9:05 | Netrukus gali kristi rusams iki šiol neįveikta tvirtovė: analitikai įvardijo, kaip tai keistų karo eigą

Rusijos pajėgos pasiekė Donecko srities Vuhledaro miesto pakraščius, tačiau tai vargu ar suteiks rusams ypatingo operatyvinio pranašumo tolimesniam puolimui, sako JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN.

ISW duomenimis, rusai bando prasiveržti šiaurės rytiniu Vuhledaro flangu. Taip rusai tikisi apsupti Ukrainos karius ir priversti juos palikti miestą.

Pasak analitikų, Rusijai gali pavykti užimti visą Vuhledarą, tačiau jų žygio greitis ir lengvumas iš dalies priklausys nuo Ukrainos gynybos pajėgų sprendimų. Jei ukrainiečiai nuspręs ginti miestą, rusams gali būti sunku kovoti dėl gyvenvietės, kurios gynyba buvo stiprinama dvejus metus.

Jei rusai neužims miestelio palyginti greitai, jų manevravimui Vuhledaro flanguose gali pakenkti prasidėję rudens lietūs.

Pasak ISW, net jei rusai užimtų gyvenvietę, vargu ar tai iš esmės pakeistų puolamųjų operacijų eigą Donecko srities vakaruose, nes Vuhledaras nėra itin svarbus logistikos mazgas. Tuo pat metu rusai jau kontroliuoja daugumą pagrindinių kelių, einančių miesto link.

Jo užėmimas iš karto nesuteiktų rusams galimybės naudotis nauju keliu ir neatkirstų ukrainiečių nuo arterijos, kuri yra svarbi jų logistiniam aprūpinimui. Galimas Vuhledaro užėmimas taip pat nebūtinai suteiktų priešui palankią poziciją pradėti tolesnes puolamąsias operacijas kitose vakarinėse Donecko srities dalyse.

„Forbes“ skelbia, kad nuo karo pradžios rusams neįveikiama tvirtovė Vuhledaras netrukus bus užimta. Anot leidinio analitiko Davido Axe‘o, miestą ginanti 72-oji mechanizuotoji ukrainiečių brigada jau pradėjo trauktis iš miesto.

8:34 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 250 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 250 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugsėjo 25 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 646 400 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 815 tankų (+15), 17 304 šarvuotųjų kovos mašinų (+12), 18 549 artilerijos sistemų (+74), 1 199 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 952 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 15 879 dronų (+115), 2 595 sparnuotųjų raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 25 248 automobilių (+73), 3 168 specialiosios technikos vienetų (+13).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

8:05 | Borellis: ES rems Ukrainą nepriklausomai nuo JAV veiksmų

Europos Sąjunga rems Rusijos agresijai besipriešinančią Ukrainą, ir ši pozicija nepriklausys nuo to, ką darys naujoji JAV administracija.

Tai Niujorke per spaudos konferenciją, skirtą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdžio dėl padėties Ukrainoje rezultatams, pareiškė ES vyriausias įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

Taip J. Borellis atsakė į klausimą, ar ES ruošiasi JAV politikos, susijusios su pagalba Ukrainai, pasikeitimui, jei Donaldas Trumpas būtų išrinktas prezidentu.

„Aš nežinau, ką Amerikos administracija darys ar nedarys. Kol kas leiskite man pasakyti, kad šiuo metu ES pagalba Ukrainai – karinė, civilinė, ekonominė, finansinė ir humanitarinė – yra didesnė nei JAV pagalba. Daugiau nei 100 mlrd. eurų – tai sąskaita, kurią apmokėjome. Iš jų – 45 mlrd. eurų karinės paramos. Žinoma, tai mažiau nei iš JAV, bet vis dėlto tai irgi gana reikšmingas skaičius“, – sakė J. Borrellis.

Jis priminė, jog karo pradžioje niekas nesitikėjo, kad Ukraina įstengs pasipriešinti, nes Rusija pagal karines išlaidas buvo ketvirta šalis pasaulyje, o Ukraina – 35-oje vietoje.

„Tad skirtumas tarp Rusijos ir Ukrainos karinių pajėgumų buvo neįtikėtinas. Tai, kad Ukraina priešinosi, buvo savotiškas stebuklas. Prisimenate, ką iš pradžių pasiūlėme Ukrainai? Šalmų! Dabar mes siūlome F-16, ir čia yra skirtumas. Man aišku viena: kol Ukraina priešinsis, mes turime ją palaikyti. Priešingu atveju padarysime istorinę klaidą“, – pabrėžė ES diplomatijos vadovas.

Kaip jau buvo pranešta, Niujorke vyksta JT Generalinės Asamblėjos 79-oji sesija. Šių metų aukšto lygio debatų tema – „Nieko nepalikti nuošalyje: bendri veiksmai dėl taikos, tvarios plėtros ir žmogiškojo orumo dabartinei ir ateities kartoms“.

7:56 | Zelenskis Jungtinėse Tautose: Rusija ketina pulti tris Ukrainos atomines elektrines

Rusija planuoja pulti tris Ukrainos atomines elektrines, kad sunaikintų šalies energetikos tinklą, per Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Artėjant trečiajai šio karo žiemai, Rusija vėl mėgina sugriauti mūsų energetikos sistemą, šį rudenį jie elgiasi dar ciniškiau. Jie ketina nusitaikyti į mūsų atomines elektrines, tris iš jų – mes turime šią informaciją ir turime įrodymus“, – sakė V. Zelenskis.

Prezidentas pridūrė, kad toks Rusijos cinizmas ir toliau smogs, jei jam bus suteikta erdvė pasaulyje.

7:09 | Trumpas pratrūko dėl karo Ukrainoje: jie jau kelis metus kartoja, kad laimės

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad „turime pasitraukti“ iš Ukrainos, rašo CNN.

„Bidenas ir Kamala įtraukė mus į šį karą Ukrainoje, o dabar jie negali mūsų išvesti. Jie negali mūsų išvesti. Aš jį stebėjau. „Mes laimėsime. Mes laimėsime“ – jie tai kartoja jau trejus metus“, – Džordžijos valstijoje kalbėjo D. Trumpas.

„Kiekvieną kartą, kai Zelenskis atvyksta į Jungtines Valstijas, jis išeina su 100 mlrd. dolerių. Manau, kad jis yra geriausias pardavėjas Žemėje. Bet mes įstrigome tame kare, nebent aš būsiu prezidentas, aš tai padarysiu, aš dėl to susitarsiu. Aš išeisiu. Mes turime pasitraukti. Baidenas sako: „Mes neišeisime, kol nenugalėsime“. Kas bus, jei jie laimės? Štai ką jie daro – kariauja karus“, – rėžė D. Trumpas.

„Kaip kažkas man neseniai sakė, jie nugalėjo Hitlerį, jie nugalėjo Napoleoną. Štai ką jie daro, jie kariauja. Ir tai nėra malonu“, – apie Rusiją sakė D. Trumpas.

D. Trumpas dar kartą apgailestavo dėl JAV karo metu Ukrainai siųstų pinigų sumos, palyginti su tuo, ką skyrė kitos Europos valstybės.