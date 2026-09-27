Atskleidė naują Rusijos taktiką: štai kas tapo okupantų taikiniu

Ginkluotų konfliktų vietų ir įvykių duomenų projekto (ACLED) surinkti skaičiai rodo, kad Rusija per pastaruosius tris mėnesius Kyjivo srityje smogė dvigubai daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus.
Rusijos dronai smogė Kyjivui ir kelioms Ukrainos sritims
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą ir kelias kitas Ukrainos sritis – yra žuvusiųjų ir sužeistųjų.
Per Rusijos drono ataką Kyjivo Solomiansko rajone užsidegė sandėlis, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.
„Bepilotis orlaivis smogė sandėliui Solomiansko rajone. Kilo gaisras“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Klyčko.
Pasak mero, įvykio vietoje dirba skubiosios pagalbos tarnybos.
Rusijos dronas taip pat smogė biurų pastatui Kyjive, pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.
„Solomiansko rajone užfiksuotas smūgis biurų pastatui. Skubiosios pagalbos tarnybos vyksta į įvykio vietą“, – karinė administracija paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.
Kyjive ir keliose srityse dėl dronų atakų grėsmės paskelbtas oro pavojus.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 26 d. per Rusijos oro atakas Kyjive buvo sužeisti septyni žmonės.
Zaporižios srityje per Rusijos smūgį automobiliui Novotavrijskėje žuvo du žmonės, pranešė šios srities karinės administracijos vadovo pareigas einantis Mychaila Semikinas.
„Priešas smogė per kaimą važiavusiam automobiliui. Transporto priemonė užsidegė“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė M. Semikinas.
Pasak jo, žuvo vyras ir moteris.
Be to, Rusijos pajėgos nuo rugsėjo 26-osios vakaro daugiau kaip 20 kartų atakavo Dnipropetrovsko srities Nikopolio ir Synelnykovės rajonus. Vienas žmogus buvo sužeistas.
„Vienas žmogus buvo sužeistas. Priešas, pasitelkdamas dronus ir artileriją, du srities rajonus atakavo daugiau kaip 20 kartų“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanzha.
Nikopolio rajone buvo apšaudyti Nikopolis ir Marhaneco, Pokrovskės bei Myrovės bendruomenės. Apgadintas įmonės pastatas ir turgus, kilo gaisrų.
Synelnykovės rajone Rusijos pajėgos smogė Mykolajivkos bendruomenei. Sunkios būklės vyras buvo išvežtas į ligoninę.
Rusijos dronai taip pat smogė pramonės įmonėms Poltavos srities Myrhorodo rajone, pranešė šios srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Diakivnyčius.
„Keliose Myrhorodo rajono vietose užfiksuoti priešo bepiločių orlaivių smūgiai pramonės įmonėms“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Diakivnyčius.
Pasak jo, žmonės nenukentėjo.
Odesoje dėl Rusijos atakos yra žuvusių ir sužeistų
Rusija atakavo Odesos civilinę infrastruktūrą Ukrainoje naudodama kovinius dronus. Per bepiločių orlaivių smūgius žuvo vienas žmogus, o dar du buvo sužeisti, paskelbė naujienų agentūra „Unian“.
Liudininkai pranešė, kad tarp apšaudytų objektų buvo logistikos ir siuntų pristatymo įmonė „Nova Poshta“ ir prekybos centras „Epicentr“, kur parduodamos statybinės medžiagos bei buities prekės.
„Unian“ korespondentas pranešė, kad šeštadienį Odesoje buvo paskelbtas oro pavojus ir girdėjosi sprogimai.
Valdžios atstovai informavo apie apgadintus civilinius objektus ir automobilius, o socialiniuose tinkluose pasklido informacija, kad rusai bepilotis orlaivis pataikė į prekybos centrą „Epicentr“.
Šeštadienio vakarą Odesos karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas teigė, kad per priešo ataką Odesoje sužeisti du žmonės ir apgadinta infrastruktūra. Sekmadienio rytą jis patvirtino, kad per Rusijos ataką Odesoje žuvo vienas žmogus.
Odesos srities Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos spaudos tarnyba informavo, kad buvo apgadintas gamybinis cechas, sandėliavimo patalpos ir krovininiai automobiliai. Toje vietoje kilo didelis gaisras.
Gelbėtojai teigia, kad didesnio aukų skaičiaus pavyko išvengti todėl, kad oro pavojaus metu dauguma darbuotojų buvo slėptuvėse.
Kitoje Odesos srities vietoje per ataką buvo apgadintas viešbučio fasadas ir išdužo langai, taip pat buvo apgadintas medicinos įstaigos korpusas, pramoninių prekių parduotuvė ir dviaukštis gyvenamasis namas.
Odesos srities prokuratūros teigimu, žuvusiojo vyro tapatybė dar nustatinėjama, o buvo sužaloti 36-erių ir 45-erių metų amžiaus vyrai.
Ukrainiečiai numušė 147 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė ar kitaip nukenksmino 147 dronus, kuriuos Rusija nuo šeštadienio vakaro paleido į Ukrainą.
Tokius duomenis Ukrainos karinės oro pajėgos sekmadienį paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.
