Karas Ukrainoje. Ukraina talžo okupantus: atremti smūgiai netoli Sjevjerodonecko, rusų karių moralė žlunga

Svarbiausi sekmadienio įvykiai Ukrainoje:

15.52 | Abi pusės praneša apie savo sėkmes

Rusijos pusė sekmadienį pranešė, kad puolimas Sjevjerodonecke vyksta sėkmingai, nes rusai esą perėmė vieną rajoną Sjevjerodonecko pakraštyje. „The Guardian“ cituoja Rusijos gynybos ministerijos atstovą spaudai Igorį Konaševkovą, kurio teigimu, rusai perėmė Metjolkinos rajoną. Jo teigimu, ilgo nuotolio sparnuotąja raketa taip pat smogta vadavietei Dnipropetrovsko regione, esą žuvo ukrainiečių karinės vadovybės atstovų.

Prieš tai Ukrainos pusės pranešė, kad sėkmingai atmušusi Rusijos pajėgų veržimąsi Toškivkos teritorijoje prie to paties Sjevjerodonecko.

REKLAMA

15.39 | Rusija išvežė apie 300 tūkst. Ukrainos vaikų

Remdamasi Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ Ukrainos leidinys „The Kyiv Independent“ praneša, kad nuo invazijos pradžios iš Ukrainos į Rusiją buvo išvežta iš viso 1,9 mln. žmonių, o tarp jų yra 307 tūkst. vaikų.

15:03 | Ukrainos parlamentarė: Rusija nori mus ištrinti iš žemėlapio, privalome laimėti

Nors Ukrainos kariuomenei pavyksta atsilaikyti netoli Sjevjerodonecko, Ukrainos parlamento atstovė Ivanna Klympush-Tsintzadze teigė, kad padėtis išlieka itin sudėtinga, todėl yra labai svarbu, kad Vakarai suteiktų karinę pagalbą.

„Padėtis mums nelengvėja, todėl labai svarbu, kad būtų nuolatinis karinės pagalbos srautas“, – sakė ji.

Be to, ji pabrėžė, kad jeigu Ukraina nori išlikti, ji neturi kito pasirinkimo kaip tik laimėti karą.

„Mes neturime daugybės pasirinkimų – privalome išgyventi. Šiame kare agresorius siekia ištrinti [Ukrainą] iš pasaulio žemėlapio, tačiau mes norime gyventi, kurti savo šalį ir išsaugoti savo tautą. Todėl turime laimėti“, – pridūrė ji.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, parlamentarė sukritikavo Vokietiją, kuri, pasak jos, neskyrė pakankamai karinės paramos Ukrainai.

14:50 | Žlugusi Rusijos karių moralė

JK gynybos ministerijos atstovai sekmadienį pateikė naujausią žvalgybinę informaciją apie Rusijos invaziją Ukrainoje, rašo „Sky News“

Pranešime teigiama, kad tiek Ukraina, tiek Rusija savo sunkiąja artilerija bombardavo priešų taikinius rytinėje Sjevjerodonecko regiono dalyje. Abi šalys yra suinteresuotos toliau tęsti kovą Donbase.

Be to, įtariama, kad pastarosiomis savaitėmis dalis Ukrainos karių galėjo tapti dezertyrais, tačiau pastebima, kad rusų okupantų moralė yra ir toliau žlugdoma, mat daugelis Rusijos dalinių atsisako vykdyti savo vadovų įsakymus.

Priduriama, kad dėl pastarosios priežasties rusų kariuomenei yra sudėtinga pasiekti numatytus karinius tikslus mūšio lauke.

14:39 | Nyderlandų premjeras atsiprašė Srebrenicos taikos palaikymo pajėgų veteranų

Nyderlandų premjeras Markas Rutte atsiprašė taikdarių, kurie, nepakankamai apginkluoti, 1995 metais buvo pasiųstų ginti Srebrenicos Bosnijoje, sakydamas, kad pasaulio istorijoje jau buvo pamokų, parodančių, kaip reikia atsakyti į Rusijos invaziją į Ukrainą.

