Karas Ukrainoje. Įspėjama, kad Rusija gali pasitelkti fosforo amuniciją

Svarbiausios karo Ukrainoje naujienos:

11:03 | Apšaudyta geležinkelio stotis

Rusai apšaudė geležinkelio stotį rytų Ukrainoje, pirmadienį pranešė Ukrainos valstybinės geležinkelių kompanijos vadovas Oleksandr Kamyshin.

„Praėjusią naktį dar viena geležinkelio stotis Ukrainos rytuose buvo apšaudyta rusų karių“, – kalbėjo jis.

„Jie tęsia atakas į galežinkelių infrastruktūrą. Nėra nukentėjusių nei tarp civilių, nei tarp geležinkelio darbuotojų“, – kalbėjo O. Kamyshin.

REKLAMA

Atakos metu buvo pažeisti penki lokomotyvai, bėgiai ir aelektros linijos, rašo CNN.

10:39 | Mažėja pabėgėlių iš Ukrainos skaičius, vis daugiau sugrįžta į šalį

Karo pabėgėlių skaičius į Lenkiją mažėja, skelbia Lenkijos pasieniečiai.

Nuo karo pradžios į Lenkiją pasitraukė daugiau nei 2,6 mln. ukrainiečių. Vis dėlto per pastarąsias savaites pabėgėlių skaičius nukrito. Pranešama, kad auga į Ukrainą vykstančių žmonių skaičius.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2,657 mln osób.



Wczoraj tj.10.04 #funkcjonariuszeSG odprawili 28,5 tys.podróżnych-spadek o 2,1% w porównaniu z dniem wcześniejszym(29,2 tys.).

Dzisiaj do godz.07.00 rano 5,9 tys.-spadek o 14%.



Wczoraj tj.10.04 z🇵🇱do🇺🇦wyjechało 19,4 tys.os. pic.twitter.com/SFDzXpDS2y — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 11, 2022

Sekmadienį į Lenkiją atvyko 28,5 tūkst. ukrainiečių, o tai yra apie dviem proc. mažiau nei šeštadienį. Kovo 6 d. buvo fiksuotas pabėgėlių rekordas – į Lenkiją atvyko 142,3 tūkst. ukrainiečių. Iki karo pradžios vidutiniškai per dieną į Lenkiją atvykdavo apie 16,8 tūkst. ukrainiečių, skelbia BBC.

REKLAMA

REKLAMA

10:28 | Borrell: sankcijų Rusijai klausimas išlieka aktualus

Galimai bus daugiau ES sankcijų Rusijai, pareiškė ES diplomatijos vadovas Josep Borrell.

„Sankcijų klausimas visad yra ant stalo“, – „Reuters“ sakė jis.

„Ministrai diskutuos, kokie yra tolimesni žingsniai“, – pridūrė.

10:16 | Denysenko: Rusijos puolimas Donbase jau prasidėjo

Ukrainos vidaus ministro patarėjas Vadymas Denysenko sako, kad Rusijos puolimas Donbase jau prasidėjo, rašo CNN. Skelbiama, kad Rusija ir toliau telkia ten pajėgas.

„Mano vertinimu, agresija jau prasidėjo“, – sako V. Denysenko.

„Turime suprasti, kad tai nebus vasario 24-osios kartojmas, kada pirmoms atakoms prasidėjus pasakėme, jog karas prasidėjo. Didelė ataka de facto jau prasidėjo“, – kalbėjo jis.

Ukrainos ir Vakarų lyderiai teigė pastebėję rusų karių judėjimą link Donbaso.

„Rusija kaupia savo pajėgas. Jie ir toliau perskirsto savo karius ir techniką Donetsko ir Luhansko regionuose. Taip, čia vis dar nėra didelių mūšių, bet bendrai galime sakyti, kad ataka jau prasidėjo“, – teigia V. Denysenko.

REKLAMA

REKLAMA

10:05 | Arestovičius prognozuoja ilgą konfliktą su Rusija

Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius prognozuoja, kad karas su Rusija tęsis iki 2035-ųjų, o iki tol su Rusija įvyks keli kariniai susirėmimai.

„Tai reiškia, kad susidūrimai bus kas dvejus, gal penkerius metus. Dideli susidūrimai – kas septynerius ar aštuonerius metus“, – UNIAN Telegram kanale cituojamas A. Arestovičius.

Tiems, kurie nėra tam pasiruošę, A. Arestovičius rekomenduoja palikti Ukrainą.

09:51 | Ukraina: rusai neteko 19,5 tūkst. karių

Nuo pat invazijos pradžios rusai neteko apie 19,5 tūkst. karių, skelbia Ukraina. Pasak Ukrainos generalinio štabo, rusai neteko 725 tankų, 1923 šarvuočių, 347 artilerijos sistemų, 55 oro apsaugos sistemų, 154 lėktuvų, 137 sraigtasparnių, 1387 automobilių, 7 laivų, 76 kuro cisternų, 111 salvinės ugnies sistemų ir kitos technikos.

09:42 | Pirmadienį turėtų veikti 9 humanitariniai koridoriai

Pirmadienį Ukrainoje numatomi 9 humanitariniai koridoriai, rašoma UNIAN Telegram kanale. Planuojama, kad koridoriai veiks Donecko, Zaporižės, Luhansko srityse.

REKLAMA

REKLAMA

09:33 | JK įspėja dėl fosforo amunicijos

Naujausi JK žvalgybos duomenys rodo, kad Rusija ateityje gali panaudoti fosforo amuniciją Mariupolyje. Pranešime nurodoma, kad rusų apšaudymai tęsiasi Donecko ir Luhansko regionuose, tačiau ukrainiečių pajėgoms pavyksta atmušti puolimus. Mūšių metu buvo sunaikinti rusų tankai, transporto priemonės ir artilerija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022

09:25 | Dėl karo Ukrainoje žuvo bent 183 vaikai

Nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo mažiausiai 183 vaikai, dar daugiau nei 340 buvo sužeisti, rašo UNIAN.

Pasak pranešimo, daugiausiai vaikų nukentėjo Donetsko regione (110), Kyjive (98), Charkive (76), Černihive (54), Mykolajive (40), Luhanske (35), Zaporižėje (22), Chersone (29).

09:22 | Ukrainiečiai skelbia sunaikinę rusų šovinių sandėlį

Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai skelbia, kad ukrainiečiai sunaikino sandėlį su rusų šoviniais. Kaip rašoma UNIAN Telegram kanale, sandėlis degė apie 2,5 val.

REKLAMA

REKLAMA

09:15 | Žiniasklaida: Putinas atsikrato karininkų, kurie pranešė melagingą informaciją

„Bellingcat“ tyrimų žurnalistas Hristo Grozevas sako, kad V. Putinas atsikrato karininkų, kurie Kremliui pranešė melagingą informaciją apie apie tikrąją padėtį karo fronte.

Pasak jo, dalis saugumo pajėgų buvo atleista, o dalis netgi buvo suimta, rašoma NEXTA Telegram kanale. H. Grozevas teigia, kad bvuo suimtas generolas pulkininkas Sergejus Beseda.

09:09 | Ukraina: šalia Kyjivo rasta per 1 200 lavonų

Ukraina sekmadienį pranešė, kad Kyjivo regione, kur Rusijos kariai įtariami vykdę žiaurius nusikaltimus, buvo rasta daugiau kaip 1 200 kūnų. Tuo metu Rytų Ukrainos gyventojai ruošėsi palikti namus ar jau tai padarė prieš numatomą Rusijos pajėgų didelio masto puolimą.

Visą savaitgalį Ukraina buvo intensyviai bombarduojama ir toliau sparčiai augo jau septintą savaitę besitęsiančio karo aukų skaičius. Sekmadienio rytą šiaurės rytuose esančiame Charkive per apšaudymą artilerijos sviediniais žuvo du žmonės, pranešė srities administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

REKLAMA

REKLAMA

Ankstesnę dieną per bombardavimą į pietryčius nuo Charkivo žuvo dešimt civilių, tarp jų vienas vaikas.

„Rusijos armija toliau kariauja prieš civilius gyventojus, nes trūksta pergalių fronte“, – rašė O. Synjehubovas platformoje „Telegram“.

Apie milijoną gyventojų turinčiame pramoniniame Dnipro mieste per rusų pajėgų raketų smūgius buvo praktiškai sunaikintas vietos oro uostas ir žuvo nenustatytas skaičius žmonių, pranešė vietos pareigūnai.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė matęs virš oro uosto juodų dūmų stulpus. Tačiau vėliau sekmadienį iš oro uosto pakilo lėktuvas – tai rodo, kad jo kilimo ir tūpimo takas vis dar tinkamas naudoti.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą pasmerkė žiaurius nusikaltimus prieš civilius gyventojus ir po pokalbio su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu pareiškė, kad jie sutarė, jog „visi karo nusikaltėliai turi būti išaiškinti ir nubausti“.

Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova sakė, kad šalis tiria 500 vadovaujančių Rusijos pareigūnų, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, numanomą kaltę dėl tūkstančių karo nusikaltimų.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo metu Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas (Džeikas Sulivanas) pažadėjo, kad „JAV kartu su tarptautine bendrija dės pastangas užtikrinti atsakomybę“ už įvykdytus „masinius žiaurumus“.

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino paskelbti Ukrainoje velykines paliaubas, kad būtų atvertas kelias taikai. Jis taip pat pasmerkė karą, kuriame „kasdien prieš mūsų akis vyksta baisios žudynės ir žiaurumai, nukreipti į beginklius civilius gyventojus“.

09:06 | Ukraina: 42 šalys jau kreipėsi į Hagos teismą

Ukrainos teisingumo ministras Denis Malyuska sako, kad dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, 42 šalys kreipėsi į Hagos teismą, rašo UNIAN. Kreipimųsi priežastis – Rusijos karo nusikaltimai.

„42 šalys jau kreipėsi į Hagos teismą. Karo nusikaltimų tyrimas tarptautiniu mastu jau prasidėjo“, – sakė D. Malyuska.

09:01 | Klitschko: Rusija vykdo ukrainiečių genocidą

Kyjivo meras Vitali Klitschko sekmadienį pareiškė, kad šimtai civilių Ukrainos sostinėje buvo nužudyti be priežasties.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai yra ukrainiečių genocidas“, – ABC sakė V. Klitschko.

Jis taip pat pabrėžė, kad netikėtas JK ministro pirmininko B. Johnsono vizitas Kyjive buvo itin svarbus.

„Mes tai vertiname. Šis vizitas buvo labai svarbus signalas mūsų partneriams, kad Kyjive dabar yra daug saugiau. Tai taip pat svarbus signalas, kad JK stovi kartu su Ukraina ir ją remia mūsų kovoje už laisvę ir nepriklausomybę“, – kalbėjo V. Klitschko.

08:51 | Luhanske nebėra išlikusių kritinių infrastruktūros objektų

Luhansko regione nebėra išlikusių kritinės infrastruktūros objektų, sako Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai.

„Mūsų regione nėra išlikusių kritinės ir kitos infrastruktūros objektų. Ar rusai apie tai žino? Taip, jie apšaudo parduotuves su žmonėmis ir sandėlius maistu. Todėl kiekvienas būsto fondo apšaudymas yra tikslingas teroristinis išpuolis“, – pažymi jis.

Anot jo, rusų įsibrovėliai įsiveržė į Zolotės apylinkes – pasitraukė ir pradėjo šaudyti į namus.

UNIAN rašo, kad Lisichanske, Severodonetske, Zolote, Kremenoje apgadinti daugiaaukščiai pastatai ir privatūs namai. Kremensko srityje dėl apšaudymų užsiliepsnojo hektarai sausos žolės, o tai padidino darbo kiekį gelbėtojams.

REKLAMA

REKLAMA

S. Gaidai prisiminė, kad Severodonetske buvo sunaikinta privati ​​klinika ir mokykla, o Zolote – sporto bazė.

„Tuo pačiu metu buvo atmuštos keturios priešo atakos priešakinėje Lugansko ir Donecko sričių linijoje – sunaikinti penki tankai, aštuoni šarvuočiai, šešios karinės mašinos ir aštuonios priešo artilerijos sistemos“, – pažymėjo jis.

08:38 | Bidenas kalbėsis su Indijos premjeru

Joe Bidenas pirmadienį surengs virtualų susitikimą su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi, kurio metu JAV prezidentas turėtų spausti Indiją, kad ji nedidintų rusiškos naftos importo.

„Prezidentas J. Bidenas tęs mūsų glaudžias konsultacijas dėl žiauraus Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmių ir jo destabilizuojančio poveikio pasaulio maisto tiekimo ir prekių rinkoms švelninimo“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

Suviliota didelių nuolaidų po Vakarų sankcijų Rusijos subjektams, Indija nupirko mažiausiai 13 milijonų barelių Rusijos žalios naftos nuo tada, kai šalis vasario pabaigoje įsiveržė į Ukrainą. Tai, palyginti su maždaug 16 mln. barelių per visus praėjusius metus, skelbia „Reuters“.

REKLAMA

REKLAMA

J. Bidenas anksčiau apkaltino Indiją, kad ji yra vienintelė „šiek tiek nestabili“, kalbant apie Ukrainą, šalis iš „Quad“ šalių grupės, kuriai taip pat priklauso Japonija ir Australija. Ji iki šiol Rusijai nėra įvedusi jokių sankcijų.

08:18 | Naujoji Zelandija siunčia papildomą paramą

Naujoji Zelandija žada į Europą išsiųsti C-130H Hercules ir 50 žmonių komandą, kuri padės Ukrainai kovoti prieš Rusijos invaziją. Apie tai pirmadienį paskelbė ministrė pirmininkė Jacinda Ardern. Ji taip pat pridūrė, kad bus skiriama 13 mln. dolerių papildoma parama, įskaitant 7,5 mln. dolerių amunicijai įsigyti, rašo the Guardian.

„Mūsų paramos tikslas yra padėti Ukrainai atremti žiaurią Rusijos invaziją. Toks akivaizdus išpuolis prieš šalies suverenitetą kelia grėsmę mums visiems“, – sakė J. Ardern.

„Pasaulio atsakas parodė, kad Ukrainai buvo pažadėta precedento neturinti karinė parama, todėl skubiai reikia daugiau pagalbos ją transportuoti ir paskirstyti, todėl mes padarysime viską, kad padėtume“, – sakė ji.

08:04 | Čečėnijos lyderis: bus puolamas ne tik Mariupolis, Kyjivas, bet ir kiti miestai

Rusijos Čečėnijos respublikos vadovas Ramzanas Kadyrovas sako, bus puolamas ne tik Mariupolis, bet ir Kyjivas bei kiti Ukrainos meistai, skelbia BBC.

REKLAMA

REKLAMA

Anksti ryte R. Kadyrovas pareiškė, kad „visiškai išlaisvins rytinius Luhansko ir Donecko regionus ir tada užims Kijevą bei visus kitus miestus“.

„Užtikrinu, nebus žengtas nė vienas žingsnis atgal“, – sakė jis.

Kyjivo gyventoja kreipėsi į karu netikinčią savo giminaitę Rusijoje: „Noriu, kad ji tai pamatytų“:

07:58 | Arestovičius: okupantai bus sunaikinti

Putino armija užims visą Donbasą, dėl jo kovos iki galo, o tai kainuos ne tik daug gyvybių, bet ir atneš didžiulius nuostolius ekonomikai, sako prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius.

Anot jo, nei Ukrainos žmonės, nei kariuomenė, nei prezidentas nesitaikys su Donbaso užėmimu.

A. Arestovičius teigė, kad taikos sutartis tokiomis sąlygomis nebus pasirašyta, tad karas tęsis. Tačiau jis pastebėjo, kad ukrainiečiai yra ginkluoti, o Rusija nebeturi, iš kur pasiimti ginkluotės.

