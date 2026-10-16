Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
76
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusijai – smūgis po smūgio: atakuotas „Yandex“ duomenų centras, Maskvoje kilo chaosas

2026-10-16 07:00 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-16 07:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naktį Ukrainos pajėgos, kaip pranešama, surengė plataus masto dronų ataką prieš kelis taikinius Rusijos Maskvos, Rostovo ir Vladimiro srityse.

Naktį Ukrainos pajėgos, kaip pranešama, surengė plataus masto dronų ataką prieš kelis taikinius Rusijos Maskvos, Rostovo ir Vladimiro srityse.

REKLAMA
76

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
08:33

Rusijai – smūgis po smūgio: atakuotas „Yandex“ duomenų centras, Maskvoje kilo chaosas

Naktį Ukrainos pajėgos, kaip pranešama, surengė plataus masto dronų ataką prieš kelis taikinius Rusijos Maskvos, Rostovo ir Vladimiro srityse.

„The Kyiv Independent“ kol kas negali nepriklausomai patvirtinti, kokie objektai buvo atakuoti ir kokia žala jiems padaryta.

Stebėsenos kanalų „ExileNova+“ ir „SuperNova+“ duomenimis, per naktinę operaciją buvo nusitaikyta į Rusijos technologijų milžinės „Yandex“ duomenų centrą Vladimiro srityje, esančioje maždaug už 500 kilometrų nuo Ukrainos sienos.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Įvykio vietoje gyventojų užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti galingi sprogimai ir netoli gyvenamųjų pastatų veikiančios oro gynybos sistemos.

Po spalio 11 d. įvykdytų smūgių tam pačiam „Yandex“ objektui bendrovė paskelbė, kad duomenų centro veikla buvo visiškai sustabdyta.

Tai buvo jau trečia beveik iš eilės vykusių atakų prieš „Yandex“ duomenų centrus Rusijoje diena. Spalio 8 ir 9 dienomis buvo patvirtinti smūgiai šios bendrovės objektams Riazanės ir Kalugos srityse.

Atakų prieš Rusijos duomenų centrus serija prasidėjo po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimo, kad Ukraina į Rusijos smūgius jos interneto infrastruktūrai atsakys tuo pačiu.

Dėl dronų atakos sutriko Maskvos oro uostų veikla

Anksčiau naktį Ukrainos dronai privertė uždaryti oro erdvę virš kelių Maskvos oro uostų.

Rusijos opozicinio naujienų kanalo „Astra“ duomenimis, naktį buvo atšaukti skrydžiai į Vnukovo, Domodedovo, Žukovskio ir Šeremetjevo oro uostus bei iš jų.

Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad sostinės oro gynybos sistemos per naktį sunaikino daugiau kaip 59 Ukrainos dronus.

Maskvos oro erdvės uždarymas iš dalies įgyvendina dar rugsėjį V. Zelenskio išsakytą grasinimą, kad Rusijos dangus netrukus bus „de facto uždarytas“.

„Rusijos danguje tiesiog bus tiek dronų, kad į tai teks atsižvelgti“, – tuomet pareiškė V. Zelenskis.

Kol kas neaišku, ar Maskvoje ir jos apylinkėse buvo pataikyta į kokius nors taikinius.

Miesto gyventojų užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip naktinį dangų, regis, nušviečia liepsnos, o fone girdėti virš galvų skrendančių dronų garsai ir galingi sprogimai.

Anksčiau, spalio 9 d., keli Maskvos oro uostai taip pat buvo laikinai sustabdę skrydžius, kai į Rusijos sostinės apylinkių oro erdvę įskrido, kaip įtariama, Ukrainos dronai ir oro balionai.

Smūgiai suduoti ir Rostovo srityje

Daugiau kaip 950 kilometrų į pietryčius nuo Maskvos Ukrainos dronai taip pat atakavo taikinius Rostovo srityje.

Regiono gubernatoriaus Jurijaus Sliusario teigimu, per dronų ataką Aksajaus mieste buvo apgadinti gamybos ir sandėliavimo objektai, taip pat kilo gaisras.

Pasak J. Sliusario, atakuotas ir Rostovo srities Čertkovo rajonas bei Bataisko miestas.

08:25

Maskvą užgriuvo dronų ataka: paralyžiuoti visi 4 oro uostai

Spalio 15-osios vakarą Maskvą masiškai atakavo dronai. Bepiločių orlaivių antplūdis tęsėsi ir po vidurnakčio. Penktadienį, 0.15 val. duomenimis, esą jau buvo numušti 47 dronai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:09

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1790 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 16 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 561 tūkst. 020 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 790 priešo kareivių.

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 414 (+0) priešo tankų, 25 552 (+15) šarvuotas kovos mašinas, 51 242 (+9) artilerijos sistemas, 2 217 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 708 (+1) oro gynybos sistemas, 449 (+6) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 958 (+3) antžemines robotizuotas sistemas, 565 590 (+ 693) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 5 130 (+0) sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 163 554 (+230) automobilius ir degalų cisternas, 4 833 (+3) specialiosios įrangos vienetų.

Skaityti daugiau
REKLAMA
REKLAMA
08:09

Ukrainos oro gynybai – kritinis momentas: Rusijos raketų gali nebebūti kuo numušti

Ukrainai praktiškai nebeliko raketų, skirtų oro gynybos sistemoms „Patriot“, intensyvėjant Rusijos atakoms. Apie tai, remdamasis savo šaltiniais, rašo „The Washington Post“.

REKLAMA
07:44

Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras

Ketvirtadienio, spalio 15-osios, vakarą Ukrainos Chmelnyckio srityje per ataką kilo gaisras naftos bazės teritorijoje Šepetivkos rajone, „Telegram“ kanale pranešė Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas Serhijus Tiurinas.

REKLAMA
REKLAMA
07:13

Šaltiniai: įsakymas Ukrainai apriboti „Starlink“ ryšį atkeliavo iš Baltųjų rūmų

Pasak dviejų JAV pareigūnų ir vieno Vakarų pareigūno, susipažinusio su šiuo klausimu, nurodymas apriboti palydovinės sistemos, kurią Ukraina naudoja ryšiui mūšio lauke ir dronų operacijoms, veikimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų, rašo „Reuters“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
06:59

Trumpas sukėlė naują audrą: apkaltino Zelenskį nenoru užbaigti karą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu derėtis sunkiau nei su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, vaizduodamas jį kaip kliūtį užbaigti karą Ukrainoje.

Ketvirtadienį duodamas interviu itin konservatyviam JAV transliuotojui „Newsmax“ D. Trumpas leido suprasti, kad taikos susitarimas būtų įmanomas tik be Ukrainos lyderio. „Zelenskis nėra tinkamas žmogus mums derėtis“, – sakė jis.

„Jis nenori susitarti. Jis sako, kad nori susitarti, bet iš tikrųjų nenori. Ne, nesu didelis Zelenskio gerbėjas“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė besitikintis, kad 2022 m. vasarį Rusijos pradėtas plataus masto karas netrukus baigsis.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

D. Trumpas teigė manantis, kad abu lyderiai nori taikos, tačiau su V. Zelenskiu derėtis sunkiau nei su V. Putinu.

D. Trumpo ir V. Zelenskio nuomonės ne kartą išsiskyrė. Šios savaitės pradžioje V. Zelenskis išreiškė nusivylimą po to, kai D. Trumpas susitarė su Maskva sušvelninti sankcijas ir leisti Rusijai į JAV ir pasaulio rinkas pristatyti daugiau kaip 300 tūkst. tonų dyzelino.

„Gaila, kad prarandame stiprų partnerį“, – britų žurnalistui Piersui Morganui sakė V. Zelenskis.

D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms didinant pasaulines naftos kainas.

„Jis pasauliui jokios paslaugos nedaro“, – sakė JAV prezidentas.

Ukraina yra labai priklausoma nuo JAV paramos, įskaitant oro gynybai reikalingus žvalgybos duomenis ir palydovinį interneto ryšį „Starlink“. V. Zelenskis skundėsi žvalgybos duomenų teikimo spragomis ir interneto ryšio apribojimais, dėl kurių, pasak jo, žlugo keletas Ukrainos dronų operacijų.

Penktadienį V. Zelenskis turėtų prisijungti prie Briuselyje susirinksiančių Europos Sąjungos (ES) lyderių ir aptarti tolesnę paramą Ukrainai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
kėdainiai
kėdainiai
2026-10-16 08:00
tv3 tampa prorusiška svetaine, kai senos pirdylos trampo krasnovo žodžius priima kaip kokio rimto politiko
pirdyla visada spaudžia poną zelenskį, o fašisto pucino bijo dėl epšteino failų
Atsakyti
kėdainiai
kėdainiai
2026-10-16 07:58
sekame panelę Ievą sunshine soc. tinkluose!
telegram/eva_sunrose
instagram/evasun_shine13
cb/sunshine13_
Atsakyti
ryžas durnius-pasaulio gėda
ryžas durnius-pasaulio gėda
2026-10-16 07:44
daro žalą pirmiausia savo valstybei,jav tampa karikatūra
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (76)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų