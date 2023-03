Sekite svarbiausius sekmadienio karo Ukrainoje įvykius su tv3.lt:

14:55 | Kyjivas: rusų pajėgos bando apsupti Bachmutą

Ukraina sekmadienį paskelbė, kad jos pajėgos atremia rusų, vis dar bandančių apsupti rytinį Bachmuto miestą, atakas.

Dabar jau sugriautą Bachmutą, virtusį politiniu trofėjumi, Rusijos pajėgos bando užimti ištisus mėnesius.

Ukrainos, kuri yra pažadėjusi ginti „Bachmuto tvirtovę“, Generalinis štabas pranešė, kad per pastarąją parą buvo atremta „daugiau kaip 130 priešo atakų“, įskaitant atakas Kupjanske, Lymane, Bachmute ir Avdijivkoje.

„Priešas tęsia savo bandymus apsupti Bachmuto miestą“, – sakoma pranešime.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovas Serhijus Čerevatas šeštadienį sakė, kad padėtis Bachmute „sunki, bet kontroliuojama“ ir kad šis miestas tapo „priešo prioritetiniu taikiniu“.

REKLAMA

Kovos vyksta mieste ir aplink jį, paskelbė JAV įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW). Jis įspėjo, kad ukrainiečių aprūpinimo keliai siaurėja.

REKLAMA

„Rusai galbūt ketino apsupti ukrainiečių pajėgas Bachmute, bet ukrainiečių vadai užsiminė, kad tikriausiai atsitrauks, o ne rizikuos apsiaustimi“, – šeštadienį paskelbė ISW.

Ukraina ir Rusija jau nuo vasaros įnirtingai kovoja dėl Bachmuto, kurio simbolinė reikšmė pranoksta karinę.

Prorusiški Donecko srities separatistai paskelbė vaizdo įrašą, esą parodantį rusų privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ kovotojus šiauriniuose Bachmuto priemiesčiuose, užėmusius Stupkų geležinkelio stotį.

REKLAMA

14:17 | Donecke užfiksuota dešimt oro antskrydžių

Per pastarąją parą Donecke užfiksuota dešimt oro antskrydžių, pranešė Ukrainos nacionalinė policija.

Per išpuolius buvo sugriauta mažiausiai 16 gyvenamųjų pastatų, nemažai automobilių ir dujotiekis. „Telegram“ įraše policija nurodė, kad buvo sužeistas vaikas, tačiau renkama daugiau informacijos apie civilių aukas.

Keletas vietovių, įskaitant Avdiivką, Bachmutą ir Chasiv Jarą, buvo apšaudytos.

14:01 | Po rusų atakos Chersone žuvo trys žmonės

„Chersono srities Poniatovkos kaimas buvo apšaudyta minosvaidžiu. Nukentėjo privatus gyvenamasis namas. Žuvo 3 žmonės“, – pranešė A. Jermakas „Telegram".

REKLAMA

REKLAMA

Jis patikslino, kad žuvo moteris ir du vaikai.

„Priešas tikslingai užpuolė gyvenamąjį pastatą, kuriame buvo civilių“, – rašoma OVA pranešime.

13:05 | Nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo 462 vaikai, dar 931 vaikas sužeistas

Ukrainoje dėl Rusijos sukelto karo žuvo 462 vaikai, o 931 vaikas buvo sužeistas, praneša „Ukrinform“.

„2023 m. kovo 5 d. ryto duomenimis, Ukrainoje per plataus masto ginkluotos Rusijos Federacijos agresiją buvo sužeisti daugiau nei 1 393 vaikai. Remiantis oficialia nepilnamečių prokurorų informacija, žuvo 462 vaikai ir daugiau nei 931 buvo sužaloti įvairaus sunkumo“, – rašoma Generalinės prokuratūros pranešime.

REKLAMA

Daugiausia nukentėjusių Donecko srityje – 445, Charkivo srityje – 272, Kyjivo srityje - 123, Chersono srityje – 90, Zaporožios srityje - 84, Nikolajivo srityje – 83, Černihivo srityje – 68, Luhansko srityje – 66, Dniepropetrovsko srityje – 64 . Pažymėtina, kad šie skaičiai nėra galutiniai.

Kovo 4 d., Donecko srityje, Družbos kaime, per priešo raketų apšaudymą buvo sužeistas 17-metis vaikinas.

Vaikų paieškos portalo „Karo vaikai“ duomenimis, kovo 5 d. Ukrainoje dingusiais laikomi 353 vaikai.

REKLAMA

Per metus dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų bombardavimo ir apšaudymo nukentėjo 3126 švietimo įstaigos, o 438 iš jų buvo visiškai sunaikinti.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro patarėjo Payamo Akhavano teigimu, priverstinis ukrainiečių vaikų deportavimas į Rusiją yra genocido nusikaltimo apraiška.

12:36 | JK: rusų kariams stipriai trūksta amunicijos

Rusijos kariuomenė dėl didelio artilerijos ir kitų nuotolinių ginklų trūkumo masiškai pereina prie artimos kovos taktikos. Apie tai pranešama Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos apžvalgoje.

REKLAMA

REKLAMA

Vasario pabaigoje pasigirdo, kad Rusijos mobilizuotiems rezervistams buvo įsakyta šturmuoti Ukrainos betoninę tvirtovę, apsiginkluojant tik „šaunamaisiais ginklais ir kastuvais“.

Vienas iš atsargos karių teigė, kad nėra pasiruošęs tokiam mūšiui nei fiziškai, nei psichologiškai.

⚡ General Staff: Ukraine’s military repels over 130 Russian attacks.



Ukraine's Air Force also carried out 18 strikes on temporary Russian bases and hit a Russian air defense system, an ammunition depot, and a bridge, the General Staff of Ukraine's Armed Forces reported. REKLAMA March 5, 2023

Kaip pažymėjo Didžiosios Britanijos gynybos departamentas, Rusijoje ypač mitologizuojamas standartinio tranšėjos įrankio – MPL-50 – mirtingumas.

Pėstininkų kastuvai mažai pasikeitė nuo tada, kai buvo sukurti 1869 m., tačiau jie ir toliau naudojamai kaip ginklai, pabrėžiant žiaurumą ir žemų technologijų kovą.

„Paskutiniai duomenys rodo, kad Ukrainoje padažnėjo artimos kovos. Tikriausiai taip yra dėl to, kad Rusijos vadovybė ir toliau primygtinai reikalauja puolimo veiksmų, kuriuose daugiausia dalyvauja pėstininkai, mažiau remiantys artilerijos ugnimi dėl šaudmenų trūkumo Rusijoje“, – teigiama pareiškime.

REKLAMA

Šeštadienį Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pranešė, kad Ukrainos gynyba Bachmuto mieste Donbase patiria vis didesnį spaudimą. Mieste ir jo apylinkėse vyksta intensyvios kovos.

11:20 | Rusijos raketų smūgio daugiabučiui Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 13

Rusijos raketų smūgio daugiabučiui pietiniame Ukrainos Zaporižios mieste aukų skaičius padidėjo iki 13, sekmadienį pranešė ukrainiečių pareigūnai.

Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Zaporižios srities vyriausiosios valdybos pranešime sakoma, kad iš namo, į kurį rusų raketa pataikė ketvirtadienį, griuvėsių jau ištraukta 13 žuvusiųjų, įskaitant aštuonių mėnesių vaiką.

REKLAMA

REKLAMA

Išgelbėta 11 žmonių. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos psichologai įvykio vietoje suteikė pagalbą 100 namo gyventojų ir aukų giminaičių.

Kovo 2-osios naktį į penkiaaukštį daugiabutį Zaporižios centre pataikius rusų raketai, tikriausiai S-300, buvo sugriauta daugiau kaip 10 butų, buvusių 2–5 aukštuose. Iš pradžių skelbta apie mažiausiai tris žuvusiuosius, o šeštadienį vakare aukų skaičius buvo 11.

11:00 | Rusai apšaudė Kupjanską

Rusų įsibrovėliai šeštadienį ir sekmadienį ryte apšaudė Kupjanską Charkivo srityje – žuvo 65 metų vyras.

REKLAMA

„Ryte priešas dar kartą apšaudė Kupjanską. Buvo apgadintas transporto infrastruktūros objektas. Kilo gaisras. Vakar (kovo 4 d.) po 23 val. priešo apšaudymo metu Kupjanske buvo sunaikinti mažiausiai 5 gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, kilo gaisras“, – „Telegram“ skelbia Charkivo regiono valstybės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.

Be to, dėl priešo apšaudymo Kupjanske buvo apgadinti švietimo įstaigos ir gimdymo namų pastatai.

