Nuo penktadienio 18.00 val. rusų okupantai į Ukrainą paleido 126 dronus, įskaitant „Shahed“ (61 jų buvo reaktyviniai), „S8000 Banderol“, „Dan-T“, „Gerbera“ bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 980 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 24 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 576 tūkst. 600 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 980 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 444 (+5) priešo tankus, 25 600 (+3) šarvuotų kovos mašinų, 51 565 (+64) artilerijos sistemas, 2 232 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 722 (+2) oro gynybos sistemas, 449 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 011 (+8) antžeminių robotizuotų sistemų, 579 064 (+ 1 855) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 138 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 166 501 (+413) automobilį ir degalų cisterną, 4 852 (+5) specialiosios įrangos vienetus.
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Ukrainos oro gynyba neutralizavo 101 Rusijos droną iš 126
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 101 droną iš 126, kuriais Rusija nuo penktadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo penktadienio 18.00 val. rusų okupantai į Ukrainą paleido 126 dronus, įskaitant „Shahed“ (61 jų buvo reaktyviniai), „S8000 Banderol“, „Dan-T“, „Gerbera“ bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis, numuštas/neutralizuotas 101 dronas.
14 vietų registruoti smūgiai, 5 – numuštų oro taikinių nuolaužos.