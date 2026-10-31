Karas Ukrainoje. Ukrainoje – masinė Rusijos ataka

Nuo penktadienio, spalio 30 d., 18 val. Rusijos pajėgos puolė Ukrainą 134 smogiamaisiais dronais, įskaitant „Shahed“ dronus (72 iš jų – reaktyviniai), „Gerbera“ dronus ir „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Žiniasklaida: Kaliningrado srityje sutriko elektros tiekimas, pranešama apie sprogimus Rusijos Ufoje
Rusijos Kaliningrado srityje praėjusią naktį smarkiai sutriko elektros tiekimas, o pramoniniame Baškirijos Ufos rajone po įspėjimų apie galimas Ukrainos dronų atakas pasigirdo sprogimų.
Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.
Vietos žiniasklaidos teigimu, Kaliningrado ir kelių aplinkinių miestų gyventojai pranešė, kad apie vidurnaktį dingo elektra.
Elektros tiekimas sutriko keliuose Kaliningrado (Karaliaučiaus) rajonuose, taip pat Gurjevske (Noihauzene), Svetlogorske (Rūsiuose), Pionerskyje (Naujuosiuose Kuršiuose), Jantarne (Palvininkuose), Gvardeiske (Tepliavoje), Bagrationovske (Ylavoje) ir kitur. Taip pat pranešta apie mobiliojo interneto paslaugų sutrikimus.
Vėliau regiono institucijos paaiškino, kad elektra dingo suveikus avarinės apsaugos sistemai Kaliningrado 2-ojoje termofikacinėje elektrinėje (TE-2) ir dėl to išsijungus daliai įrangos.
Atskirai platformos „Telegram“ stebėsenos kanalas „Exilenova+“ pranešė apie sprogimus Rusijos Baškirijos regiono sostinės Ufos pramoniniame rajone ir teigė, kad Rusijos oro gynyba veikė dėl galimos dronų atakos.
Anksčiau šeštadienį Baškirijos institucijos visoje respublikoje paskelbė dronų grėsmę ir įvedė laikinus skrydžių apribojimus Ufos oro uoste, pranešė Rusijos žiniasklaida.
„The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų.
Tuo tarpu Rusijos Permės krašto institucijos šeštadienio rytą įvedė oro erdvės apribojimus, todėl sutriko Permės oro uosto darbas. Oro erdvės apribojimų priežastis neaiški.
Patvirtinto ryšio tarp incidentų Kaliningrado srityje, Ufoje ir Permėje nėra.
Rusija per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1 670 karių
Bendri Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai Ukrainoje nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 31 d. pasiekė apie 1 588 170 karių, įskaitant 1 670 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Rusija neteko 12 450 tankų, 25 620 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 51 739 artilerijos sistemų (+19), 2 247 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 730 oro gynybos sistemų (+2), 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 045 antžeminių robotizuotų sistemų (+6), 590 661 drono (+1 663), 5 140 sparnuotųjų raketų, 35 laivų, 2 povandeninių laivų, 168 480 automobilių ir degalų cisternų (+206) bei 4 860 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Ukrainos oro gynyba numušė 105 iš 134 Rusijos dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 105 iš 134 dronų, kuriuos Rusijos pajėgos paleido į šalį nuo spalio 30 d. vakaro, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgų vadovybė.
Nuo penktadienio, spalio 30 d., 18 val. Rusijos pajėgos puolė Ukrainą 134 smogiamaisiais dronais, įskaitant „Shahed“ dronus (72 iš jų – reaktyviniai), „Gerbera“ dronus ir „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius. Jie buvo paleisti iš Oriolo, Kursko, Šatalovo ir Milerovo krypčių Rusijoje, taip pat iš laikinai okupuoto Donecko ir Hvardijskės Kryme.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Preliminariais duomenimis, iki šeštadienio, spalio 31 d., 8.30 val. oro gynyba numušė arba nuslopino 105 dronus. Ukrainos oro erdvėje vis dar yra keli rusų smogiamieji dronai, kovinės operacijos tęsiamos.
Rusų dronų smūgiai fiksuoti 20-yje vietų, o numuštų taikinių nuolaužos krito 10-yje vietų.
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Po žinios iš JAV – Zelenskio reakcija
JAV Valstybės departamentas pranešė, kad Donaldo Trumpo administracija penktadienį uždegė žalią šviesą 500 raketų „Patriot“ pardavimui Ukrainai, bet ukrainiečių prezidentas įspėjo, kad pristatymas gali užtrukti kelerius metus.
Šis patvirtinimas, kuris bus perduotas Kongresui peržiūrėti, gautas po kelias savaites trukusių Ukrainos pareigūnų skundų, kad šalies gaudomųjų raketų atsargos senka.
„Siūlomas pardavimas pagerins Ukrainos galimybes atremti dabartines ir būsimas grėsmes, tobulinant jos integruotus oro ir raketinės gynybos pajėgumus“, – sakoma departamento pranešime.
Jame nenurodyta, kada ginklai galėtų būti pristatyti Ukrainai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėlai penktadienį socialinio tinklo „X“ įraše teigė, kad „pristatymai gali prasidėti TIK PO KELERIŲ METŲ“.
„Prašome savo partnerių amerikiečių rasti sprendimą tam laikui, kai kyla realus pavojus ir yra realus poreikis naudoti PAC-3 gaudytuvus“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos vadovas pasiūlė, kad JAV ir Europos sąjungininkai galėtų perduoti jo šaliai dabar sukauptas raketas, o vėliau vėl papildytų savo atsargas šiuo nauju pirkiniu.
Raketos „Patriot“ yra vieni svarbiausių ginklų, kuriuos Ukraina turi Rusijos dronams ir raketoms perimti.
„Šis siūlomas pardavimas parems Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, pagerindamas partnerės, kuri yra politinio ir ekonominio stabilumo Europoje jėga, saugumą“, – nurodė Valstybės departamentas.
Įtampa tarp JAV ir Ukrainos išaugo anksčiau šį mėnesį, po to, kai Vašingtonas sudarė dyzelino sandorį su Rusija. Ukraina taip pat pareiškė, kad JAV lėtina jos prieigą prie palydovinio interneto paslaugų ir sustabdė dalijimąsi tam tikra žvalgybos informacija.
Įtampa atslūgo po to, kai spalio 20 dieną V. Zelenskis Osle surengė derybas su JAV pasiuntiniais.
Valstybės departamentas teigė, kad už parduodamus ginklus sumokės Ukrainos sąjungininkės ir kad JAV lėšų tam nereikės.