Šis tiltas jungia Krymo Kerčės ir Rusijos Tamano (Krasnodaro krašto) pusiasalius. Nors pareigūnai Maskvoje neapkaltino Kyjivo, Rusijos primesto Krymo parlamento pirmininkas Vladimiras Konstantinovas bedė pirštu į „ukrainiečių vandalus“.

Apie svarbiausius šeštadienio įvykius galite skaityti čia:

13:00 | Peskovas skėsčioja rankomis: nėra prognozių, kada Rusija atstatys sugriuvusį tiltą

Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad „vis dar nėra jokių prognozių“ dėl Krymo tilto atstatymo, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti.

Tuo tarpu gaisras jau likviduotas, tvirtina Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Rusijos žiniasklaida taip pat pranešė, kad dėl gaisro buvo atšaukti visi traukiniai iš Rusijos į Krymą, sustabdyta prekyba traukinių bilietais į pusiasalį.

12:54 | Žiniasklaida: už sprogimo ant tilto – Ukrainos saugumo tarnyba

Interneto dienraštis „Ukrainska Pravda“ skelbia, kad Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) gali būti atsakingi už sprogimą ties Krymo tiltu.

„Ukrainska Pravda“ citavo teisėsaugos šaltinius, o žvalgyba netiesiogiai patvirtino pranešimą.

„Tiltas gražiai dega auštant. Kryme lakštingala susitinka su SBU“, – perfrazuodamas ukrainiečių poetą Tarasą Ševčenką šmaikštavo SBU. Žinia pasidalino „The Kyiv Independent“.

12:50 | V. Zelenskio patarėjas: „Viskas, kas neteisėta, turi būti sunaikinta“

Po sprogimo Krymo tilte Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „viskas, kas neteisėta, turi būti sunaikinta“.

Jis sakė, kad „viskas, kas pavogta, turi būti grąžinta Ukrainai, viskas, ką okupavo Rusija, turi būti išvaryta“.

Rugpjūtį Podoliakas pareiškė, kad Krymo tiltas turėtų būti sunaikintas kaip teisėtas karinis taikinys, skelbia „The Kyiv Independent“.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP