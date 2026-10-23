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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Muskas pažėrė kaltinimų Ukrainai: apkaltino elitą turtėjant iš Vakarų paramos

2026-10-23 22:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 22:03
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JAV milijardierius Elonas Muskas vėl apkaltino Ukrainos elitą turtėjant, o Vakarų paramą Ukrainai pavadino pinigų plovimo schema, skirta JAV politikams finansuoti.

Sistemos „Starshield“ apribojimai, sukėlę krizę tarp Vašingtono ir Kyjivo: kas apie ją žinotina EPA
GALERIJA (27)

JAV milijardierius Elonas Muskas vėl apkaltino Ukrainos elitą turtėjant, o Vakarų paramą Ukrainai pavadino pinigų plovimo schema, skirta JAV politikams finansuoti.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi E. Musko įrašu socialiniame tinkle „X“.

Savo įraše verslininkas teigė, kad Ukrainoje esą egzistuoja „milžiniškas interesų skirtumas tarp elito ir paprastų žmonių“.

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Jo nuomone, Ukrainos elitas neva turtėja iš tarptautinės paramos, o paprastų piliečių vaikai siunčiami į frontą.

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„Pirmieji nepaprastai praturtėjo iš šimtų milijardų, plūstančių į Ukrainą, o antrųjų vaikai siunčiami mirti apkasuose“, – rašė E. Muskas.

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Be to, milijardierius pateikė melagingą teiginį apie korupcinę schemą, susijusią su JAV teikiama parama.

Jis tvirtina, kad dalis JAV mokesčių mokėtojų pinigų esą grįžta į Ameriką per daugybę „pinigų plovimo mašinų“, kuriomis finansuojamos politinės kampanijos.

E. Musko teigimu, dėl šios priežasties kai kurie JAV politikai esą labiau rūpinasi Ukraina nei savo šalies žmonėmis.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Musko kaltinimai Ukrainai

Primename, kad milijardierius E. Muskas asmeniškai nurodė sulėtinti Ukrainai skirtos karinės „Starlink“ sistemos versijos veikimą. Tai sukėlė susirūpinimą Kyjive ir neapibrėžtumą JAV administracijoje.

Vėliau JAV Kongreso nariai pareiškė, kad, pasitvirtinus šiai informacijai, būtina pradėti oficialų tyrimą, nes tokie veiksmai gali pažeisti įstatymus.

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Bruknė
Bruknė
2026-10-23 22:16
Tiesą pasakė. Taika bus ne tokia jau neteisinga - elitas mažiau vogs, varguoliai mažiau mirs. Net tie ukrainiečiai, kurie širšta ant Masko, širdies gilumoj supranta, kad jis teisus.
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