„Bus daug kraujo praliejimo iš mūsų pusės, papildomos pastangos, milžiniškos problemos ekonomikai... Ir mes palaipsniui, milimetras po milimetro, krauju ir byrančiais dantimis, išlaikysime šį pranašumą, naikinsime, naikinsime ir naikinsime, kol sunaikinsime visus, kurie atėjo į šią žemę“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

07:51 | Tęsiasi priverstinė mobilizacija

NEXTA skelbia, kad Luhanske tęsiasi priverstinė mobilizacija. Teigiama, kad žmonės yra grobiami tiesiog gatvėse. Twitter platformoje publikuotame vaizdo įraše matyti nuo kario bėgantis žmogus.

Forced mobilization continues in #Luhansk, people are grabbed right on the streets. The footage shows a man running away from the military of the so-called "Luhansk People's Republic". pic.twitter.com/hVoGw5qElz — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

07:41 | Sunaikintas Vilchivkos kaimas

Charkivo srities prokuratūra praneša, kad rusai beveik visiškai sunaikino Vilchivkos kaimą. Pranešime rašoma, kad 2022 metų balandžio 10 d. tyrimą vykdantys pareigūnai apsilankė Vilchivkos kaime.

Nustatyta, kad buvo sunaikinta didžioji dalis gyvenamųjų namų, civilinės infrastruktūros.

07:28 | Įspėja apie galimas provokacijas

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas įspėja apie galimus provokuojančius Rusijos veiksmus Padniestrės teritorijoje. Tai yra Rusijos okupuotos Moldovos dalis, skelbia UNIAN.

„Neatmetama galimybė, kad Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos Moldovos Respublikos Padniestrės regiono teritorijoje vykdys provokacinius veiksmus, siekdamos apkaltinti Ukrainą agresija prieš kaimyninę valstybę“, – sakoma pranešime.

07:05 | Savaitgalį rasta masinė kapavietė Buzovos kaime

Pranešama, kad savaitgalį netoli Kyjivo esančiame Buzovos kaime buvo rasta masinė kapavietė su dešimtimis Ukrainos civilių kūnų, rašo the Guardian.

Buzova yra 20 km į pietvakarius nuo Bučos, kur kovo pabaigoje Rusijos pajėgoms pasitraukus buvo rasta dešimtys nužudytų civilių.

07:00 | JT: iš Ukrainos pasitraukė 4,5 mln. žmonių

JT skelbia, kad nuo karo Ukrainoje pradžios iš Ukrainos pasitraukė daugiau nei 4,5 mln. žmonių, dauguma jų kirto sienas su kaimyninėmis šalimis.

„Dėl konflikto eskalavimo Ukrainoje žuvo civiliai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra, todėl žmonės buvo priversti bėgti iš savo namų ieškodami saugumo, apsaugos ir pagalbos“, – sakoma JT pranešime.

06:42 | Rusija gali ruoštis pulti Odesą ir Dnieprą

Rusija gali ruoštis dar platesniam puolimui ir atakuoti Odesą bei Dnieprą, JAV karinio jūrų laivyno kapitoną Harry Tabahą cituoja UNIAN.

„Rusija elgiasi neprognozuojamai, nelogiškai, o jų veiksmų paaiškinti neįmanoma. Žudymas dėl žudymo, toks jau mirties kultas. Ir savo, ir svetimo. Šie veiksmai nesuprantami. Galima visko tikėtis, o reikia pasiruošti viskam“, – sako H. Tabakhas.

Anot jo, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas dabar veikia daug kompetentingiau, nei tada, kai buvo ruošiamasi invazijai.

„Dabar man aišku, ką sako mano bendražygiai, tiek Ukrainos, tiek Amerikos kariškiai. Yra tokių požymių, kad Rusija nori padalyti Ukrainą, stipriai smogdama Dnieprui ir Odesai. Ir šitie žvalgybiniai skrydžiai, ir žvalgyba – tai jie turi. Aišku, kad tam ruošiasi ir jūsų ginkluotosios pajėgos. Dabar visi dirba laiku. Visi turi mažai laiko“, – pabrėžė pareigūnas.

„Rusai turi mažai laiko persigrupuoti ir suburti kažkokią kariuomenę. O ukrainiečiai taip pat turi mažai laiko. Dabar kiekviena valanda, kiekviena minutė, sekundė yra ukrainiečių ir kariuomenės gyvenimas“, – apibendrino jis.

06:35 | Ukrainos ekonomika gali smukti apie 45 proc., o Rusijos – 11 proc.

Pasaulio bankas skelbia, kad Ukrianos ekonomika dėl karo šiemet smuks 45 proc., rašo BBC.

Taip pat prognozuojama, kad Rytų Europa ir Centrinė Azija susidurs su didesne ekonomine žala, nei COVID-19 pandemijos padaryta žala. Sakoma, kad precedento neturinčios sankcijos taip pat sukels staigią recesiją Rusijoje.

Dėl karo didelė Ukrainos darbo jėgos dalis bvuo priversta pabėgti arba stoti į fronto liniją. Įmonės buvo uždarytos, o keliai, gamyklos ir kita infrastruktūra buvo sunaikinti. Pasaulio bankas teigia, kad daugelio metų pažanga buvo tiesiog sunaikinta.

Ukraina buvo pagrindinis javų, tokių kaip saulėgrąžos ir kviečiai, šaltinis, tačiau sustojus eksportui pasaulinės maisto kainos išaugo ir Ukraina prarado svarbų pajamų šaltinį.

Pasaulio bankas prognozuoja, kad šiais metais Rusijos ekonomika susitrauks daugiau nei 11 proc.

06:20 | Mykolajive nugriaudėjo sprogimas

V. Zelenskio atstovė spaudai Iuliia Mendel Twitter pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti sprogimas. Pasak jos, galingas sprogimas nugriaudėjo Mykolajive. Kol kas skelbiama, kad sprogimo metu sužeistas vienas žmogus.

Video of Mykolaiv explosion pic.twitter.com/2E3RpFIxxR — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 10, 2022

06:12 | Ukraina skelbia numušusi lėktuvą ir keturis sraigtasparnius

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia per sekmadienį numušusios veiną rusų lėktuvą ir keturis sraigtasparnius, rašo UNIAN.

„Balandžio 10 d. oro pajėgų oro gynyba ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgos sunaikino 11 Rusijos įsibrovėlių oro taikinių“, – sakoma pranešime.

Pasak pranešimo, buvo numušti:

vienas lėktuvas (Su-34);

keturi sraigtasparniai (Mi-24, Ka-52);

trys nepilotuojami orlaiviai (OTR);

trys sparnuotosios raketos (X-59).

06:09 | Įvyko Černobylio elektrinės darbuotojų rotacija

Pirmą kartą per tris savaites rotavosi Černobylio atominės elektrinės darbuotojai, praneša CNN. Tai yra antra jų rotacija nuo karo pradžios.

Pamainos keitimas buvo svarbus „saugiam ir patikimam Černobylio elektrinės veikimui, kurią penkias savaites kontroliavo Rusijos kariuomenė, kol pasitraukė kovo 31 d.“ – sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi.

06:06 | Evakuoti pacientai

Naujienų agentūros AFP žurnalistai užfiksavo traukinį, evakuojantį 48 sužeistus pacientus iš Lvivo. Pranešama, kad evakuociją surengė organizacija „Gydytojai be sienų“ po to, kai penktadienį per Rusijos apšaudymą geležinkelio stotyje.

Plačiau – tv3.lt straipsnyje.

Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (12 nuotr.) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) +8 Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX) Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ligonine paverstas traukinys iš Kramatorsko evakuavo 48 sužeistuosius

6:02 | Ukrainoje aidi pavojaus sirenos

Pranešama, kad ankstyvą pirmadienio rytą beveik visoje Ukrianoje aidi pavojaus sirenos.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region in Ukraine.



