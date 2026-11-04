Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas prakalbo apie karo Ukrainoje pabaigą: „Jie pasirengę“

2026-11-04 07:16 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-04 07:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl derybų tarp Ukrainos ir Rusijos ir pareiškė, kad abi pusės esą „pasirengusios“ susitarti dėl karo nutraukimo. Tai D. Trumpas sakė interviu laikraščiui „Financial Times“.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl derybų tarp Ukrainos ir Rusijos ir pareiškė, kad abi pusės esą „pasirengusios“ susitarti dėl karo nutraukimo. Tai D. Trumpas sakė interviu laikraščiui „Financial Times“.

REKLAMA
1

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:15

Trumpas prakalbo apie karo Ukrainoje pabaigą: „Jie pasirengę“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl derybų tarp Ukrainos ir Rusijos ir pareiškė, kad abi pusės esą „pasirengusios“ susitarti dėl karo nutraukimo. Tai D. Trumpas sakė interviu laikraščiui „Financial Times“.

Pasak JAV prezidento, jis optimistiškai vertina taikos derybų tarp Kyjivo ir Maskvos pažangą.

„Manau, kad abi pusės jau pasirengusios pasakyti: „Susitarkime““, – pareiškė D. Trumpas, kurį cituoja „Unian“.

Interviu metu jis taip pat palygino Rusijos karą prieš Ukrainą su kitais konfliktais ir pažymėjo, kad nemano, jog JAV yra karo su Iranu būsenoje, kaip tai vyksta Ukrainos atveju arba kaip tai vyko per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus.

Tuo tarpu, kaip pažymi „Financial Times“, Ukrainos derybininkai nesidalija Trumpo optimizmu dėl derybų proceso perspektyvų.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Derybos Abu Dabyje

Primename, kad lapkričio 10–11 d. Abu Dabyje, JAV tarpininkaujant, turėtų vykti trišalės derybos techniniu lygiu tarp Ukrainos ir Rusijos. Jau žinoma, kad Rusijos delegacijai vadovaus Vladimiras Medinskis, kuris anksčiau derybose išsiskyrė ne kalbomis apie konkrečius kelius į taiką, o pseudohistorinėmis ekskursijomis.

Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad, nepaisant to, jog susitikimų pobūdis numato trišalį formatą „Ukraina–JAV–Rusija“, Europa dalyvauja vienu ar kitu formatu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (ELTA nuotr.)
Zelenskis įspėja Europą: Rusija ruošiasi kur kas didesniam karui (13)
Vladimiras Putinas (stop kadras)
„Bloomberg“: Putinas po JAV rinkimų ketina suintensyvinti atakas prieš Ukrainą
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Zelenskis pranešė apie vieną baisiausių Rusijos atakų: žuvo 33 žmonės (10)
Donaldas Trumpas, Europos Sąjunga, Lietuva (tv3.lt koliažas)
Jei Trumpas pakeis kursą, Lietuvai gali tekti rimtas išbandymas? (26)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų