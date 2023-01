Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

19:14 | Daugelyje Ukrainos regionų nutrauktas elektros tiekimas

Dėl naujų Rusijos atakų daugumoje Ukrainos regionų šeštadienį buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, pranešė energetikos ministras Hermanas Haluščenka.

„Šiandien priešas vėl užpuolė šalies energijos gamybos įrenginius ir elektros tinklą. Išpuoliai įvykdyti Charkivo, Lvivo, Ivano-Frankivsko, Zaporižios, Vinycios ir Kyjivo srityse. Dėl apšaudymų daugumoje regionų įvestas avarinis elektros energijos tiekimo nutraukimas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė H. Haluščenka.

18:42 | Rusijos raketų nuolaužos – Moldovos teritorijoje

Moldovos Vidaus reikalų ministerija teigė, kad Rusijos raketų nuolaužų rasta pasienyje su Ukraina esančiame Largos kaime Bričenio rajone.

Pranešama, kad Kišiniovas tai numatė ir pradėjo įgyvendinti planą, pagal kurį pasienio teritorijose buvo padidintas patrulių skaičius. Raketų nuolaužų kritimo vieta buvo aptverta ir iškviesta gelbėjimo tarnyba. Teisėsaugos pareigūnai saugo įvykio vietą ir renka duomenis.

Moldovos vidaus reikalų ministerija pabrėžia, kad tai jau trečias atvejis, kai dėl Rusijos masinių smūgių prieš Ukrainą šalies teritorijoje nukrenta raketų.

