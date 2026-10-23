Muskas pažėrė kaltinimų Ukrainai: apkaltino elitą turtėjant iš Vakarų paramos

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi E. Musko įrašu socialiniame tinkle „X“.
Savo įraše verslininkas teigė, kad Ukrainoje esą egzistuoja „milžiniškas interesų skirtumas tarp elito ir paprastų žmonių“.
Jo nuomone, Ukrainos elitas neva turtėja iš tarptautinės paramos, o paprastų piliečių vaikai siunčiami į frontą.
„Pirmieji nepaprastai praturtėjo iš šimtų milijardų, plūstančių į Ukrainą, o antrųjų vaikai siunčiami mirti apkasuose“, – rašė E. Muskas.
Be to, milijardierius pateikė melagingą teiginį apie korupcinę schemą, susijusią su JAV teikiama parama.
Jis tvirtina, kad dalis JAV mokesčių mokėtojų pinigų esą grįžta į Ameriką per daugybę „pinigų plovimo mašinų“, kuriomis finansuojamos politinės kampanijos.
E. Musko teigimu, dėl šios priežasties kai kurie JAV politikai esą labiau rūpinasi Ukraina nei savo šalies žmonėmis.
Musko kaltinimai Ukrainai
Primename, kad milijardierius E. Muskas asmeniškai nurodė sulėtinti Ukrainai skirtos karinės „Starlink“ sistemos versijos veikimą. Tai sukėlė susirūpinimą Kyjive ir neapibrėžtumą JAV administracijoje.
Vėliau JAV Kongreso nariai pareiškė, kad, pasitvirtinus šiai informacijai, būtina pradėti oficialų tyrimą, nes tokie veiksmai gali pažeisti įstatymus.
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