REKLAMA

REKLAMA

Lengvai ginkluotų JT taikdarių iš Nyderlandų būrys neturėjo šansų įveikti gausių Bosnijos serbų pajėgų, vadovaujamų Ratko Mladičiaus, ir galiausiai per Srebrenicos genocidą buvo išžudyti beveik 8 tūkst. musulmonų vyrų ir berniukų.

M. Rutte veteranams iš vadinamojo „Dutchbat III“ bataliono karinėje bazėje Scharsbergene rytinėje Nyderlandų dalyje šeštadienį pareiškė, kad „praėjus beveik 27 metams, kai kurie žodžiai vis dar nebuvo ištarti“.

„Šiandien Nyderlandų vyriausybės vardu atsiprašau visų „Dutchbat III“ moterų ir vyrų. Jūsų ir tų, kurių šiandien nebėra“, – kalbėjo M. Rutte.

Pasak premjero, taikdariai „visada stengėsi elgtis teisingai sunkiomis aplinkybėmis, net kai tai nebebuvo įmanoma“.

Pajėgų negebėjimas užkirsti kelio Srebrenicos žudynėms – baisiausioms Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų – liko dėme ant olandų nacionalinės sąžinės.

M. Rutte atsiprašė už vyriausybės „paramos trūkumą“, kai grįžę namo taikdariai sulaukė kritikos.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pridūrė, kad Nyderlandų veteranai buvo teisūs klausdami „Kur buvo pasaulis?“, kai vyko Srebrenicos žudynės.

„Ir, žinoma, šiandien taip pat galvojame: kur mes esame dabar, kai Ukrainos žmonės kenčia nuo žiaurios Rusijos agresijos?“ – klausė ministras pirmininkas.

„Kaip skaudu, kad mūsų žemyne ​​vėl vyksta karas ir kad vos už kelių valandų skrydžio nuo čia vėl daromi karo nusikaltimai“, – pabrėžė M. Rutte.

14:30 | Žuvo beveik 34 tūkst. rusų karių

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, nuo invazijos pradžios 33 600 rusų karių žuvo kare.

Be to, Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 1468 okupantų tankus, 3577 šarvuotąsias transporto priemones, 745 artilerijos sistemos, 98 oro gynybos sistemas, 216 orlaivių, 181 sraigtasparnį ir kitą karinę įrangą.

Priduriama, kad didžiausius nuostolius rusų kariuomenė patyrė Bakhmuto ir Zaporižės srityse.

14:22 | ES diplomatas atvyko į Kyjivą

Europos Sąjungos specialusis atstovas Eamonas Gilmore'as, atsakingas už žmogaus teisių priežiūrą, atvyko į Kyjivą.

REKLAMA

REKLAMA

„Šiandien esu Kyjive, Ukrainoje, kad parodyčiau savo solidarumą“, – socialinėje paskyroje „Twitter“ teigė politikas.

#Ukraine: Today I am in Kyiv, Ukraine to show my solidarity 🇪🇺🇺🇦

Having met with refugees at the Polish border at the start of the Russian aggression, I now retrace their steps. #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/70LWotX5lg — Eamon Gilmore (@EamonGilmore) June 19, 2022

14:15 | Vokietijos diplomatas: D. Medvedevas yra klounas

Vokietijos politikas pareiškė Christophas Heusgenas pareiškė, komentuodamas pastaruosius V. Putino prezidento marionetės Dmitrijaus Medvedevo pareiškimus, teigė, kad Kremliaus atstovas yra klounas.

„D. Medvedevas yra klounas. Atsiprašau, kad turiu tai pasakyti garsiai“, – teigė politikas.

"Medvedev is a clown today. I'm sorry I have to say this aloud," said Christoph Heusgen, head of the #Munich Security Conference, commenting on Medvedev's absolutely insane statements.



It's hard to disagree with that. pic.twitter.com/nJs5L7FRyT REKLAMA REKLAMA June 19, 2022

13:49 | Okupantai surengė dvi atakas

Po Rusijos surengtų karinių atakų Mykolajivo srityje pranešama apie 16 sužeistų žmonių, rašo „The Kyiv Independent“.

