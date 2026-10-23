Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 830 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 23 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 574 tūkst. 620 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 830 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 439 (+0) priešo tankus, 25 597 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 51 501 (+54) artilerijos sistemą, 2 230 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 720 (+1) oro gynybos sistemų, 449 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 003 (+6) antžemines robotizuotas sistemas, 577 209 (+ 2 067) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 138 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 166 088 (+447) automobilius ir degalų cisternas, 4 851 (+5) specialiosios įrangos vienetą.
Clintonas pratrūko: man atsibodo, kad Trumpas su mūsų sąjungininkais elgiasi tarsi su šiukšlėmis
Kadenciją baigęs JAV prezidentas Billas Clintonas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės išdavė savo sąjungininkę Ukrainą, rašo „RBC Ukraina“.
Okupuotame Luhanske – triukšmas: griaudėjo sprogimai, nutrūko ryšys
Okupuotas Luhanskas paryčiais naktį iš ketvirtadienio į penktadienį patyrė masinę dronų ataką, skelbia kanalas „Exilenova+“. Po sprogimų fiksuojami ryšio ir elektros tiekimo sutrikimai.
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Trumpas asmeniškai kreipėsi į Muską: grąžino Ukrainai gyvybiškai svarbų ryšį
Ukrainoje vėl veikia karinio ryšio sistema „Starshield“, ketvirtadienį pareiškė Donaldas Trumpas.
Apie tai skelbiama prieš tai dienraščiui „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešus, kad JAV prezidentas paprašė technologijų milijardieriaus Elono Musko atkurti Kyjivo pajėgoms šią gyvybiškai svarbią paslaugą.
„Nenoriu to komentuoti, žinote, ar aš skambinau, ar kas kitas skambino – jokio skirtumo“, – paklaustas apie šį pranešimą žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Manau, svarbiausia, kad jis ją sugrąžino“, – kalbėdamas apie E. Muską sakė D. Trumpas.
WSJ anksčiau šią savaitę pranešė, kad E. Muskas buvo apribojęs greitį, kuriuo Ukrainos įranga galėjo prisijungti prie sistemos, todėl dalis Kyjivo dronų tapo beverčiai.
E. Muskas anksčiau teigė, kad dėl „bet kokių „Starshield“ sistemų greičio ar naudojimo apribojimų“ sprendimus priima „JAV kariuomenė ir, galiausiai, JAV prezidentas“.
Tačiau gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas antradienį pareiškė, kad Pentagonas nenurodė atlikti jokių pakeitimų dėl „Starshield“, o D. Trumpas praėjusią savaitę sakė, jog to taip pat nedarė.
Ukraina karinės paskirties palydovinę paslaugą „Starshield“ naudoja ryšiui mūšio lauke, vidutinio nuotolio smūgiams Rusijos okupuotoje teritorijoje ir dronams perėmėjams. Šalis taip pat naudojasi lygiagrečia „SpaceX“ civiline palydovine sistema „Starlink“.
Pastarosiomis dienomis Vašingtono ir Kyjivo santykiai tapo itin įtempti: D. Trumpas paragino pakeisti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį po to, kai šis sukritikavo JAV susitarimą, leidžiantį į pasaulines rinkas tiekti daugiau rusiško dyzelino.