Nuo šeštadienio 18 val. Rusija į Ukrainą paleido 170 „Shahed“ tipo kovinių bepiločių orlaivių (76 iš jų – reaktyviniai), taip pat dronus „Gerbera“ ir dronų imitacijas „Parodija“.
Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti iš Oriolo, Kursko, Primorsko-Achtarsko ir Šatalovo Rusijoje bei iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų Donecko srityje ir Hvardijskės laikinai okupuotame Kryme.
Oro ataką atrėmė Ukrainos karinių oro pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų pajėgos bei mobiliosios šaulių grupės.
Preliminariais duomenimis, iki sekmadienio 7 val. 30 min. buvo numušti ar elektroninės kovos priemonėmis nukenksminti 147 dronai.
Tačiau bepiločių orlaivių smūgiai buvo užfiksuoti 18 vietovių, o numuštų dronų nuolaužos nukrito 8 vietovėse.
Rusija kare Ukrainoje neteko dar 1 690 karių
Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą prarado apie 1 690 kareivių.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas naujausius duomenis sekmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, iki šių metų rugsėjo 27 d. žuvo arba buvo sužalota iš viso apie 1 528 970 Rusijos kareivių.
Per šį laikotarpį Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat sunaikino iš viso 12 384 Rusijos tankus (+8 per parą), 25 442 šarvuotąsias kovos mašinas (+7), 50 428 artilerijos sistemas (+57), 2 163 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+3), 1 677 oro gynybos sistemas (+4), 443 karo lėktuvus (+0), 356 sraigtasparnius (+0), 2 762 antžemines robotų sistemas (+14), 535 846 dronus (+1 826), 5 118 sparnuotųjų raketų (+0), 35 karo laivus ir katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 154 245 transporto priemones ir kuro cisternas (+517), 4 756 specialiosios technikos vienetus (+7).
Generalinis štabas nuolat atnaujina duomenis apie priešo nuostolius.
„Ukrinform“ taip pat praneša, kad šeštadienį iki 22 val. fronto linijoje įvyko 175 koviniai susidūrimai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų, o rusų pajėgos aktyviausiai veikė Pokrovsko kryptimi.
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Atskleidė naują Rusijos taktiką: štai kas tapo okupantų taikiniu
Naujienų agentūros AFP atlikta duomenų, gautų iš pirmaujančios konfliktų stebėjimo organizacijos, analizė rodo, kad pastaraisiais mėnesiais smarkiai išaugo išpuolių prieš Ukrainos infrastruktūrą skaičius.
Ginkluotų konfliktų vietų ir įvykių duomenų projekto (ACLED) surinkti skaičiai rodo, kad Rusija per pastaruosius tris mėnesius Kyjivo srityje smogė dvigubai daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus.
Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandines sostinėje ir jos apylinkėse, trumpam sukeldamos prekių trūkumą.
Nors platintojai prisitaikė, išpuoliai rodo intensyvėjančius rusų smūgius kasdienį gyvenimą palaikančiai infrastruktūrai.
ACLED užfiksavo apie 100 smūgių ar jų serijų civilinėms saugykloms šiame regione nuo birželio vidurio.
Palyginimui, nuo 2022 metų vasario iki 2026 metų birželio vidurio buvo užfiksuota tik 50 tokių atvejų, nors šis skaičiavimas nėra baigtinis.
Apskritai vasarą rusų smūgiai srityje suintensyvėjo, nepaisant to, kad ji yra toli nuo fronto linijos.
Per pirmąsias 18 rugsėjo dienų sritis buvo bombarduojama daugiau nei per bet kurį kitą pilną mėnesį nuo karo pradžios, išskyrus 2022-ųjų kovą.
Tempas paspartėjo rugpjūčio pradžioje, kai rugpjūčio 5 dieną buvo sunaikinti sandėliai ir mažmeninės prekybos įmonės „Epicentr“ logistikos centras.
Rusų atakos taip pat buvo nukreiptos į paskirstymo centrus.
Be to, analizuojant smūgius įvairių tipų parduotuvėms ir turgums srityje paaiškėjo, kad 2026 metais į juos buvo pataikyta tiek pat kartų, kiek per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus.
Tarp nukentėjusių objektų buvo prekybos centras „Varus“, prekybos centras „Fozzy“ Vyšnevėje ir populiarus atviras knygų turgus Počainoje, ilgai garsėjęs retomis ir antikvarinėmis knygomis.
Panašu, kad Rusija vis dažniau taikosi ir į degalines bei degalų saugyklas – per pastaruosius devynis mėnesius joms smogta tiek pat kartų, kiek per pirmuosius ketverius karo metus.
Šis intensyvėjimas dar ryškesnis netoli fronto linijos, ypač šiaurės rytinėje Charkivo srityje. Ten degalinės ir saugyklos 2026 metais patyrė šešis kartus daugiau smūgių nei ankstesniais metais kartu sudėjus.
Smūgiai intensyvėja abiem pusėms stiprinant atakas prieš infrastruktūrą, kurios, artėjant žiemai, daro civilius vis labiau pažeidžiamus, teigia Jungtinių Tautų tyrėjai.