Mykolajivo srities tarybos vadovė Hanna Zamziejeva teigė, kad dvi atakos buvo surengtos birželio 18 d.

Šios srities ligoninėse po Rusijos atakų iš viso šiuo metu gydomi 297 civiliai.

13:28 | Ukrainos pajėgos priešinasi, Rusija pasitelkia dar vieną karinę taktiką

Ukrainos kariai sėkmingai atrėmė Rusijos atakas kaimuose, esančiuose netoli rytinio Sjevjerodonecko miesto, kur kruvini mūšiai vyksta tęsiasi jau savaites, sekmadienį pranešė Kyjivo ginkluotosios pajėgos, rašo „The Guardian“.

„Mūsų ginkluotosios pajėgos atrėmė puolimą Toškivkos teritorijoje. Priešas atsitraukė ir persigrupuoja“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos kariuomenė

Dar šią savaitę Jungtinės Tautos perspėjo, kad Sjevjerodonecko regione civiliams gali pritrūkti švaraus vandens, maisto ir sanitarinių priemonių.

REKLAMA

REKLAMA

Didelę dalį Sjevjerodonecko teritorijos šiuo metu yra užėmė rusų okupantai.

Kariuomenės atstovai pastebi, kad rusų kariuomenė šiame regione į mūšį kaskart pasitelkia rezervinius karius, be to, naudojama „šliaužimo“ taktika, kai teritoriją bandomą užimti pamažu, žingsnis po žingsnio.

13:07 | Rusijos okupantai bando priartėti prie Charkivo

Ukrainos nacionalinei televizijai vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka teigė, kad situacija antrame pagal dydį šalies mieste Charkive tampa sudėtinga, kadangi Rusijos karinės pajėgos vėl bando priartėti prie šio regiono dalies, siekiant įvykdyti apšaudymus, rašo BBC.

„Rusija bando Charkivą paversti karinio fronto linija , – sakė jis.

12:52 | Rusija apšaudė Charkivą

Socialiniame tinkle paviešintas įrašas, kaip šiuo metu atrodo „Feldmano ekologijos“ parkas, esantis Charkive, po Rusijos apšaudymo.

12:34 | JK generolas: šalies kariai turi pasiruošti kovai Europoje

Didžiosios Britanijos kariuomenės vadas generolas seras Patrickas Sandersas savo šalies kariams pareiškė, kad jie turi „dar kartą pasiruošti kovai Europoje“ tam, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgos būtų įveiktos, rašo „Sky News“.

REKLAMA

REKLAMA

Iš generolo sero Marko Carletono Smitho pareigas perėmęs P. Sandersas karius įspėjo apie galimus iššūkius, kurie jie gali susidurti tęsiantis karui Ukrainoje.

„Dabar privalu turėti kariuomenę, kuri galėtų kartu su mūsų sąjungininkais nugalėti Rusiją mūšio lauke. Esame ta karta, kuri turi būti pasiruošusi ir vėl kariauti Europoje“, – sakė seras Patrickas.

Be to, jis pabrėžė, kad Rusijos pradėta karinė invazija Ukrainoje dar kartą priminė, kad Jungtinė Karalystė turi būti apsaugota, iš anksto paruošiant kariuomenę pergalingoms kovoms sausumoje.

12:05 | O. Scholzas: A. Merkel politika nebuvo klaidinga

Vokietijos kancleris O. Scholzas pareiškė nemanantis, kad buvusios šalies kanclerės Angelos Merkel politika Rusijos atžvilgiu buvo klaidinga, kadangi negali būti neteisingų bandymų derėtis taikiai, skelbia NEXTA.

Nepaisant to, O. Scholzas pripažino, kad Vokietijos priklausomybė nuo rusiškos energijos sukūrė didelę problemą.

Olaf #Scholz stated that he does not consider Angela #Merkel's policy toward #Russia to be wrong, since there can be no wrong attempt to negotiate peacefully.