09:45 | Ukrainos kariai nukovė 930 rusų įsibrovėlius

Ukrainos gynybos pajėgos per pastarąją parą sunaikino 930 rusų įsibrovėlių, okupantų, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas

REKLAMA

Bendri nuostoliai kovo 5 dieną siekia apie 153 tūkst.120 nukautų rusų karių.

Ukrainos kariai taip pat sunaikino :

3414 (+5) priešo tankus,

6692 (+9) šarvuotas kovos mašinas,

2426 (+12), artilerijos sistemas,

488 (+1) priešlėktuvinius pabūklus.

248 (+1),oro gynybos įrangą

302 lėktuvus,

289 sraigtasparnius,

873 sparnuotąsias raketas,

18 laivų/valčių,

5299 (+10) automobilių įrangos ir autocisternos ,

232 (+2) specialios įrangos.

09:21 | Generalinis štabas: Ukrainos kariuomenė atrėmė daugiau nei 130 Rusijos atakų

Ukrainos karinės oro pajėgos taip pat surengė 18 smūgių laikinoms Rusijos bazėms ir smogė Rusijos oro gynybos sistemai, amunicijos sandėliui ir tiltui, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, skelbia The Kyiv Independent.

REKLAMA

⚡ General Staff: Ukraine’s military repels over 130 Russian attacks.



Ukraine's Air Force also carried out 18 strikes on temporary Russian bases and hit a Russian air defense system, an ammunition depot, and a bridge, the General Staff of Ukraine's Armed Forces reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2023

09:00 | ISW prognozuoja, kad Rusija greitu metu negalės apsupti Bachmuto

Karo studijų instituto (ISW) analitikai skelbia, kad Rusijos kariai greitu metu negalės apsupti Bachmuto.

Kovo 4 d. Rusijos pajėgos įvykdė vieną ribotą puolimą netoli Bachmuto.

Kaip kovo 3 d. pranešė ISW, Ukrainos pajėgos greičiausiai sudarys sąlygas kontroliuojamam koviniam pasitraukimui iš ypač sudėtingų Bachmuto sektorių, nors kol kas neaišku, ar Ukrainos vadovybė priėmė sprendimą pasitraukti.

Ekspertai pažymi, kad Rusijos veržimasis į Bachmutą buvo lėtas ir neduoda pagrindo manyti, kad Rusijos kariai artimiausiu metu galės apsupti Bachmutą, o juo labiau, kad jie galės užimti miestą frontalinėmis atakomis.

Anot ISW, rusams greičiausiai pavyko pakankamai arti kritinių sausumos juostų iš šiaurės rytų, kad grasintų Ukrainos evakuacijos keliams klasikiniu apsisukimu.

Posūkio tikslas yra priversti priešą palikti paruoštas gynybines pozicijas ir skiriasi nuo apsupimo tikslo – sugauti ir sunaikinti priešo pajėgas.

REKLAMA

Institutas teigia, kad rusai galėjo ketinti apsupti Ukrainos pajėgas Bachmute, tačiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybė teigė, kad greičiausiai jie duos komandą trauktis, o ne rizikuos būti apsupti.

ISW apskaičiavo, kad Ukrainos pajėgos labiau pasitrauks, nei bus apsuptos, ir kad ukrainiečiai vis tiek galėtų išlaikyti savo pozicijas Bachmute, jei nuspręstų pabandyti.

Instituto pranešime pažymima, kad Sergejaus Šoigu vizitas Ukrainoje gali reikšti, kad Rusijos gynybos ministerija nepasitiki Generalinio štabo vadu ir Rusijos kariuomenės Ukrainoje vadu kariuomenės generolu Valerijumi Gerasimovu.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

► Jungtinės Valstijos vakar paskelbė apie naują 400 mln. dolerių (375,58 mln. eurų) saugumo pagalbos Ukrainai paketą, kuriame numatyta įvairių rūšių amunicija Kyjivo pajėgoms.

► Jungtinių Valstijų iždo departamentas penktadienį paskelbė sankcijas trims rusams dėl jų dalyvavimo, kaip jis pavadino, politiškai motyvuotame žinomo Kremliaus kritiko persekiojime.

► Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu apžiūrėjo fronto liniją Rytų Ukrainoje, pranešė ministerija šeštadienį, aplink rytinį Bachmuto miestą vykstant mūšiams.

► Ginklų gamintoja „Rheinmetall“ veda „daug žadančias“ derybas dėl tankų gamyklos statybos Ukrainoje po Rusijos invazijos, šeštadienį paskelbtame interviu teigė Vokietijos bendrovės vadovas.