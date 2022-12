Karo pradžioje Putinas įsakė Kadyrovui nužudyti Zelenskį – žiniasklaida

Apie tai pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis Ukrainos žvalgybos ir saugumo tarnybos pareigūnais, rašo UNIAN.

Teigiama, kad V. Putinas įsakė R. Kadyrovui užimti Kyjivą ir nužudyti V. Zelenskį.

Anot Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Oleksijaus Danilovo, tokia užduotis R. Kadyrovui buvo „savotiška premija“.

Leidinio duomenimis, likus trims savaitėms iki karo pradžios, V. Putinas pasikvietė R. Kadyrovą į Maskvą, kad „parengtų strategiją“. 2022 m. vasario 25 d. R. Kadyrovo vyrai į Ukrainą važiavo trimis šarvuočių kolonomis.

Ukrainos žvalgybos pareigūnai gavo įrašą, kuriame aukšto rango okupantas praneša R. Kadyrovui, kad „laikas lygiai 00:00, mes pradedame judėti – daugiau nei 1 500 žmonių, geriausi specialieji daliniai, geriausi kovotojai“.

REKLAMA

Pirmoji iš trijų „kadyrovcų“ grupių buvo beveik visiškai sunaikinta Ukrainos sostinės pakraštyje. Kitos dvi grupės buvo priverstos persigrupuoti. Jie baigė puolimą nepasiekę Kyjivo.

Netrukus R. Kadyrovas įsakė surengti slaptą mobilizaciją. Anot leidinio, čečėnų pareigūnai ir lyderiai lankėsi viešose vietose, pavyzdžiui, gimnazijose ir lošimo klubuose bei siūlė iki 300 tūkst. rublių per mėnesį už dalyvavimą plataus masto kare prieš Ukrainą.

REKLAMA

Vietos gyventojai ir žmogaus teisių aktyvistai pažymėjo, kad R. Kadyrovo pajėgos verbuoja „pažeidžiamiausius“.

Vėliau „kadyrovcai“ ėmėsi vadinamųjų užkardų vaidmens. Jų užduotis buvo neleisti rusų kariams palikti mūšio lauko. R. Kadyrovo kovotojai buvo siunčiami į okupantų užimtus Ukrainos miestus ir kaimus. Ten jie vykdė apklausas, žiauriai kankino vietinius gyventojus ir darė kratas.

Be to, straipsnyje aprašomi R. Kadyrovo ir V. Putino, kuris „dešimtmečius leido didžiules Rusijos biudžeto lėšas, kad paremtų“ Čečėnijos vadovą ir sustiprintų jo įtaką regione, santykiai. Leidinio šaltiniai, įskaitant buvusį Kremliaus pareigūną, teigė, kad V. Putinas su R. Kadyrovu bendrauja asmeniškai, o ne per padėjėjus, kaip su kitais Rusijos pareigūnais.

R. Kadyrovas nuo 2007 m. vasario 15 d. yra Čečėnijos Respublikos vadovas, Kremliaus statytinis. Jis yra pirmojo Čečėnijos Respublikos prezidento Rusijos Federacijoje sudėtyje Achmato Kadyrovo sūnus.