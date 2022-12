Karas Ukrainoje. Rusijoje ir okupuotame Kryme – nauji sprogimai: kai kur po suduotų smūgių nutįso automobilių eilės

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

09:12 | V. Zelenskis ir ukrainiečių tauta apdovanoti Karolio Didžiojo premija

Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir ukrainiečių tautai penktadienį buvo įteikta Vokietijos Acheno miesto skiriama premija už indėlį į Europos vienybę.

Premijos komitetas pareiškė, kad 2023 metais Tarptautinę Karolio Didžiojo premiją V. Zelenskiui ir jo užpultos šalies piliečiams skyrė todėl, kad jie kovojo su Rusija ne tik už Ukrainos suverenitetą, „bet ir už Europą bei europietiškas vertybes“, pranešė Vokietijos naujienų agentūra dpa.

Komitetas teigė, kad premijos skyrimas V. Zelenskiui ir Ukrainos žmonėms pabrėžia, kad jų tauta yra Europos dalis.

Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad šis sprendimas „skatina mus kovoje už demokratines europietiškas vertybes, laisvę ir taikų gyvenimą ateityje“.

Šventosios Romos imperatoriaus Karolio Didžiojo, kadaise iš Acheno valdžiusio didelę Vakarų Europos dalį, vardu pavadinta premija nuo 1950 metų skiriama už nuopelnus Europai ir Europos vienybei.

Tarp ankstesnių laureatų yra buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Billas Clintonas ir popiežius Pranciškus. Praėjusiais metais premija atiteko Baltarusijos opozicijos lyderėms Marijai Kalesnikavai, Sviatlanai Cichanouskajai ir Veranikai Capkalai.

08:42 | Rusai pražudė jauną šeimą

Penktadienį Rusijos kariuomenė smogė Kryvyj Rihui. „Ukrinform“ skelbia, kad surengtos okupantų atakos metus žuvo 64-erių metų moteris, taip pat jauna pora su savo mažamečiu vaiku.

Priduriama, kad suduotų smūgių metu taip pat buvo sužeista 14 civilių, įskaitant 4 vaikus.

Taip pat pranešta, kad Kryvyj Rihe šeštadienį po vidurnakčio gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė 1,5 metukų berniuko kūną.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rusijos pajėgos visoje Ukrainoje penktadienį paleido mažiausiai 60 raketų, informavo vietos pareigūnai, pranešę apie sprogimus mažiausiai keturiuose miestuose, įskaitant Kyjivą.

Sostinėje ir antrame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive sutriko elektros ir vandens tiekimas. Per atakas tūkstančiai žmonių ieškojo prieglobsčio metro stotyse, esančiose giliai po žeme.

Kyjivo miesto administracija pranešė, kad Ukrainos sostinė atlaikė „vieną didžiausių Rusijos pajėgų raketų atakų“ nuo tada, kai jos beveik prieš 10 mėnesių įsiveržė į Ukrainą.

Administracija teigė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 37 iš „maždaug 40“ į miesto oro erdvę patekusių raketų. Pasak jos, vienas žmogus buvo sužeistas.

Per visą šalį aidėjo griausmingi sprogimai ir šaudymas iš oro gynybos sistemų, o valdžios institucijos socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus ir raketų smūgius Kyjive, centriniame Kryvyj Rihe, pietrytinėje Zaporižioje, šiaurės rytiniame Charkive, šiaurės rytinėje Poltavos srityje bei centriniame Kirovohrado regione.

Visoje šalyje skambėjo oro pavojaus sirenos, perspėjančios apie naują Rusijos smūgių bangą.

Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Inhatas Ukrainos televizijai sakė, kad buvo paleista daugiau kaip 60 raketų, tačiau iš karto nebuvo aišku, kiek raketų pavyko numušti Ukrainos kariuomenei.

J. Ihnatas sakė, kad Rusijos pajėgos iš pozicijų Juodojoje jūroje paleido sparnuotąsias raketas ir panaudojo bombonešius, siekdamos „masiškai atitraukti priešlėktuvinės gynybos dėmesį ir palaikyti įtampą“.

Vienoje vietoje Kyjive, kuriai bandyta smogti, kariuomenės vadai naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad miesto teritorinės gynybos mobilioji grupė netikėtai – beveik neįtikėtinai – kulkosvaidžiu numušė sparnuotąją raketą.

„Pataikyti į raketą iš kulkosvaidžio beveik neįmanoma, bet tai pavyko“, – sakė vadas, pasivadinęs šaukiniu „Hera“.

Kitas vadas, karinio posto viršininkas, vardu Jevhenas, sakė, kad raketą perėmęs kulkosvaidininkas. „greitai sureagavo“ ir iššovė, o nuo raketos, kuri krisdama ėmė suktis, pasipylė žalios kibirkštys.

08:30 | Rusijos teritorijoje – sprogimai

Pranešama, kad šeštadienio naktį sprogimai buvo girdėti skirtingose, šiuo metu Kremliaus okupuotose Ukrainos vietovėse, taip pat Rusijos teritorijoje, skelbia „Ukrinform“.

Kaip informavo „Channel 24“ žurnalistas, pirmasis sprogimas buvo girdimas iškart po vidurnakčio.

Teigiama, kad socialiniuose tinkluose šeštadienį pradėjo plisti vaizdo įrašai su sprogimų garsais Rusijoje, Belgorodo regione.

Vietos gyventojų sako, kad sviedinio skeveldra pataikė į automobilį, o apie 01.50 val. Belgorodo regione vėl buvo girdimi sprogimai.

Po kelių minučių, kuomet pasigirdo pirmieji sprogimai Belgorode, taip pat smūgiai buvo suduoti ir Rusijos laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje esančiamie Simferopolyje. Kremliaus propagandistai užsiminė apie neva atliktą „sabotažą, taip pat padarytą žalą kurą vežančiam transportui, rusų karinei technikai. Tačiau priduriama, kad ši informacija dar turi būti patikrinta.

Socialiniuose tinkluose taip pat pradėjo plisti vaizdo įrašai, kuriuose matyti susiformavusios automobilių eilės Simferopolyje.