Air raid sirens have been activated in Ternopil, Volyn, Zakarpattia, Chernivtsi, Rivne, Lviv, Ivano Frankivsk, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kyiv, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Sumy, Odesa, Dnipro, and Zaporizhzha oblasts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

05:59 | Zelenskis: „Jie pradėjo plataus masto karą ir elgiasi taip, lyg mes būtume kalti“

Sekmadienį paskelbtame kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija, pradėjusi karą prieš Ukrainą elgiasi taip, lyg Ukraina pati būtų kalta.

„Kai bailumas auga, viskas virsta katastrofa. Kai žmonės neturi drąsos pripažinti savo klaidas ir atsiprašyti, prisitaikyti prie tikrovės ir pamatyti, kad jie virsta monstrais“, – kalbėjo prezidentas.

V. Zelenskis sakė, kad Rusija prarado ryšį su realybe. Pasak jo, Rusija veikia kaip agresorė, tačiau kaltina Ukrainą dėl Rusijos kariuomenės veiksmų, įskaitant žudynes Bučoje, raketų smūgį Kramatorsko geležinkelio stotyje ir „kiekvieną sugriautą miestą ir sudegusį kaimą“.

„Jie sunaikino milijonų gyvenimus. Jie pradėjo plataus masto karą ir elgiasi taip, tarsi mes būtume dėl to kalti“, – tęsė V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad Rusija, baimindamasi pralaimėjimo, pradės daugiau karinių veiksmų Ukrainos rytuose.

Plačiau – tv3.lt straipsnyje.

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

Ukraina tiria 500 Rusijos lyderių, įskaitant prezidentą Vladimirą Putiną, tariamą kaltę dėl tūkstančių karo nusikaltimų, sekmadienį pareiškė Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova. Ji sekmadienį taip pat pranešė, kad regione aplink sostinę Kyjivą iki šiol aptikti 1222 kūnai.

Netoli Kyjivo, vienos greitkelio degalinės teritorijoje esančiame šulinyje, sekmadienį buvo rasti mažiausiai dviejų žmonių lavonai, regis, civiliais drabužiais, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Reporteris matė, kaip policijos pareigūnai ir kariškiai, pasitelkę autocisterną, siurbia vandenį iš šulinio. Kūnai buvo rasti greitkelyje į vakarus nuo Kyjivo prie Buzovos kaimo. Vietos gyventojai teigia, kad žuvusieji galėjo dalyvauti teritorinėje gynyboje.

JAV privačios kompanijos „Maxar Technologies“ paviešintos palydovinės nuotraukos rodo, kaip 13 km ilgio karinis konvojus balandžio 8 d. judėjo rytinėje Ukrainoje prie Valykij Burluk miestelio. Šis miestelis įsikūręs į Rytus nuo Charkivo.

Britų gynybos ministerija teigia, kad siekdama kažkaip padengti patiriamus žmogiškuosius nuostolius savo gretose Rusija bando susigrąžinti į tarnybą asmenis, atleistus nuo 2012 metų. Rusija taip pat bando padidinti savo kovinę galią verbuodama naujokus nepripažintame Padniestrės regione tarp Moldovos ir Ukrainos.

Ukrainos generalinė prokuratūra praneša, kad nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo 177 vaikai ir 336 vaikai buvo sužeisti.

Šeštadienį netoli sostinės Kyjivo esančiame Buzova miestelyje buvo aptikta masinė kapavietė. Kaip Ukrainos televizijai teigė Dmytrivkos bendruomenės, apimančios Buzovką ir keletą kitų kaimelių, vadovas Tarasas Didychas, kūnai buvo rasti griovyje prie degalinės. Tikslus nužudytųjų skaičius nėra pateikiamas, bet pranešama apie tuzinus žmonių, pranešė „Reuters“, bet negalėjo patvirtinti pranešimų autentiškumo.

Ukraina yra pasirengusi sunkiam mūšiui su Rusija Rytuose, šeštadienį vėlai vakare sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Tai bus sunkus mūšis, bet mes tikime savo kova ir pergale. Mes esame pasirengę tuo pat metu ir kautis, ir dėti diplomatines pastangas užbaigti šitą karą“, – sakė prezidentas.