E. Kristoffersenas pažymėjo, kad Rusija „smarkiai padidino“ karinę gamybą, pajungdama savo karinio pramoninio komplekso įmones, veikiančias visą parą, taip pat bendradarbiauja su Iranu ir Šiaurės Korėja, kad papildytų savo arsenalą: tai reiškia, kad ji apsiginkluos greičiau, nei NATO tikėjosi dar praėjusiais metais.

„Mes nežinome, kas nutiks Rusijai po trejų metų. Mums svarbu pasitikti neapibrėžtą ir nenuspėjamą pasaulį turint stiprią nacionalinę gynybą. Todėl dabar turime išnaudoti laiką savo naudai“, – pabrėžė generolas.

Pasak jo, pirmiausia NATO šalys turėtų atkreipti dėmesį į savo oro gynybos stiprinimą, taip pat didinti tolimojo nuotolio raketų, sviedinių ir atsarginių dalių karinei technikai gamybą.

15:10 | Ukrainos oro pajėgos atskleidė, kas skrido numuštais Rusijos lėktuvais

Ukrainos televizijai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas patvirtino, kad Ukrainos pajėgų numuštuose rusų lėktuvuose skrido rusų karininkai.

„Viešumoje pamažu pasirodo jų nekrologai. Bet, visų pirma, jaunų karininkų. Tiesą sakant, mane net nustebino, kad šiuose lėktuvuose buvo jaunesniųjų leitenantų, leitenantų“, – kalbėjo J. Ihnatas, rašo UNIAN.

Pasak jo, bet kokia netektis, net jei tai jaunas karininkas, yra didelė netektis, nes jaunas karininkas yra baigęs karo universitetą, kuriame mokosi penkerius metus, plius dar kelerius metus praktikuojasi tiesiogiai kariuomenėje ir jau turi kovinės patirties.

„Kalbame apie A-50, taip pat apie Il-22. Turiu omenyje, kad du lėktuvai buvo sunaikinti. Ir todėl tikrai okupantams tai gali sukelti tam tikrų nepatogumų, tam tikrų problemų... Jie turi mažiau lėktuvų ir mažiau įgulų. Tai, žinoma, mums yra geriau, jų galimybės šiek tiek sumažėjo“, – sakė J. Ihnatas.

14:28 | Kadyrovo smogikai sumušė rusų karį: išdrįso paprašyti dokumentų

Okupuotame Melitopolyje kilo konfliktas tarp rusų kario ir Ramzano Kadyrovo kontroliuojamų čečėnų iš „Achmat-Vostok“ bataliono. Čečėnų įtūžį sukėlė ruso prašymas pateikti galiojančius dokumentus.

„Kadyrovcai“ sumušė ir grasino ginklu okupuotame Melitopolyje, patikros poste buvusiam rusų kariui. Karo Ukrainoje metu buvo ne vienas pranešimas apie nesutarimus, kartais ir ginkluotus konfliktus tarp čečėnų ir rusų, tačiau tai pirmas sykis, kuomet įvykis buvo užfiksuotas kamera ir paviešintas.

13:47 | Gynybos ekspertas: rusai pralaužė Ukrainos gynybą Avdijivkoje

Per pastarąsias dvi dienas Rusijos kariuomenei pavyko pralaužti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybą Avdijivkoje, Rytų Ukrainoje, tvirtina bendrovės „Defense Express“ direktorius Serhijus Zgurecas. Jis teigia, kad Rusijos pajėgos prasiveržė į priekį keliomis gatvėmis.

13:10 | Netoli Krymo krantų budi 13 rusų karo laivų, tarp jų – du raketnešiai

Pirmadienį 8.00 val. Juodojoje jūroje budėjo 13 rusų karo laivų, du iš jų buvo ginkluoti sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“, vienu metu galintys paleisti iki 14 raketų salvę, praneša Ukrainos karinio jūrų laivyno vadai.

Be to, po vieną rusų laivą yra dislokuota Azovo ir Juodojoje jūrose, tačiau nei vienas iš jų nėra ginkluotas raketomis.

Pirmiau buvo pranešta, kad sausio 21 d. rytą Juodojoje jūroje buvo dislokuoti aštuoni rusų karo laivai, vienas iš jų – ginkluotas sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“.

