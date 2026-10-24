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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Iš Zacharovos – grasinimai Moldovai

2026-10-24 09:47 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
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2026-10-24 09:47
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Po to, kai Moldova dėl tariamo oro erdvės pažeidimo išsiuntė vieną iš Kišiniove dirbančių jos ambasados darbuotojų, Rusijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį perspėjo, kad Maskva pateiks „griežtą atsaką“.

Zacharova grasina Junginei Karalystei smūgiais jų objektams tiek Ukrainoje, tiek už jos ribų (nuotr. stop kadras)

Po to, kai Moldova dėl tariamo oro erdvės pažeidimo išsiuntė vieną iš Kišiniove dirbančių jos ambasados darbuotojų, Rusijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį perspėjo, kad Maskva pateiks „griežtą atsaką“.

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„Priešiški Moldovos vadovybės veiksmai neliks be adekvataus griežto Rusijos pusės atsako“, – pareiškime teigė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
18:31

Iš Zacharovos – grasinimai Moldovai

Po to, kai Moldova dėl tariamo oro erdvės pažeidimo išsiuntė vieną iš Kišiniove dirbančių jos ambasados darbuotojų, Rusijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį perspėjo, kad Maskva pateiks „griežtą atsaką“.

„Priešiški Moldovos vadovybės veiksmai neliks be adekvataus griežto Rusijos pusės atsako“, – pareiškime teigė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

Šį komentarą ji išsakė po to, kai Moldovos prezidentė Maia Sandu vėlų penktadienį apkaltino Maskvą pažeidus šalies oro erdvę ir „sukėlus pavojų Moldovos gyventojų gyvybėms“.

„Šiandien Rusijos smogiamasis dronas „Geran“ pažeidė mūsų oro erdvę ir nukrito netoli gyvenamųjų namų bei energetikos objekto“, – socialiniame tinkle „X“ rašė ji.

„Mes smerkiame šį naujausią pavojingą poelgį. Reaguodami į tai, Rusijos ambasados darbuotoją paskelbėme persona non grata“, – teigė prezidentė.

Tuo tarpu Moldovos policija šeštadienį platformoje „Telegram“ pranešė, kad dronas „Geran 4“ su 52,4 kg kovine galvute buvo rastas Kistelnicos kaimo pakraštyje, centriniame Teleneščio rajone.

„Kovinė galvutė buvo pašalinta ir saugiai išgabenta“, – nurodė jie ir pridūrė, kad šalies kariuomenės išminuotojų būrys „atliko kontroliuojamą sprogdinimą“.

M. Zacharova sukritikavo ambasados darbuotojo išsiuntimo motyvus, pareiškusi, kad „įrodymų apie (drono) rusišką kilmę nebuvo pateikta“.

Tarp Ukrainos ir Rumunijos esanti nedidelė Moldova jau anksčiau yra išsiuntusi kelis Rusijos diplomatus.

Nuo 2022-ųjų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, į jos teritoriją taip pat ne kartą buvo įskridę dronai.

Rusija kadaise palaikė glaudžius ryšius su buvusia sovietine respublika Moldova, kol 2020 metais į valdžią atėjo provakarietiška vyriausybė.

Nuo karo Ukrainoje pradžios santykiai tarp šių dviejų šalių smarkiai pablogėjo, o padėtį dar labiau apsunkino M. Sandu vyriausybės siekis integruoti šalį į Europos Sąjungą.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

12:58

Rusijos okupuotame Kryme po ukrainiečių atakos nutrūko vandens ir elektros tiekimas

Rusijos institucijų teigimu, po ukrainiečių atakos šeštadienį okupuotame Kryme nutrūko vandens ir elektros tiekimas.

Kartu dronų banga smogė pietrytinei Rusijos daliai.

„Dėl incidento, įvykusio pagrindiniuose elektros tinkluose už mūsų regiono ribų, kurį sukėlė priešo ataka panaudojant droną, įvesti elektros energijos ir vandens tiekimo apribojimai“, – platformoje „Telegram“ parašė Maskvos paskirtas Krymo pusiasalio vadovas Sergejus Aksionovas.

Jis nenurodė, kiek namų ūkių nukentėjo Kryme, kuriame gyvena daugiau kaip 2,5 mln. žmonių.

Pusiasalis, kurį Rusija užgrobė 2014 metais, yra nuolatinis ukrainiečių atakų taikinys.

Rusijos gynybos ministerija pranešė naktį daugiau nei 20 šalies regionų iš viso numušusi 616 ukrainiečių dronų.

Vietos Rusijos pareigūnų teigimu, nukritus dronų nuolaužoms, kurios taip pat sukėlė gaisrų, buvo sužeisti keli žmonės.

Kita dronų banga apgadino pramonės infrastruktūrą Toljatyje, prie Volgos upės pietryčių Rusijoje, sakė miesto meras Ilja Suchichas.

Ukrainos pusėje oro pajėgos pranešė, kad Rusija per naktį į Ukrainą paleido mažiausiai 126 dronus, iš kurių 101 buvo numuštas.

Pagalbos tarnybų duomenimis, sostinėje Kyjive buvo sužeisti du žmonės.

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12:11

Iš Kyjivo – naujausia žinia dėl ryšio su „Starlink“

Po kelias dienas trukusios įtampos su Vašingtonu dėl „SpaceX“ kuriamo tinklo, itin svarbaus Ukrainos kariuomenės operacijoms, šalis šeštadienį vėl turi „stabilų ryšį“ su „Starlink“, pranešė vyriausybė.

Gindamasis nuo Rusijos raketų ir dronų smūgių, Kyjivas kliaujasi civiline palydovinio ryšio sistema „Starlink“ bei karinėms reikmėms skirta versija „Starshield“.

„Stebėsenos sistemos fiksuoja „Starlink“ ir „Starshield“ greičio atsigavimą. Fiksuojame didesnį nei 400 km/val. greitį, ryšys yra stabilus“, – pareiškime teigė gynybos ministras Jevhenijus Chmara.

Šis palydovinis tinklas atsidūrė Ukrainos ir JAV nesutarimų centre.

Ukraina apkaltino Vašingtoną padedant Rusijai, nes šis neįspėjo Kyjivo apie artėjančius raketų smūgius ir apribojo „Starlink“ spartą, taip suvaržydamas kariuomenės atsaką.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį sakė, kad pasikalbės su technologijų magnatu, „SpaceX“ vadovu Elonu Musku, jei Kyjivui kils problemų dėl šios ryšio platformos.

JAV vadovas ketvirtadienį buvo pareiškęs, kad E. Muskas prieigą jau atnaujino.

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11:43

Ukrainos dronai smogė Rusijos raketinio kuro komponentų gamyklai

Ukrainos dronai naktį į šeštadienį smogė gamyklai „Toljatikaučuk“, esančiai Toljatyje Rusijos Samaros srityje. Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA.

Gamykloje, kurioje gaminamos žaliavos, naudojamos kietajam raketiniam kurui, kilo gaisras.

Vietos „Telegram“ kanalai pranešė apie dronų ataką ir daugybę sprogimų. 

Vietos pokalbių grupėse rašoma, kad užblokuota gatvė, kurioje įsikūrusi įmonė. Taip pat pasirodė pranešimų apie galimą smūgį netoliese esančiai Toljačio elektrinei. Miesto gyventojai skundėsi elektros ir vandens tiekimo sutrikimais.

„Toljatikaučuk“ yra strategiškai svarbi įmonė, kuri specializuojasi sintetinio kaučiuko ir padangų pramonei skirtų komponentų gamyboje. Sintetinis kaučiukas taip pat naudojamas gaminant kietąjį raketinį kurą, skirtą taktinėms ir balistinėms raketoms.

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09:46

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 101 Rusijos droną iš 126

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 101 droną iš 126, kuriais Rusija nuo penktadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos. 

Nuo penktadienio 18.00 val. rusų okupantai į Ukrainą paleido 126 dronus, įskaitant „Shahed“ (61 jų buvo reaktyviniai), „S8000 Banderol“, „Dan-T“, „Gerbera“ bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.

Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Preliminariais duomenimis, numuštas/neutralizuotas 101 dronas.

14 vietų registruoti smūgiai, 5 – numuštų oro taikinių nuolaužos.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

08:37

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 980 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 24 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 576 tūkst. 600 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 980 priešo kareivių.

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 444 (+5) priešo tankus, 25 600 (+3) šarvuotų kovos mašinų, 51 565 (+64) artilerijos sistemas, 2 232 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 722 (+2) oro gynybos sistemas, 449 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 011 (+8) antžeminių robotizuotų sistemų, 579 064 (+ 1 855) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 138 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 166 501 (+413) automobilį ir degalų cisterną, 4 852 (+5) specialiosios įrangos vienetus.

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Anglosaksu prop@g@ndon@i
Anglosaksu prop@g@ndon@i
2026-10-24 11:24
Taip "neutralizavo" kad viskas sudege do tla. Ziema elektra Kijeve bus isjungta maziausiai 20 val per para. Ten yra visiska zopa, o raso apie Rusijos praradymus. Tipinis anglosaksu propagandos pavizdys, kada savo praradymus ir nesekmes priraso kitiems
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Ale galingiausia Europoje kariuomenė
Ale galingiausia Europoje kariuomenė
2026-10-24 13:30
Apsisiko be Amerikos interneto liko bejėgė veiksnių gauja cha cha cha
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Birzdoi
Birzdoi
2026-10-24 13:24
Begom i ukraina ir kariauk rakami atsistok skopiuj ir lauk gal Tave koks żeliwa pamalonins
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