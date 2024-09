Žiniasklaida: Ukrainos žvalgyba atakavo Rusijos bazę Sirijoje

Apie tai praneša „Kyiv Post“, remdamasis šaltiniu Ukrainos žvalgyboje.

Skelbiama, kad atakuotoje bazėje Rusijos kariškiai gamino ir bandė atakos dronus, taip pat gamino savadarbius sprogstamuosius užtaisus.

Vaizdo įraše, kurį, kaip teigiama, nufilmavo Ukrainos kariškiai, matyti, kaip Rusijos bazėje įvyksta sprogimas. Ukraina oficialiai nepatvirtino išpuolio prieš Rusijos karinę bazę.

Ukrainian intelligence attacked Russian drone base in Syria



The Main Directorate of Intelligence of Ukraine's Defense Ministry's special forces of the Khimik group conducted an operation on September 15 on the outskirts of the city of Aleppo, the Kyiv Post reported, citing a… pic.twitter.com/WCh1a32AbF