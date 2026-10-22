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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jameso elgesys per JAV himną įsiutino Trumpą: „Jis niekam tikęs“

2026-10-22 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 22:11
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas viešai sukritikavo NBA žvaigždę LeBroną Jamesą dėl jo elgesio per JAV himną.

Jamesas | Scanpix nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas viešai sukritikavo NBA žvaigždę LeBroną Jamesą dėl jo elgesio per JAV himną.

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Filadelfijos „76ers“ lyderis antradienį prieš sezono atidarymo rungtynes su Niujorko „Knicks“ sulaukė dėmesio dėl to, kad skambant JAV himnui nenutraukė apšilimo.

Socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip 41-erių krepšininkas imituoja golfo smūgį ir krepšinio metimą, nors šalia stovintys komandos draugai daugiausia laikosi ramiai.

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Toks L. Jameso elgesys papiktino D. Trumpą.

„Nuo pat pradžių sakiau, kad jis niekam tikęs. VISIŠKA GĖDA.

LeBronas Jamesas turėtų atsiprašyti visų didžių Amerikos karių ir didvyrių, kurie žuvo dėl Amerikos vėliavos ir visko, ką simbolizuoja mūsų šalis“, – socialiniuose tinkluose rašė JAV prezidentas.

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Iki ketvirtadienio popietės L. Jamesas į prezidento kritiką viešai nebuvo sureagavęs.

Šį sezoną Filadelfijos „76ers“ gretose debiutavęs puolėjas pradėjo jau 24-ąjį NBA sezoną. Tai yra lygos rekordas.

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Ketvirtadienį jis turėjo pirmą kartą su naująja komanda žaisti namų arenoje prieš Klivlando „Cavaliers“.

Jameso ir Trumpo konfliktai tęsiasi ne vienus metus

Tai nėra pirmas kartas, kai L. Jamesas ir D. Trumpas viešai kritikuoja vienas kitą.

Dar 2017 metais, atstovaudamas Klivlando „Cavaliers“, krepšininkas į rungtynes išėjo avėdamas skirtingų spalvų sportbačius – vieną juodą, kitą baltą.

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Ant abiejų buvo užrašytas žodis „lygybė“.

Po rungtynių L. Jamesas pasisakė ir apie tuometį JAV prezidentą.

„Tai nuostabi šalis ir mes niekada neleisime vienam žmogui nuspręsti, kokia graži ir stipri ji gali būti“, – tuomet sakė krepšininkas.

Anksčiau jis D. Trumpą socialiniuose tinkluose buvo pavadinęs nevykėliu.

„Jis nesupranta, kiek daug vaikų, nepriklausomai nuo jų rasės, žvelgia į JAV prezidentą ieškodami patarimų, lyderystės ir padrąsinimo.

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Jis to nesupranta. Ir būtent tai mane labiausiai pykdo“, – yra kalbėjęs L. Jamesas.

„Mes tikrai neužsičiaupsime“

2018 metais krepšininkas sulaukė televizijos laidų vedėjos Lauros Ingraham kritikos dėl savo pasisakymų socialinėmis ir politinėmis temomis.

Ji paragino L. Jamesą tiesiog užsičiaupti ir žaisti krepšinį.

NBA žvaigždė į tokią kritiką atsakė griežtai.

„Mes tikrai neužsičiaupsime ir vien krepšinio nežaisime.

Aš tikrai to nedarysiu. Esu svarbus visuomenei, jaunimui ir daugybei vaikų, kurie nemato išeities iš savo padėties ir kuriems reikia pagalbos.

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Žinome, kad yra dalykų, svarbesnių už mus pačius“, – teigė L. Jamesas.

Jis taip pat priminė tokius sportininkus kaip Muhammadas Ali, Billas Russellas, Jimas Brownas ir Jackie Robinsonas, kurie aktyviai pasisakė už lygybę ir socialinius pokyčius.

2020 metais L. Jamesas buvo išrinktas geriausiu „Associated Press“ metų sportininku vyru. Tais metais jis ne tik su Los Andželo „Lakers“ tapo NBA čempionu, bet ir aktyviai skatino amerikiečius dalyvauti prezidento rinkimuose.

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„Žinau, ką darau aikštėje, ir atiduodu krepšiniui viską.

Tačiau šiuo metu už aikštės ribų galiu padaryti dar didesnę įtaką nei joje.

Noriu ir toliau įkvėpti žmones savo žaidimu, bet taip pat galiu padėti jiems susivienyti ir suteikti daugiau galimybių“, – tuomet kalbėjo krepšininkas.

2021 metais L. Jamesas taip pat nesutiko su futbolininko Zlatano Ibrahimovičiaus kritika, kad sportininkams nederėtų kištis į politiką.

„Niekada netylėsiu matydamas neteisybę“, – pareiškė NBA žvaigždė.

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