However, he admitted that dependence on Russian energy resources has become a serious problem.https://t.co/TPgI2sWKWE pic.twitter.com/ETlkKbVqBm REKLAMA REKLAMA June 19, 2022

11:48 | Vokietija ketina imtis skubių priemonių energijos poreikiams tenkinti

Sumažėjus rusiškų dujų tiekimui, Vokietija imsis skubių priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų tenkinami šalies energijos poreikiai, sekmadienį pareiškė vyriausybė.

„Siekiant mažinti dujų vartojimą, turi būti naudojama mažiau dujų elektros energijos gamybai“, – rašoma ekonomikos ministerijos paskelbtame pranešime.

„Vietoj to reikės intensyviau naudoti anglimis kūrenamas elektrines“, – pažymėjo ministerija.

11:33 | JAV suteikė karinę pagalbą Ukrainai

Ukraina iš Amerikos gavo 1 400 priešlėktuvinių „Stinger“ sistemų ir 6 500 „Javelin“ sistemų, pranešė Ukrainos politinės partijos „Golos“ lyderė, rašo „Sky News“.

Karinė pagalba suteikta po to, kai JAV gynybos departamentas kiek anksčiau šią savaitę paskelbė žinią apie 1 mlrd. vertės paramą Ukrainai.

11:09 | Rusai negalės parsisiųsti „Windows“ operacinės sistemos

Vakarų valstybės ir toliau skelbia apribojimus Rusijai. Štai viena didžiausių technologijos įmonių „Windows“ skelbia, kad rusai nebegalės parsisiųsti „Windows 10“ and „Windows 11“ operacinių sistemų.

REKLAMA

REKLAMA

10:54 | Vokietijos kancleris: suteiksime Ukraina pagalbą tiek, kiek reikės

Vokietijos kancleris Olfas Scholzas G-7 stipriausių pasaulio valstybių viršūnių susitikime stengsis dar kartą įrodyti, kad Ukraina sulauks reikiamos pagalbos iki to laiko, kol bus poreikis, rašo „The Guardian“.

„Mes remsime Ukraina taip ilgai, kiek reikės. Mes norime būti tikri, kad Rusijos prezidento [Vladimiro Putino] apskaičiavimai nepasiteisins“, – teigė O. Scholzas.

10:22 | JAV svarsto perduoti 4 raketų paleidimo įrenginius

Pentagonas svarsto Ukrainai perduoti 4 papildomus raketų paleidimo įrenginius „Himars“, rašo POLITICO.

Teigiama, kad jeigu šie įrenginiai būtų perduoti, tokiu būdu būtų patenkintas Ukrainos prašymas suteikti tokio tipo ginklus.

09:47 | V. Zelenskis žada atkovoti Ukrainos pietus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad jo pajėgos „niekam neatiduos šalies pietų“.

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis šeštadienį pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios apsilankė karo nuniokotame pietiniame Mykolajivo mieste, surengęs retą kelionę už Kyjivo ribų. Jis taip pat aplankė karius pietinėje fronto linijoje Mykolajivo regione ir kaimyninėje Odesos srityje.

„Niekam neatiduosime šalies pietų, susigrąžinsime viską, kas yra mūsų, o jūra bus ukrainiečių ir bus saugi“, – pareiškė jis vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas platformoje „Telegram“.

Ukrainos prezidentas pareiškė, kad kalbėjosi su kariais ir policijos pareigūnais.

„Kalbant apie jų nuotaiką, jie pasitiki savimi ir, žvelgiant į jų akis, aiškiai matyti, kad visi jie neabejoja, jog pergalė bus mūsų“, – pažymėjo jis.

Karo pradžioje nesugebėjusi užimti Kyjivo Maskva pastarosiomis savaitėmis visą savo dėmesį sutelkė į tikslą užgrobti Ukrainos vis dar kontroliuojamas daugiausia rusakalbių gyvenamas Donbaso dalis bei šalies pietinę pakrantę.

„Nuostoliai yra dideli. Sunaikinta daug namų, sutrikdyta civilinė logistika, daug socialinių problemų“, – pareiškė V. Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

„Pavedžiau sistemingiau teikti pagalbą mylimųjų netekusiems žmonėms. Mes neabejotinai atstatysime viską, kas buvo sunaikinta. Rusija neturi tiek raketų, kiek mūsų žmonės turi noro gyventi.“

Mykolajivas yra Pietų Ukrainos gynybos linijoje, nes per jį eina kelias į didelę strateginę svarbą turintį Juodosios jūros uostą Odesą. Miestas yra už maždaug 100 km į šiaurės vakarus nuo Chersono, Rusijos pajėgų užimto pirmosiomis karo savaitėmis.

09:25 | JK premjeras Vakarų sąjungininkams: pasirenkite ilgam karui Ukrainoje

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas įspėjo sąjungininkus rengtis ilgam karui Ukrainoje ir paragino nuolat teikti paramą Kyjivui, antraip pasauliui grės „didžiausios agresijos pergalės“ po Antrojo pasaulinio karo rizika.

Straipsnyje savaitraštyje „The Sunday Times“ B. Johnsonas pažymėjo, kad Ukrainos rėmėjai užsienyje turėtų neprarasti savitvardos ir stengtis užtikrinti, kad Kyjivas turėtų „strateginės ištvermės atsilaikyti ir galiausiai pelnyti pergalę“.

Penktadienį B. Johnsonas netikėtai apsilankė Kyjive, kur dieną anksčiau lankėsi Europos lyderiai iš Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Rumunijos.

Britų premjeras Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pasiūlė pradėti plataus masto Ukrainos pajėgų mokymo programą, siekdamas padėti Ukrainai kovoti su Rusijos pajėgomis.

„Laikas dabar yra gyvybiškai svarbus veiksnys“, – parašė B. Johnsonas straipsnyje, kuris internete buvo paskelbtas naktį į sekmadienį.

„Viskas priklausys nuo to, ar Ukraina savo gebėjimą ginti savo žemę sugebės sustiprinti greičiau negu Rusija galės atnaujinti savo puolimo pajėgumus. Mūsų užduotis – palenkti laiką Ukrainos pusėn.“

Straipsnyje jis pateikė keturių punktų planą dėl „nuolatinio finansavimo ir techninės pagalbos“, kurios lygiai turėtų būti palaikomi „daugelį metų“ ir galbūt didinami.

B. Johnsonas anksčiau buvo įspėjęs, kad konfliktas Ukrainoje gali užsitęsti iki kitų metų pabaigos. Tuo tarpu Ukrainos pareigūnai ne kartą paragino NATO sąjungininkus tiekti daugiau ginklų ir karinės įrangos.

08:57 | Okupantai sunaikino sporto kompleksą

Paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip atrodo sunaikintas sporto kompleksas Mykolajive po Rusijos karinių atakų.

08:33 | Kyjivo regione – didelis sprogimas

Pasak Kyjivo srities gyventojų, ryte buvo girdimas didelis sprogimas. Pirminė informacija rodo, kad Ukrainos oro gynybos sistema numušė okupantų raketą, skriejančią netoli miesto.

In the morning, residents of a district of #Kyiv heard an explosion. According to preliminary information, Ukrainian air defense shot down an enemy missile near the city. pic.twitter.com/i1awG8DYCI — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

08:15 | Karas Ukrainoje gali tęstis metų metus

Karas Ukrainoje gali tęstis „metų metus“, įspėjo NATO generalinis sekretorius, vėl paraginęs Vakarų šalis teikti Kyjivui ilgalaikę paramą.

„Turime būti pasirengę tam, kad tai gali tęstis metų metus“, – pareiškė Jensas Stoltenbergas interviu, kurį sekmadienį paskelbė vokiečių dienraštis „Bild“.

„Negalime silpninti savo paramos Ukrainai, net jei to kaina yra didelė – ne tik karinės paramos, bet taip pat ir dėl kylančių energijos bei maisto kainų“, – pažymėjo jis.