12:56 | Kremlius kaltina Ukrainą atakavus Rusijos dujų terminalą

Kremlius pirmadienį apkaltino Ukrainą savaitgalį įvykdžius išpuolį prieš Baltijos jūros dujų terminalą Rusijos Ust Lugos uoste.

„Kyjivo režimas ir toliau rodo savo beatodairišką veidą. Jie smogia civilinei infrastruktūrai, žmonėms“, – pirmadienį žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie savaitgalį kilusį gaisrą gamtinių dujų terminale.

„Gynybos ministerija ir oro gynybos ištekliai imasi visų būtinų priemonių apsisaugoti nuo tokių atakų“, – sakė D. Peskovas.

11:53 | „The Times“: vidutinis Ukrainos karių amžius – 43,5 metai

„The Times“ rašo, kad Ukrainos gynėjų gretose didelę dalį karių sudaro vidutinio amžiaus vyrai. Leidinys skaičiuoja, kad Ukrainos karių amžiaus mediana – 43,5 metai. Palyginimui, Italijoje – 48,1, JAV – 38,5.

„Vidutinis mano bataliono kario amžius – 45 metai. Tokio amžiaus kariams sunku vykdyti užduotis. Kai kuriems sunku net nunešti šaudmenis ir neperšaunamas liemenes į priešakines pozicijas. Žmonių trūksta, o pastiprinimo kokybė kaskart prastėja“, – leidiniui pasakojo 32-osios brigados, kovojančios netoli Kupjansko, vadas Dmytro Berlymas.

Leidinyje pažymima, kad tai unikali situacija, palyginti su praėjusio amžiaus didžiaisiais karais, kai dauguma karių buvo dvidešimtmečiai ar net jaunesni vyrai.

Viena iš to priežasčių, kurią nurodo „The Times“, yra didelė savanorių, kurie prisijungė prie kariuomenės pirmosiomis plataus masto invazijos savaitėmis, banga. Didžioji dauguma jų buvo vyresni nei 40 metų vyrai. Daugelis tikėjosi, kad jų brigadas netrukus sustiprins jaunesni naujokai. Be to, tuo metu mažai kas tikėjo, kad karas truks taip ilgai.

„Aš esu ant lūžio ribos. Išėjau pirmąją karo dieną, bet daugiau nebegaliu. Bet kai jauni vyrai prisijungia prie mūsų fronte, jie dažnai negali su tuo susitvarkyti. Mus apšaudo raketomis, dronais ir baltuoju fosforu. Jie ima kraustytis iš proto. Jie tam nepasirengę“, – sakė 50-metis karys, pageidavęs likti anonimu.

Tačiau, kaip rašo „The Times“, ne visi vyresnio amžiaus kariai buvo savanoriai. Daugelis jų buvo mobilizuoti.

Ukrainos kariai (24 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +20 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos karys ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos karys ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariai

11:20 | Rusija sulaikė vyrą, planavusį padegti karinius objektus

Rusijos saugumo tarnybos Sibire sulaikė vyrą, kaltinamą planavusį padegti karinius objektus Altajaus respublikoje, pirmadienį pranešė naujienų agentūros.

Nuo 2022 m. vasario mėnesio, kai Rusija užpuolė Ukrainą, Maskva sulaikė daugybę rusų ir užsienio piliečių, tariamai bendradarbiavusių su Kyjivu arba planavusių išpuolius prieš kariuomenę.

Vietos Federalinės saugumo tarnybos (FST) skyrius pranešė, kad įtariamas rusas, 1979 m. gimęs Barnaulo miesto gyventojas, užmezgė ryšius su sukarinta grupe Rusijoje ir sutiko surengti „teroro“ išpuolius. Vyras planavo Molotovo kokteiliais apmėtyti Rusijos gynybos ministerijos pastatą ir jau prisipažino kaltas. Pareigūnai iškėlė bylą dėl „bandymo įvykdyti teroro aktą“, už tokį kaltinimą gresia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

10:43 | Ukrainoje nukauti trys aukšto rango karininkai: rusai neteko ir bataliono vado pavaduotojo

Ukrainoje nukauti trys aukšto rango Rusijos kariuomenės karininkai, įskaitant vieno iš batalionų vado pavaduotoją, skelbiama UNIAN. Žūties aplinkybės nėra skelbiamos, Rusijos kariuomenės atstovai informacijos apie žuvusius karininkus dažniausiai neskelbia.

