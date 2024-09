Svarbiausios dienos naujienos:

Rusijos Federacijos Tverės srityje Toropeco mieste esančiame sandėlyje rusai laikė penkių tipų įvairias raketas, rašo UNIAN.

„Dideliame sandėlyje Tverės srities Toropeco mieste rusai laikė raketas į (daugkartinio paleidimo raketų sistemą – red. past.) „Grad“, S-300 ir S-400, taip pat gamino balistines raketas į „Iskander“ ir pradėjo kaupti Šiaurės Korėjos KN-23 atsargas“, – cituojamas Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko.

Primename, kad Rusijos Toropeco mieste buvo surengta dronų ataka. Nugriaudėjo sprogimas, kilo gaisras.

More video from the scene of the fire in Toropets, Tver Region



According to journalist Yuriy Butusov, the warehouse was used to store 122-mm rockets for Grads and 82-mm artillery mines for them. Andriy Kovalenko, head of the Center for Countering Disinformation in Kyiv, wrote… pic.twitter.com/LTbiaCFcA0

