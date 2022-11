Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:00 | Podoliakas: karas gali baigtis anksčiau, nei Ukrainos kariai išlaisvins savo teritorijas

Ukrainos prezidentūros kanclerio patarėjas Mychailo Podoliakas sako, kad karas gali baigtis anksčiau, nei Ukraina karinėmis priemonėmis išlaisvins visas savo teritorijas, skelbia UNIAN.

Tokią nuomonę M. Podoliakas sakė komentuodamas JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininko, generolo Marko Milley pareiškimą, kad yra tikimybė kariniu būdu išvaduoti visas okupuotas Ukrainos teritorijas, įskaitant Krymą.

REKLAMA

„Tiesiog priminsiu vasario 24 d., kai buvo pasakyta, kad tikimybė, kad Ukraina priešinsis, yra nulis procentų. Šiandien baigėsi devyni šio karo mėnesiai, o Ukraina yra kontrpuolimo ir veiksmingos pažangos fazėje, kad deokupuotų savo teritorijas. <…> Ir aš suprantu, kad Ukraina bet kokiu atveju veiksmingai pažengs į priekį“, – pabrėžė M. Podoliakas.

Anot jo, jei Rusija praras kokį nors didelį miestą, kuris buvo okupuotas nuo 2014 m., tuomet tai sukels negrįžtamus procesus tarp politinio elito ir visuomenės Rusijoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Ar įmanoma šimtaprocentinė karinė pergalė? Galbūt atrodys šiek tiek kitaip. Pavyzdžiui, žengsime į priekį Luhansko ar Donecko srityse, dideliame mieste, kurį aštuonerius metus okupavo Rusijos Federacija. O po to prasidės negrįžtami procesai – ir rusijos federacijos politiniame elite, ir rusijos visuomenėje. Ir taip karas gali baigtis dar iki tol, kol mes viską karinėmis priemonėmis išlaisvinsime, – sakė M. Podoliakas.

10:20 | Dar du kūnai ištraukti iš po griuvėsių Zaporižios srityje

Dar du kūnai buvo ištraukti iš po namo griuvėsių Zaporižios srityje, skelbia UNIAN.

Pasak Prezidentūros kanceliarijos, žuvusių asmenų skaičius išaugo iki 9 žmonių.

Gelbėjimo darbai tęsiasi.

09:59 | Prie vienos iš numuštų raketų virš Kyjivo rastas branduolinės galvutės simuliatorius – „Defense Express“

„Defense Express“ skelbia, kad prie vienos iš virš Kyjivo vakar numuštų raketų buvo aptiktas branduolinės galvutės simuliatorius.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip rašo „Defense Express“, šiam smūgiui rusai iš savo „branduolinio arsenalo“ paėmė bent vieną raketą Kh-55, iš šios raketos „atsuko“ branduolinę galvutę ir pakeitė tuščia.

Skelbiama, kad tai gali reikšti, kad sparnuotųjų raketų atsargos Rusijoje išeikvotos iki kritinio lygio.

09:44 | Buvęs Rusijos šnipas pabėgo į jį suėmusią NATO šalį

Estijos kontržvalgybos vadovas Aleksandras Tootsas pranešė, kad Rusijos šnipas Artemas Zinčenko pabėgo iš Rusijos į Estiją.

„Rusai neturi supratimo. Jie visiškai neįsivaizduoja, kad jis čia“, – „Yahoo News“ kalbėjo A. Tootsas.

Skelbiama, kad Artemas Zinčenko buvo pirmasis Rusijos karinės žvalgybos agentas, kurį Estija suėmė 2017 m., o po metų grąžino į Maskvą. A. Zinčenka dabar paprašė prieglobsčio Estijoje.

09:40 | Lietuva Ukrainos energetikos objektų atstatymui skyrė 5 mln. eurų vertės paramos

Rusijos griaunamos Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui Lietuva jau suteikė paramos už 3 mln. eurų, o netrukus bus suteikta dar 2 mln. eurų vertės pagalbos, penktadienį pranešė Energetikos ministerija.

REKLAMA

REKLAMA

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad Rusija sąmoningai naikina Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

„Mūsų žiniomis, 40 proc. infrastruktūros yra sugadinta – tai yra daugiau nei 400 kritinės paskirties objektų visoje Ukrainoje“, – pranešime cituojamas D. Kreivys.

Pasak jo, Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje vis dar galima rasti Ukrainoje naudojamos rusiškos įrangos.

Pasak pranešimo, nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuvos energetikos įmonės šaliai perdavė 12 įvairaus galingumo generatorių, per 130 tonų kuro, didžioji dalis iš 550 tonų gaisrų gesinimui reikalingo putokšlio. Be to, netrukus numatoma perduoti dar 250 transformatorių ir 160 generatorių.

09:27 | Macronas: karas Ukrainoje taip pat yra ir Azijos problema

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį paragino Azijos šalis prisijungti prie „didėjančio konsensuso“ prieš karą Ukrainoje, sakydamas, kad šis karas yra ir „jūsų problema“.

E. Macronas Ramiojo vandenyno regiono šalių aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose verslo lyderiams sakė, kad Prancūzija stengiasi „pasiekti vis didesnį sutarimą, kad pasakytų, jog šis karas yra ir jūsų problema, nes jis sukels daug destabilizacijos“.

REKLAMA

REKLAMA

09:18 | Paskelbė kraupią statistiką: dėl Rusijos apšaudymų Ukrainoje žuvo 433 vaikai

Nuo karo pradžios Ukrainoje dėl Rusijos apšaudymų žuvo 433 vaikai, remdamiesi Ukrainos generaline prokuratūra, skelbia UNIAN.

Generalinės prokuratūros duomenimis, nuo karo pradžios iki lapkričio 18 d. ryto Ukrainoje Rusijos Federacijos nukentėjo 1270 vaikų.

Remiantis oficialia informacija, 433 vaikai mirė ir daugiau nei 837 buvo sužeisti.

„Šie skaičiai nėra galutiniai“, – teigiama pranešime.

Vaikai labiausiai nukentėjo Donecko srityje – 423, Charkive – 265, Kyjive – 117, Mykolajive – 77, Zaporižioje – 72, Černihive – 68, Luhanske – 64, Chersone – 64 ir Dnipropetrovske – 32.

Lapkričio 17 d. okupantų raketos pataikė į privatų namą Zaporižios srityje. Žuvo 10 žmonių, įskaitant du 11 ir 17 metų vaikus.

Tą pačią dieną okupantams apšaudžius Dniprą buvo sužeista 15 metų mergina.

Be to, tapo žinoma, kad lapkričio 16 d., Rusijos kariams Charkivo srityje apšaudžius Iziumą, buvo sužeista 11 metų mergaitė.

REKLAMA

REKLAMA

Pažymima, kad dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų apšaudymo buvo apgadinta 2719 mokymo įstaigų, 332 iš jų buvo visiškai sunaikintos.

08:53 | TATENA išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl Rusijos ir Ukrainos branduolinių objektų

Ketvirtadienį Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) valdytojų taryba priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl to, kad Rusija neatsižvelgė į raginimus nutraukti veiksmus prieš branduolinius objektus karo draskomoje Ukrainoje.

TATENA 35 šalių valdytojų taryba paragino Maskvą „atsisakyti nepagrįstų pretenzijų į Zaporižios atominės elektrinės nuosavybę“.

TATENA pareiškime taip pat paragino Maskvą „nedelsiant išvesti savo karinį ir kitą personalą iš elektrinės ir nutraukti visus veiksmus prieš elektrinę ir bet kurį kitą branduolinį objektą Ukrainoje“.

Kanados ir Suomijos pateiktai rezoliucijai pritarė 24 iš 35 agentūros valdybos narių, naujienų agentūrai AFP sakė du diplomatai. Rusija ir Kinija balsavo prieš.

REKLAMA

REKLAMA

Pakistanas, Indija, Pietų Afrika, Namibija, Kenija, Vietnamas ir Saudo Arabija susilaikė, o dvi šalys nedalyvavo.

08:30 | Mariupolį gynusio kario poelgis virpina širdį: jam suaukotus pinigus perdavė žuvusių „Azovstal“ gynėjų vaikams

Mariupolį gynęs jūrų pėstininkas Michailas Dianovas už gydymą surinktus pinigus paaukojo „Azovstal“ gynėjų šeimų asociacijai.

Pranešama, kad jis jau pervedė pirmuosius 3 mln. grivinų.

„Kaip ir žadėjau, surinktus pinigus pradedu skirti tiems, kam jų reikia. Daug laiko ir pastangų skyriau tam, kad įsitikinčiau, kuo tikrai galiu pasitikėti. Kaip sakiau, jūsų pinigai – didžiulė atsakomybė. Pirmiausia paaukojau 3 milijonus grivinų „Azovostal“ gynėjų šeimų asociacijai. Organizacijai taip pat vadovauja patys „Azovstal“ darbuotojai, kurie žino, kurioms šeimoms dabar reikia pagalbos labiausiai“, – rašė M. Dianovas.

Pasak jūrų pėstininko, šie pinigai bus skirti padėti žuvusių „Azovostal“ gynėjų vaikams.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai buvau nelaisvėje, kiekvieną dieną skaičiavome kaip dieną, kuri priartina prie laisvės. Tai buvo vienintelis būdas neišprotėti ir nepapulti į neviltį. Niekas nežinojo, kiek tokių dienų bus. Bet kiekviena sekanti diena - tai minus viena diena nelaisvėje. Kiekviena sekanti buvo vis sunkesnė. Bet aš asmeniškai žinojau, kad dukra manęs laukia namuose. Daugelio žmonių ir jūsų dėka gavau galimybę ją apkabinti, bendrauti su ja, būti šalia. Bet yra ir tų vaikų, kurie nebematys savo tėvų. Tai baisiausia. Šie pinigai atiteks žuvusių „Azovstal“ herojų vaikams", – pridūrė M. Dianovas.

07:50 | Rusai apšaudė Nikopolį

Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka pranešė, kad okupanta į gyvenamuosius rajonus paleido daugiau nei 40 sviedinių. Laimei, aukų nebuvo.

„Mieste apgadinti keli daugiaaukščiai ir privatūs namai, ūkiniai pastatai, elektros linija“, – sakė jis.

07:23 | Pardavinėjama nuogo Putino ir Lukašenkos skulptūra: pinigai atiteks Ukrainos pajėgoms

REKLAMA

REKLAMA

Čekijoje grupė aktyvistų aukcione parduoda nuogo Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos skulptūrą.

Prieš tai skulptūra buvo naudojama per protestus prieš Rusiją, joje buvo vaizduoamas tik V. Putinas. Specialiai aukcionui skulptūra buvo papildyta nuogu A. Lukašenka. Naujasis meno kūrinys vadinasi „Nuogieji žudikai“.

Pradinė kaina – 10 tūkstančių eurų. Visos pajamos bus skirtos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronui.

06:40 | Analitikas: rusų bėgimas iš Chersono byloja apie išvadas, padarytas po nesėkmės prie Charkivo

Karo analitiko teigimu, iš anksto suplanuotas rusų traukimasis iš dešiniojo Dniepro kranto Chersono srityje rodo, kad Rusijos vadovybė padarė išvadas po nesėkmės Charkivo srityje, skelbia UNIAN, cituodami „Newsweek “.

Karo analitikas Michaelas Kofmanas mano, kad nepaisant to, kad pasitraukimas iš Chersono buvo Rusijos kariuomenės pralaimėjimas, okupantams pavyko tai įvykdyti gana organizuotai.

REKLAMA

REKLAMA

„Pralaimėjimas niekada nėra naudingas moralei, bet situacija Chersone skyrėsi nuo situacijos Iziume ir Lymane. Tai buvo organizuotas pasitraukimas, o ne tas žygis, kurį matėme Iziume, su dideliais nuostoliais ir apleistais įrangos sandėliais. Visgi Rusija išvedė didžiąją dalį mieste likusių savo pajėgų ir technikos“, – leidinį cituoja analitikas.

