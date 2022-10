Šis tiltas jungia Krymo Kerčės ir Rusijos Tamano (Krasnodaro krašto) pusiasalius. Nors pareigūnai Maskvoje neapkaltino Kyjivo dėl sugriauto tilto, Rusijos primesto Krymo parlamento pirmininkas Vladimiras Konstantinovas bedė pirštu į „ukrainiečių vandalus“. Ukraina oficialiai neprisiėmė atsakomybės už sprogimą ant Krymo tilto.

15:52 | Vokietijos ministrė įspėja dėl Rusijos grasinimų Lietuvai

Lietuvoje šeštadienį viešinti Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht sako, kad būtina įvertinti Rusijos grasinimus Lietuvai ir būti pasirengus reaguoti.

„Išgirdome Rusijos grasinimus Lietuvai, įgyvendinančiai Europos sankcijas pasienyje su Kaliningradu. Tai toli gražu ne pirmi tokie grasinimai, turime juos vertinti ir būti pasirengę“, – lankydamasi Lietuvai priskirtos Vokietijos brigados štabo inauguracijoje Rukloje, Jonavos rajone, sakė Ch. Lambrecht.

Vokietijos ministrė turėjo omenyje sugriežtėjusią Rusijos retoriką Lietuvos atžvilgiu, šiai pradėjus riboti dėl invazijos Ukrainoje sankcionuotų prekių tranzitą į Kaliningradą.

Pasak jos, Rusijos valdžia elgiasi be skrupulų, tad toliau reikia didinti bendras pastangas užtikrinti saugumą.

„Brutalus Rusijos agresijos karas Ukrainoje pereina į vis naujas brutalumo ir neskrupulingumo dimensijas. Neteisėtais ir nedemokratiškais pseudoreferendumais V. Putinas bando sukurti faktus. Rusijos grasinimai branduoliniu ginklu rodo, kad Rusijos valdžia neturi jokių skrupulų“, – teigė Ch. Lambrecht.

„Faktas, kad Ukrainai teiksime paramą ir tokioje situacijoje, ir būtent tokioje situacijoje, kartu su savo draugais NATO ir Europos Sąjungoje“, – kalbėjo Vokietijos gynybos ministrė.

Praėjusį savaitgalį ji lankėsi Ukrainoje ir šios šalies gynybos ministrui Oleksijui Reznikovui teigė pažadėjusi „ženklią tolesnę paramą tiekiant ginklus“.

„Faktas yra ir tai, kad mes, NATO, turime dėti dar daugiau pastangų mūsų bendro saugumo labui, nes nežinome, kiek toli sieks V. Putino didybės manija“, – sakė Ch. Lambrecht.

15:47 | Naujausi kadrai iš įvykio vietos: suniokotas Krymo tiltas iš arti

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdai, kaip įdienojus atrodo Krymo tiltas po ryte nugriaudėjusio galingo sprogimo.

Pasižiūrėkite, kaip tiltas atrodė paskutiniu metu.

15:08 | Maskva skelbia daugiau detalių apie žuvusius asmenis

Po sprogimo ant Krymo tilto Rusijos tyrimų komitetas teigia, kad įvykio metu žuvo trys žmonės, rašo „The Sky News“.

Pranešime, paskelbtame per Rusijos valstybinę naujienų agentūrą, valdžios institucijos sako: „Ant Krymo tilto žuvo šalia sprogusio sunkvežimio važiavusio lengvojo automobilio keleiviai, iš vandens buvo iškelti vyro ir moters kūnai.“

„Tyrimo metu nustatyti ant Krymo tilto susprogdinto sunkvežimio duomenys, o jo savininkas, tai Krasnodaro krašto gyventojas, jo gyvenamojoje vietoje pradėti tyrimo veiksmai“, – pranešė Rusijos tyrimų komitetas.

15:05 | Rusija žada vėl atidaryti dalį tilto

Dar šį vakarą bus atidaryta tilto dalis, teigia Rusija, rašo „The Sky News“.

Šalies transporto sekretorius sako, kad planuojama vėl atidaryti tilto geležinkelio atkarpą.

Rusijoje planuojama, kad geležinkelių eismas apgadintu tiltu, jungiančiu Rusiją ir Krymo pusiasalį, bus atnaujintas 20 val. vietos laiku, pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Rusijos transporto ministerija.

14:48 | Ukraina neprisiėmė atsakomybės už žalą tiltui

Ukrainos valdžios atstovai pasišaipė iš Rusijos, tačiau tiesiogiai neprisiėmė atsakomybės dėl sprogmens sunkvežimyje suniokoto tilto, pastatyto kaip vienintelė Maskvos jungtis su aneksuotu Krymu.

Rusija pranešė, kad sprogusi transporto priemonė sukėlė didelį gaisrą, nuo kurio užsidegė septynios traukinio naftos cisternos ir įgriuvo dvi automobiliams skirtos didžiulio tilto juostos.

Joks Ukrainos atstovas neprisiėmė tiesioginės atsakomybės už sprogimą, įvykusį po V. Putino 70-ojo gimtadienio.

Vis dėlto kai kurie iš jų pašiepė Maskvą.

Ukrainos paštas paskelbė, kad rengiasi išleisti pašto ženklus, kuriuose vaizduojamas „Krymo tiltas – ar, tiksliau, tai, kas iš jo liko“.

Jo vadovas Igoris Smelianskis pasidalijo naujųjų pašto ženklų maketu „Facebook“ – jame vaizduojamas tilto sprogimas.

Ukrainos gynybos ministerija palygino šią ataką su ta, kurios metu balandį buvo nuskandintas Rusijos kreiseris „Moskva“ – įvykis, kurį šalies paštas jau pažymėjo specialiais pašto ženklais.

14:36 | Rusai surengė protestą prie JAV ambasados Maskvoje

Šeštadienį prie JAV ambasados Maskvoje susirinkusi minia reikalauja prezidento Joe Bideno atsistatydinimo ir NATO pajėgų išvedimo iš posovietinės erdvės.

Susirinkę asmenys mojuoja Georgijaus juostelėmis, tačiau Rusijos vėliavų nematyti. „Šalin rankas, <...> JAV“ , – skanduoja susirinkusieji.

„Šiandien prie JAV ambasados Maskvoje smagu. <...> Paradoksalu, kad organizatoriai pamiršo bandai įteikti Rusijos trispalves, tačiau šie jų ir neprisiminė“, – ironiškai komentuoja kanalo NEXTA korespondentai.

14:31 | Maskva skelbia apie žuvusiuosius per sprogimą

Rusijos Federacijos tyrimų komitetas praneša, kad per sprogimą ant Krymo tilto žuvo trys žmonės.

„Preliminariais duomenimis, žuvo trys žmonės“, – pareiškime teigė Rusijos tyrimų komitetas.

Pasak pareiškimo, žuvusieji greičiausiai buvo „automobilio, buvusio šalia sunkvežimio, kai jis sprogo, keleiviai“.

Be to, nustatyta sprogusio vilkiko vairuotojo tapatybė – tai Kubanės, Pietų Rusijos regiono, gyventojas, Rusijos Federacijos informaciją cituoja NEXTA.

14:22 | Kryme – panika: žmonės plūsta pirkti degalų

Kanalas NEXTA skelbia, kad Jaltoje ir Simferopolyje žmonės pradeda plūsti į degalines pirkti degalų.

„Formuojasi eilės“, – rašoma „Telegram“ kanale. Pridedami vaizdo įrašai, kaip atrodo automobilių spūstys Kryme.

13:41 | Donecke pranešama apie gaisrą

Okupuoto Donecko „Telegram“ kanalai dalijasi vaizdais, kad Mirnyj kaime kažkas užfiksuotas gaisras.

Danguje buvo pastebėti tiršti dūmai, o viename iš vaizdo įrašų vietos gyventojas užsimena, kad dega sandėliai, skelbia UNIAN.

13:00 | Peskovas skėsčioja rankomis: nėra prognozių, kada Rusija atstatys sugriuvusį tiltą

Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad „vis dar nėra jokių prognozių“ dėl Krymo tilto atstatymo, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti.

Tuo tarpu gaisras jau likviduotas, tvirtina Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Rusijos žiniasklaida taip pat pranešė, kad dėl gaisro buvo atšaukti visi traukiniai iš Rusijos į Krymą, sustabdyta prekyba traukinių bilietais į pusiasalį.

12:54 | Žiniasklaida: už sprogimo ant tilto – Ukrainos saugumo tarnyba

Interneto dienraštis „Ukrainska Pravda“ skelbia, kad Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) gali būti atsakingi už sprogimą ties Krymo tiltu.

„Ukrainska Pravda“ citavo teisėsaugos šaltinius, o žvalgyba netiesiogiai patvirtino pranešimą.

„Tiltas gražiai dega auštant. Kryme lakštingala susitinka su SBU“, – perfrazuodamas ukrainiečių poetą Tarasą Ševčenką šmaikštavo SBU. Žinia pasidalino „The Kyiv Independent“.

12:50 | V. Zelenskio patarėjas: „Viskas, kas neteisėta, turi būti sunaikinta“

Po sprogimo Krymo tilte Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „viskas, kas neteisėta, turi būti sunaikinta“.

Jis sakė, kad „viskas, kas pavogta, turi būti grąžinta Ukrainai, viskas, ką okupavo Rusija, turi būti išvaryta“.

Rugpjūtį Podoliakas pareiškė, kad Krymo tiltas turėtų būti sunaikintas kaip teisėtas karinis taikinys, skelbia „The Kyiv Independent“.

