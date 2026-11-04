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Karas Ukrainoje
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl derybų tarp Ukrainos ir Rusijos ir pareiškė, kad abi pusės esą „pasirengusios“ susitarti dėl karo nutraukimo. Tai D. Trumpas sakė interviu laikraščiui „Financial Times“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl derybų tarp Ukrainos ir Rusijos ir pareiškė, kad abi pusės esą „pasirengusios“ susitarti dėl karo nutraukimo. Tai D. Trumpas sakė interviu laikraščiui „Financial Times“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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Trumpas prakalbo apie karo Ukrainoje pabaigą: „Jie pasirengę“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl derybų tarp Ukrainos ir Rusijos ir pareiškė, kad abi pusės esą „pasirengusios“ susitarti dėl karo nutraukimo. Tai D. Trumpas sakė interviu laikraščiui „Financial Times“.
Pasak JAV prezidento, jis optimistiškai vertina taikos derybų tarp Kyjivo ir Maskvos pažangą.
„Manau, kad abi pusės jau pasirengusios pasakyti: „Susitarkime““, – pareiškė D. Trumpas, kurį cituoja „Unian“.
Interviu metu jis taip pat palygino Rusijos karą prieš Ukrainą su kitais konfliktais ir pažymėjo, kad nemano, jog JAV yra karo su Iranu būsenoje, kaip tai vyksta Ukrainos atveju arba kaip tai vyko per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus.
Tuo tarpu, kaip pažymi „Financial Times“, Ukrainos derybininkai nesidalija Trumpo optimizmu dėl derybų proceso perspektyvų.
Derybos Abu Dabyje
Primename, kad lapkričio 10–11 d. Abu Dabyje, JAV tarpininkaujant, turėtų vykti trišalės derybos techniniu lygiu tarp Ukrainos ir Rusijos. Jau žinoma, kad Rusijos delegacijai vadovaus Vladimiras Medinskis, kuris anksčiau derybose išsiskyrė ne kalbomis apie konkrečius kelius į taiką, o pseudohistorinėmis ekskursijomis.
Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad, nepaisant to, jog susitikimų pobūdis numato trišalį formatą „Ukraina–JAV–Rusija“, Europa dalyvauja vienu ar kitu formatu.