Anot jo, rusų traukimasis pietų kryptimi gali rodyti „tam tikrą Rusijos kariuomenės raidą“.

06:36 | Ivano Frankivsko meras įspėjo daugiabučių gyventojus apie žiemą

Ivano Frankivsko meras Ruslanas Marcinkivas paragino daugiaaukščių gyvenamųjų namų gyventojus išvykti žiemoti į kaimus dėl prastėjančios energijos tiekimo situacijos.

„Rekomenduoju rasti nakvynę kaime ar individualiuose namuose. Kažkas gali turėti šeimą, draugų kaimuose. Patartina susitarti dėl nakvynės, daugiabučiuose bus labai sunku išgyventi“, – pridūrė meras.

06:31 | TATENA reikalauja Rusijos nutraukti branduolinių objektų okupaciją

TATENA Taryba reikalauja Rusijos nedelsiant nutraukti branduolinių objektų Ukrainoje okupaciją, skelbia UNIAN.

REKLAMA

REKLAMA

TATENA Valdytojų taryba priėmė trečią rezoliuciją nuo didelio masto karo Ukrainoje pradžios, kuria paragino Rusiją nutraukti bet kokią veiklą Ukrainos branduoliniuose objektuose.

„Už“ balsavo 24 Tarybos narės, 7 – susilaikė. Kinija ir Rusija balsavo prieš.

06:25 | Švedija patvirtino rekordinę pagalbą Ukrainai

Švedija patvirtino rekordinę 287 milijonų dolerių karinę pagalbą Ukrainai, skelbia UNIAN.

Ukraina gaus oro gynybos sistemas, amuniciją ir kitos pagalbos.

„Kalbame apie oro gynybos sistemas ir joms skirtą amuniciją, šarvuočius, asmeninę įrangą, įskaitant žieminius kūno apsaugos komplektus, ginklų taikymo įrangą, įprastas ir kamufliažines palapines“, – praneša Švedijos parlamentas.

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► Ukrainos ekspertai atvyko į vietą, kur Lenkijoje antradienį nukrito raketa. Tai socialiniuose tinkluose patvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. „Ukraina ir Lenkija konstruktyviai ir atvirai bendradarbiaus dėl incidento, kurį sukėlė Rusijos raketų teroras prieš Ukrainą. Mūsų ekspertai jau yra Lenkijoje. Tikimės, kad jie, bendradarbiaudami su Lenkijos teisėsauga, greitai pateks į įvykio vietą“, – „Twitter“ rašo jis.

REKLAMA

REKLAMA

► JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijai tenka galutinė atsakomybė už gyvybių pareikalavusį sprogimą Lenkijoje, pirminiam tyrimui rodant, kad raketą paleido prieš Kremliaus atakas besiginančios ukrainiečių pajėgos.

► Ukraina ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija yra visiškai atsakinga už šią savaitę įvykusį gyvybių pareikalavusį raketos sprogimą Lenkijos mieste, Vašingtonui pareiškus, kad ją greičiausiai paleido Ukrainos oro gynyba. „Manome, kad Rusijai tenka visa atsakomybė už jos raketinį terorą ir to pasekmes Ukrainos, Lenkijos ir Moldovos teritorijai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ teigė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

► Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA) nerimauja dėl Ukrainoje kylančios branduolinės grėsmės. Rusijai antradienį nuklojus Ukrainą raketomis, nukentėjo dvi šalies atominės elektrinės – Chmelnyckio ir Rivnės.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sąjungininkus pasidalyti „visais turimais duomenimis“ apie Lenkijoje nukritusią raketą, kurią, Kyjivo tvirtinimu, paleido Rusija. Savo ruožtu Varšuva tokiam tvirtinimui prieštarauja. „Norime nustatyti visas detales, kiekvieną faktą. Todėl mums reikia... prieigos prie visų duomenų, kuriuos turi mūsų partneriai, ir sprogimo vietos“, – sakė V. Zelenskis savo naktiniame kreipimesi.