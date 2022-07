Karas Ukrainoje. Rusai toliau apšaudo gyvenamuosius namus, pranešama apie intensyvų priešo veržimąsi vienoje srityje

Kviečiame svarbiausius šeštadienio įvykius sekti su naujienų portalu tv3.lt:

08:52 | JAV išsiųs Ukrainai daugiau salvinės raketų ugnies sistemų HIMARS

Jungtinės Valstijos penktadienį paskelbė išsiųsiančios Ukrainai daugiau salvinės raketų ugnies sistemų HIMARS ir naujų, taikliau šaudyti leidžiančių artilerijos sviedinių, sustiprinsiančių Kyjivo kariuomenės pajėgumus smogti įsiveržusių Rusijos pajėgų ginklų sandėliams ir tiekimo grandinėms.

Į naują 400 mln. dolerių (393 mln. eurų) vertės ginkluotės paketą įtrauktos keturios HIMARS mašinos ir iš jų leidžiamos raketos. Šis sistema atvėrė galimybė Ukrainos pajėgoms valdomomis raketomis smogti tokiems taikiniams kaip šaudmenų sandėliai didesniu atstumu, kur jų nepasiekia Rusijos pajėgų priešbaterinė ugnis, sakė vienas aukšto rango gynybos pareigūnas.

Turėdama HIMARS sistemų „Ukraina dabar sėkmingai smogdavo Rusijos pozicijoms Ukrainoje, toliau už fronto linijų, trikdydama Rusijos galimybes vykdyti artilerijos operacijas“, nurodė pareigūnas.

Be to, į naują paketą įtraukta 1 000 naujos modifikacijos 155 mm kalibro artilerijos sviedinių haubicoms, kurių Ukrainai yra perdavusios sąjungininkės Vakaruose.

Aukšto rango gynybos pareigūnas sakė, kad nauji sviediniai gali toliau nuskrieti ir tiksliau smogti negu anksčiau Pentagono tiekti šaudmenys.

„Tai suteikia Ukrainai galimybę tiksliai smogti konkretiems taikiniams. Tokiu būdu bus sutaupoma šaudmenų, jie bus veiksmingesni“, – pažymėjo pareigūnas.

Šaltinis nesutiko atsakyti, ar naujieji šaudmenys yra valdomi sviediniai „Excalibur“, galintys nuskrieti daugiau kaip 40 km ir tiksliai smogti taikiniui.

Kanada jau pasiuntė keletą šių brangių Jungtinėse Valstijose gaminamų sviedinių Ukrainai, bet Pentagonas neatskleidė, ar pats jų perdavė.

Kai Ukraina praeitą mėnesį gavo pirmąsias HIMARS sistemas, analitikai mano, kad Kyjivo pajėgos nuo to laiko sėkmingai sunaikino keliolika Rusijos šaudmenų sandėlių toli už fronto linijos.

„Rusija daro labai lėtą, ribotą, sunkiai iškovojamą ir itin brangiai kainuojančią pažangą tam tikrose pasirinktose teritorijose Donbase. Jos smarkiai atsilieka nuo savo tvarkaraščių“, – sakė pareigūnas, turėdamas galvoje Ukrainos rytinį regioną, kurį Maskva siekia visą užimti.

Naudodamos HIMARS Ukrainos pajėgos per praeitą savaitę sugebėjo „reikšmingai sutrikdyti rusų gebėjimą stumtis į priekį“, pridūrė pareigūnas.

08:16 | Ukraina nurodė, kur priešas bando veržtis

Slavjansko kryptimi priešas vykdė artilerijos apšaudymą prie daugelio gyvenviečių, bandoma veržtis į priekį Grigorovkos srityje, kovos tęsiasi. Apie tai feisbuke praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Kramatorsko kryptimi priešai apšaudė civilinę infrastruktūrą Grigorovkos, Verchnekamenskoje ir Kramatorsko srityse. Puldami jie bando veržtis į Grigorovkos kaimo sritį, kovos tęsiasi“, – rašoma pranešime.

Charkovo kryptimi įsibrovėliai gina anksčiau užimtas linijas.

08:11 | ISW: Rusija nutraukė pastangas vykdyti didelio masto puolimo operacijas Rytų Ukrainoje

JAV karo institutas (ISW) praneša, kad Rusijos karinė vadovybė nutraukė pastangas vykdyti didelio masto puolimo operacijas Rytų Ukrainoje, siekdama sustiprinti ir savo karius.

The Russian military command has necessarily ceased efforts to conduct large-scale offensive operations in Eastern Ukraine to reorganize, reinforce, and resupply its tired troops - in other words, they are in an operational pause. (Corrected)



Full report: https://t.co/HNzGjc9fLS pic.twitter.com/PAcFILyrac