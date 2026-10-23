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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas asmeniškai kreipėsi į Muską: grąžino Ukrainai gyvybiškai svarbų ryšį

2026-10-23 07:10 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-23 07:10
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Ukrainoje vėl veikia karinio ryšio sistema „Starshield“, ketvirtadienį pareiškė Donaldas Trumpas.

Ukrainoje vėl veikia karinio ryšio sistema „Starshield“, ketvirtadienį pareiškė Donaldas Trumpas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Karas Ukrainoje
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07:05

Trumpas asmeniškai kreipėsi į Muską: grąžino Ukrainai gyvybiškai svarbų ryšį

Ukrainoje vėl veikia karinio ryšio sistema „Starshield“, ketvirtadienį pareiškė Donaldas Trumpas.

Apie tai skelbiama prieš tai dienraščiui „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešus, kad JAV prezidentas paprašė technologijų milijardieriaus Elono Musko atkurti Kyjivo pajėgoms šią gyvybiškai svarbią paslaugą.

„Nenoriu to komentuoti, žinote, ar aš skambinau, ar kas kitas skambino – jokio skirtumo“, – paklaustas apie šį pranešimą žurnalistams sakė D. Trumpas.

„Manau, svarbiausia, kad jis ją sugrąžino“, – kalbėdamas apie E. Muską sakė D. Trumpas.

WSJ anksčiau šią savaitę pranešė, kad E. Muskas buvo apribojęs greitį, kuriuo Ukrainos įranga galėjo prisijungti prie sistemos, todėl dalis Kyjivo dronų tapo beverčiai.

E. Muskas anksčiau teigė, kad dėl „bet kokių „Starshield“ sistemų greičio ar naudojimo apribojimų“ sprendimus priima „JAV kariuomenė ir, galiausiai, JAV prezidentas“.

Tačiau gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas antradienį pareiškė, kad Pentagonas nenurodė atlikti jokių pakeitimų dėl „Starshield“, o D. Trumpas praėjusią savaitę sakė, jog to taip pat nedarė.

Ukraina karinės paskirties palydovinę paslaugą „Starshield“ naudoja ryšiui mūšio lauke, vidutinio nuotolio smūgiams Rusijos okupuotoje teritorijoje ir dronams perėmėjams. Šalis taip pat naudojasi lygiagrečia „SpaceX“ civiline palydovine sistema „Starlink“.

Pastarosiomis dienomis Vašingtono ir Kyjivo santykiai tapo itin įtempti: D. Trumpas paragino pakeisti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį po to, kai šis sukritikavo JAV susitarimą, leidžiantį į pasaulines rinkas tiekti daugiau rusiško dyzelino.

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Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 439 (+0) priešo tankus, 25 597 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 51 501 (+54) artilerijos sistemą, 2 230 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 720 (+1) oro gynybos sistemų, 449 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 003 (+6) antžemines robotizuotas sistemas, 577 209 (+ 2 067) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 138 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 166 088 (+447) automobilius ir degalų cisternas, 4 851 (+5) specialiosios įrangos vienetą.

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Dainius
Dainius
2026-10-23 07:24
Misteris Zelenskis-būsimasis Europos sąjungos prezidentas,drąsus ryžtingas,genialus protingas,tai ne nususęs pelkyno gnomas Pūrinas
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