J. Stoltenbergas leidiniui pareiškė, jog maisto ir degalų kainos yra niekas, palyginti su kaina, kurią ukrainiečiai kasdien moka fronto linijoje.

Jis įspėjo, kad „mums teks sumokėti dar didesnę kainą“, jeigu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įgyvendins Maskvos tikslus Ukrainoje.

NATO vadovas pastarąją savaitę ėmė dar aktyviau raginti aljanso narius remti Ukrainą jos kovoje prieš Rusijos invaziją.

J. Stoltenbergas pakartotinai paragino NATO valstybes nares toliau tiekti ginklus Kyjivui, nes tokia parama, anot jo, gali padidinti „tikimybę, jog Ukraina sugebės išstumti Putino pajėgas iš Donbaso regiono“.

Rusijos pajėgos šiuo metu kontroliuoja dalį Donbaso regiono Ukrainos rytinėje dalyje.

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas ir kiti šalies pareigūnai šią savaitę NATO būstinėje susitiko su maždaug penkiasdešimties Ukrainos gynybos kontaktinės grupės šalių atstovais, kurių paprašė tiekti daugiau ginklų ir šaudmenų.

07:49 | Rusija stiprina Juodosios jūros laivyną

Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“ pranešė, kad 28 raketos „Kalibr“ yra paruoštos mūšiui ir pastatytos ant dviejų laivų ir trijų povandeninių laivų.

06:58 | Sjevjerodonecke okupantai dislokuoja karius

BBC skelbia, kad Rusija į Sjevjerodonecką iš kitų teritorijų siunčia didelį atsargos karių skaičių, kad visiškai perimtų šio miesto kontrolę Ukrainos rytinėje dalyje.

Šią žinią sekmadienį patvirtino Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai.

„Šiandien, rytoj ar poryt jie dislokuos visą turimą karių rezervą. Sjevjerodonecke rusų karių yra ir taip daug“, – per nacionalinę televiziją sakė S. Gaidai.

06:45 | Okupantai nužudė vietos ugniagesį

Rusijos okupuotame Skadovsko mieste okupantai nužudė vietos ugniagesį, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Artimųjų Rytų studijų centro vadovo pavaduotojas Serhijus Danilovas, rašo „Ukrinform“.

„Rusų okupantai Skadovske nužudė ugniagesį. Mes pagerbsime Boičenką, Serhijų Viktorovyčių, sąžiningą ugniagesį ir Ukrainos pilietį, kurį pražudė rusai", – rašė S. Danilovas.

06:37 | Rusijos žiniasklaida: „Azov“ bataliono vadai išvežti į Rusiją

„The Kyiv Independent“ rašo, kad „Azov“ bataliono vadai buvo išvežti į Rusiją tam, kad būtų pradėti tolimesni „tyrimo veiksmai“.

06:23 | Rusai Zaporižės srityje grasina įvesti mirties bausmę

Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas teigė, kad Rusijos karinės pajėgos Zaparižės miesto dalyje bando vietinių gyventojų pasipriešinimą okupantams sutramdyti įvesdami mirties bausmę, rašo „The Kyiv Independent“.

„Ukrainos partizanai ir toliau priešinsis“, – sakė jis.

⚡️ Governor: Russian forces threaten resistance with death penalty in Zaporizhzhia Oblast.



Oleksandr Starukh said that Russian forces are attempting to suppress local resistance with the introduction of the death penalty. “Ukrainian guerillas will continue to resist,” he said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 19, 2022

06:06 | Baltarusijos pulkas gaudo „orkus“

Parodė, kaip Baltarusijos pulko „Volat“ bataliono kariai mūšio lauke kovoja prieš rusų karius vienoje iš sunkiausių fronto dalių.

🔥 Fighters of the "Volat" Battalion of the #Belarusian Kastus Kalinouski Regiment (@belwarriors) chase orcs on the most difficult direction of the front. pic.twitter.com/EyjTrikqeI — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

Svarbiausi šeštadienio įvykiai Ukrainoje: