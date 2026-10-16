Rusijai – smūgis po smūgio: atakuotas „Yandex“ duomenų centras, Maskvoje kilo chaosas

Maskvą užgriuvo dronų ataka: paralyžiuoti visi 4 oro uostai
Spalio 15-osios vakarą Maskvą masiškai atakavo dronai. Bepiločių orlaivių antplūdis tęsėsi ir po vidurnakčio. Penktadienį, 0.15 val. duomenimis, esą jau buvo numušti 47 dronai.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1790 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 16 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 561 tūkst. 020 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 790 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 414 (+0) priešo tankų, 25 552 (+15) šarvuotas kovos mašinas, 51 242 (+9) artilerijos sistemas, 2 217 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 708 (+1) oro gynybos sistemas, 449 (+6) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 958 (+3) antžemines robotizuotas sistemas, 565 590 (+ 693) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 5 130 (+0) sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 163 554 (+230) automobilius ir degalų cisternas, 4 833 (+3) specialiosios įrangos vienetų.
Ukrainos oro gynybai – kritinis momentas: Rusijos raketų gali nebebūti kuo numušti
Ukrainai praktiškai nebeliko raketų, skirtų oro gynybos sistemoms „Patriot“, intensyvėjant Rusijos atakoms. Apie tai, remdamasis savo šaltiniais, rašo „The Washington Post“.
Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras
Ketvirtadienio, spalio 15-osios, vakarą Ukrainos Chmelnyckio srityje per ataką kilo gaisras naftos bazės teritorijoje Šepetivkos rajone, „Telegram“ kanale pranešė Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas Serhijus Tiurinas.
Šaltiniai: įsakymas Ukrainai apriboti „Starlink“ ryšį atkeliavo iš Baltųjų rūmų
Pasak dviejų JAV pareigūnų ir vieno Vakarų pareigūno, susipažinusio su šiuo klausimu, nurodymas apriboti palydovinės sistemos, kurią Ukraina naudoja ryšiui mūšio lauke ir dronų operacijoms, veikimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų, rašo „Reuters“.
Trumpas sukėlė naują audrą: apkaltino Zelenskį nenoru užbaigti karą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu derėtis sunkiau nei su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, vaizduodamas jį kaip kliūtį užbaigti karą Ukrainoje.
Ketvirtadienį duodamas interviu itin konservatyviam JAV transliuotojui „Newsmax“ D. Trumpas leido suprasti, kad taikos susitarimas būtų įmanomas tik be Ukrainos lyderio. „Zelenskis nėra tinkamas žmogus mums derėtis“, – sakė jis.
„Jis nenori susitarti. Jis sako, kad nori susitarti, bet iš tikrųjų nenori. Ne, nesu didelis Zelenskio gerbėjas“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė besitikintis, kad 2022 m. vasarį Rusijos pradėtas plataus masto karas netrukus baigsis.
D. Trumpas teigė manantis, kad abu lyderiai nori taikos, tačiau su V. Zelenskiu derėtis sunkiau nei su V. Putinu.
D. Trumpo ir V. Zelenskio nuomonės ne kartą išsiskyrė. Šios savaitės pradžioje V. Zelenskis išreiškė nusivylimą po to, kai D. Trumpas susitarė su Maskva sušvelninti sankcijas ir leisti Rusijai į JAV ir pasaulio rinkas pristatyti daugiau kaip 300 tūkst. tonų dyzelino.
„Gaila, kad prarandame stiprų partnerį“, – britų žurnalistui Piersui Morganui sakė V. Zelenskis.
D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms didinant pasaulines naftos kainas.
„Jis pasauliui jokios paslaugos nedaro“, – sakė JAV prezidentas.
Ukraina yra labai priklausoma nuo JAV paramos, įskaitant oro gynybai reikalingus žvalgybos duomenis ir palydovinį interneto ryšį „Starlink“. V. Zelenskis skundėsi žvalgybos duomenų teikimo spragomis ir interneto ryšio apribojimais, dėl kurių, pasak jo, žlugo keletas Ukrainos dronų operacijų.
Penktadienį V. Zelenskis turėtų prisijungti prie Briuselyje susirinksiančių Europos Sąjungos (ES) lyderių ir aptarti tolesnę paramą Ukrainai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
pirdyla visada spaudžia poną zelenskį, o fašisto pucino bijo dėl epšteino failų
telegram/eva_sunrose
instagram/evasun_shine13
cb/sunshine13_
Rusijai – smūgis po smūgio: atakuotas „Yandex“ duomenų centras, Maskvoje kilo chaosas
Naktį Ukrainos pajėgos, kaip pranešama, surengė plataus masto dronų ataką prieš kelis taikinius Rusijos Maskvos, Rostovo ir Vladimiro srityse.
„The Kyiv Independent“ kol kas negali nepriklausomai patvirtinti, kokie objektai buvo atakuoti ir kokia žala jiems padaryta.
Stebėsenos kanalų „ExileNova+“ ir „SuperNova+“ duomenimis, per naktinę operaciją buvo nusitaikyta į Rusijos technologijų milžinės „Yandex“ duomenų centrą Vladimiro srityje, esančioje maždaug už 500 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
Įvykio vietoje gyventojų užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti galingi sprogimai ir netoli gyvenamųjų pastatų veikiančios oro gynybos sistemos.
Po spalio 11 d. įvykdytų smūgių tam pačiam „Yandex“ objektui bendrovė paskelbė, kad duomenų centro veikla buvo visiškai sustabdyta.
Tai buvo jau trečia beveik iš eilės vykusių atakų prieš „Yandex“ duomenų centrus Rusijoje diena. Spalio 8 ir 9 dienomis buvo patvirtinti smūgiai šios bendrovės objektams Riazanės ir Kalugos srityse.
Atakų prieš Rusijos duomenų centrus serija prasidėjo po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimo, kad Ukraina į Rusijos smūgius jos interneto infrastruktūrai atsakys tuo pačiu.
Dėl dronų atakos sutriko Maskvos oro uostų veikla
Anksčiau naktį Ukrainos dronai privertė uždaryti oro erdvę virš kelių Maskvos oro uostų.
Rusijos opozicinio naujienų kanalo „Astra“ duomenimis, naktį buvo atšaukti skrydžiai į Vnukovo, Domodedovo, Žukovskio ir Šeremetjevo oro uostus bei iš jų.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad sostinės oro gynybos sistemos per naktį sunaikino daugiau kaip 59 Ukrainos dronus.
Maskvos oro erdvės uždarymas iš dalies įgyvendina dar rugsėjį V. Zelenskio išsakytą grasinimą, kad Rusijos dangus netrukus bus „de facto uždarytas“.
„Rusijos danguje tiesiog bus tiek dronų, kad į tai teks atsižvelgti“, – tuomet pareiškė V. Zelenskis.
Kol kas neaišku, ar Maskvoje ir jos apylinkėse buvo pataikyta į kokius nors taikinius.
Miesto gyventojų užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip naktinį dangų, regis, nušviečia liepsnos, o fone girdėti virš galvų skrendančių dronų garsai ir galingi sprogimai.
Anksčiau, spalio 9 d., keli Maskvos oro uostai taip pat buvo laikinai sustabdę skrydžius, kai į Rusijos sostinės apylinkių oro erdvę įskrido, kaip įtariama, Ukrainos dronai ir oro balionai.
Smūgiai suduoti ir Rostovo srityje
Daugiau kaip 950 kilometrų į pietryčius nuo Maskvos Ukrainos dronai taip pat atakavo taikinius Rostovo srityje.
Regiono gubernatoriaus Jurijaus Sliusario teigimu, per dronų ataką Aksajaus mieste buvo apgadinti gamybos ir sandėliavimo objektai, taip pat kilo gaisras.
Pasak J. Sliusario, atakuotas ir Rostovo srities Čertkovo rajonas bei Bataisko miestas.