10:00 | Lenkų premjeras D. Tuskas atvyko vizito į Kyjivą

Lenkų premjeras Donaldas Tuskas pirmadienį atvyko vizito į Kyjivą, skelbia jo kanceliarija.

Jos pranešime socialiniame tinkle „X“ skelbiama, kad D. Tuskas „pradeda vizitą Kyjive, kur susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir premjeru Denysu Šmyhaliu“. Prie šio pranešimo taip pat pridėta nuotrauka, kurioje Lenkijos premjeras nufotografuotas prie traukinio.

09:14 | Vokietijos žiniasklaida: Vokietija apgavo NATO ir Ukrainą, skelbdama apie savo išlaidas gynybai

Vokietijos vyriausybė, pranešdama apie gynybos biudžeto didinimą ir karinės pagalbos Kyjivui teikimą, apgaudinėja NATO partnerius, Ukrainą ir savo rinkėjus. Apie tai praneša Vokietijos leidinys „Deutsche Welle“ (DW).

08:30 | Paaiškėjo Rusijos silpnoji vieta – šiame taške pasiruošė smūgiams iš NATO, bet ne Ukrainos

JAV Karo studijų institutas (ISW) naujausioje savo ataskaitoje skelbia, kad sekmadienį šaltinis Rusijos viduje informavo, jog Rusijos oro gynyba prastai dengia Leningrado sritį.

ISW analitikai, remdamiesi šaltiniu, praneša, kad Rusijos oro gynyba Leningrado srityje tikriausiai nėra pasirengusi apsisaugoti nuo smūgių iš pietų.

Rusijos kariuomenė šiuo metu reformuoja Leningrado karinę apygardą, ketindama pasirengti galimam karui su NATO ir galbūt išdėstyti karinius objektus palei sieną su NATO narėmis.

Ukrainos smūgiai Leningrado srityje gali priversti Rusijos pajėgas perdislokuoti trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas palei numatomus Ukrainos bepiločių orlaivių skrydžio kelius, kad apsaugotų potencialius strateginius taikinius.

ISW mano, kad Rusijos pajėgos, naudojančios trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas, tokias kaip „Pancir“, gali nesugebėti užimti visų svarbių potencialių taikinių Leningrado srityje be papildomų sistemų atgabenimo į šį rajoną, o tolesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje gali padidinti spaudimą visai Rusijos oro gynybai.

NATO kariams Neris ne kliūtis (10 nuotr.) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) +6 NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico) NATO kariams Neris ne kliūtis (nuotr. vrš. Gintauto Maurico)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO kariams Neris ne kliūtis

07:44 | Rusai organizuoja telefonines LOT gyventojų „apklausas“ dėl dalyvavimo „rinkimuose“

Okupantai laikinai okupuotose teritorijose skambinėja vietos gyventojams, kad atliktų „apklausą“ dėl dalyvavimo Rusijos prezidento rinkimuose, platformoje „Telegram“ pranešė Melitopolio meras Ivanas Fedorovas.

„LOT gyventojai sulaukia Rusijos operatorių skambučių su „apklausomis“. Klausiama, ar respondentai dalyvaus rinkimuose ir ar jie „gerai gyvena“. Atsakydami, mūsiškiai siunčia juos į... blokuojamų numerių sąrašus ir laukia deokupacijos“, – rašė I. Fedorovas.

Pranešama, kad „Geltonojo kaspino“ judėjimas ragina LOT gyventojus masiškai ignoruoti „prezidento rinkimus“ Rusijoje.

Okupantai nori okupuotose teritorijose surengti rusų „prezidento rinkimus“, kurie truktų tris dienas.

07:00 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 8 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino visus aštuonis rusų paleistus dronus.

Oro pajėgų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad dronai „Shahed-136/131“ buvo paleisti iš Rusijos Primorsko Achtarsko rajono.

Visi dronai buvo sunaikinti; oro gynyba veikė Ukrainos Mykolajivo, Chersono, Dnipropetrovsko ir Kirovohrado srityse.