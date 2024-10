Svarbiausi įvykiai:

14:20 | Izraelis praneša prieš spalio 7-osios metines prie sienos dislokuojantis daugiau karių

Prieš pirmadienį minimas precedento neturinčio spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio, kuris sukėlė karą Gazos Ruože, metines Izraelis savaitgalį praneša apie padidintą parengtį.

Izraelio kariuomenė sekmadienį nurodė, kad prieš metines dislokavo daugiau karių pietinėms bendruomenėms ir su Gazos Ruožu besiribojančioms teritorijoms ginti.

Praėjus metams Izraelio karas Gazos Ruože prieš islamistų grupuotę „Hamas“ tęsiasi, nors vis daugiau dėmesio izraeliečių pajėgos skiria Libanui ir „Hezbollah“, Irano remiamai „Hamas“ sąjungininkei Libane. Be to, Izraelis žada atkeršyti ir už Irano raketų ataką.

„IDF (kariuomenės) Gazos divizija buvo sustiprinta keliais būriais, o jos pajėgos dislokuotos bendruomenėms ir pasienio zonai ginti, – sakoma kariuomenės pranešime. – Kariai yra visiškai pasirengę ginti regioną koordinuojant veiksmus su vietos saugumo pajėgomis.“

Kariuomenė teigė, kad Gazos Ruože trys divizijos veikia stengdamosi „išardyti teroristų infrastruktūrą ir susilpninti „Hamas“ pajėgumus“.

„Pietinė vadavietė išlieka padidinto budrumo ir parengties būsimoms dienoms“, – cituojamas Izraelio karinių operacijų Gazos Ruože vadovas generolas majoras Yaronas Finkelmanas.

Šeštadienį kariuomenės atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari per televizijos transliuotą spaudos konferenciją sakė: „Šią savaitę minėsime karo ir spalio 7-osios metines. Laukdami šios dienos esame pasirengę sutelkti didesnes pajėgas. Jie bandys vykdyti išpuolius namų fronte.“

Anksčiau sekmadienį kariuomenė pranešė, kad jos pajėgos apsupo Džabalijos rajoną centrinėje Gazos Ruožo dalyje, kur „Hamas“ bando atkurti savo operatyvinius pajėgumus.

Praėjusių metų spalio 7 dieną „Hamas“ kovotojai prasiveržė per sieną iš Gazos Ruožo į Izraelį ir surengė daugiausiai aukų pareikalavusį išpuolį Izraelio istorijoje.

Patvirtinta, kad per tą ataką žuvo 1 205 izraeliečiai, dauguma jų – civiliai, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, pagrįsti oficialiais Izraelio duomenimis, į kuriuos įtraukti ir nelaisvėje nužudyti įkaitai.

Kovotojai pagrobė 251 įkaitą, iš kurių 97 vis dar laikomi nelaisvėje Gazos Ruože, įskaitant 33, Izraelio kariuomenės teigimu, žuvusius.

Anot „Hamas“ valdomos palestiniečių teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos, per nesiliaujantį Izraelio puolimą Gazos Ruože iki šiol žuvo mažiausiai 41 870 žmonių, dauguma jų – civiliai.

12:54 | Izraelis pradėjo naują sausumos operaciją Gazos Ruože

Izraelio kariuomenė vėl pradėjo sausumos operaciją Gazos Ruožo šiaurėje ir naktį į sekmadienį apsupo Džabaliją. Kariuomenė pranešė turinti žvalgybinės informacijos, kad „Džabalijos teritorijoje yra teroristų ir teroristinės infrastruktūros (...) ir kad „Hamas“ mėgina atkurti savo operatyvinius pajėgimus šioje teritorijoje“.

Prieš ir per operaciją Izraelio aviacija regione atakavo dešimtis karinių taikinių, kad paremtų sausumos dalinius. Esą smogta ginklų sandėliams, požeminei infrastruktūrai ir kitiems karinės infrastruktūros objektams.

Kariuomenės paskelbtose nuotraukose matyti smėlėta teritorija važiuojantys koviniai tankai – vaizdai panašūs į buvusius per sausumos operacijos pradžią spalio pabaigoje.

Civilinės gynybos Gazos Ruože atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad Džabaliją naktį supurtė virtinė atakų. Esą yra daug aukų.

Spalio 7 d. sueina metai, kai prasidėjo Gazos karas. Jį sukėlė beprecedentis „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių ir apie 250 buvo paimti įkaitais. Per karą, Gazos Ruožo sveikatos tarnybos duomenimis, žuvo 42 000 palestiniečių, daugiausiai jų – civiliai.

11:12 | Izraelio premjeras Netanyahu perspėjo apie artėjantį atsaką į Irano atakas

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šeštadienį pareiškė, kad Izraelis turi teisę gintis ir atsakys į Irano išpuolį, įvykdytą šią savaitę.

„Izraelis turi pareigą ir teisę gintis ir atsakyti į šiuos išpuolius, ir mes tai padarysime“, – per televiziją transliuotame pareiškime sakė B. Netanyahu.

Spalio 1 dieną Iranas į Izraelį paleido apie 200 raketų – tai buvo antroji tiesioginė Teherano ataka prieš žydų valstybę per mažiau nei šešis mėnesius.

Daugumą raketų perėmė Izraelio oro gynybos sistema, o kai kurios pataikė į karines bazes, tačiau didelės žalos ir aukų buvo išvengta.

Iranas teigė, kad raketos buvo paleistos siekiant atkeršyti už grupuotės „Hezbollah“ lyderio Hassano Nasrallah (Hasano Nasralos) nužudymą. Jis žuvo per Izraelio antskrydį Libano sostinėje rugsėjo 27 dieną.

Vienas Izraelio pareigūnas naujienų agentūrai AFP šeštadienį pareiškė, kad kariuomenė rengia atsaką į Irano raketų ugnį, kuri anksčiau šią savaitę buvo nukreipta į žydų valstybę.

Anksčiau šeštadienį vienas Izraelio pareigūnas pareiškė, kad „IDF (Izraelio kariuomenė) rengia atsaką į beprecedentį ir neteisėtą Irano išpuolį prieš Izraelio civilius gyventojus ir Izraelį“.

Jis nedetalizavo atsako pobūdžio ar laiko.

09:40 | Libano valstybinė žiniasklaida: Izraelis surengė stiprius smūgius Pietų Beirute

Oficialioji Libano žiniasklaida pranešė, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį Izraelis smogė Pietų Beirutui, kai kurie iš smūgių buvo itin smarkūs.

„Izraelio priešo karo lėktuvai sudavė keturis labai stiprius smūgius (Beiruto) pietiniams priemiesčiams ir vieną smūgį Chveifato“ rajonui, į įvykio vietą skubėjo greitosios pagalbos automobiliai, pranešė Libano Nacionalinė naujienų agentūra (NNA).

Po NNA pareiškimo naujienų agentūros AFP korespondentai daugiau nei dvi valandas girdėjo sprogimus Pietų Beirute ir jo apylinkėse. Tai viena intensyviausiųjų smūgių serijų.

Vienoje Pietų Beiruto vietoje į orą kilo liepsnos kamuolys, o tarp tirštų dūmų maždaug valandą švietė signalinės raketos.

AFP korespondentas Sabros rajone netoli pietinių Beiruto priemiesčių matė dešimtis žmonių gatvėse, kai kurie nešini krepšiais bėgo pėsčiomis arba motociklais, o fone aidėjo sprogimai.

NNA teigė, kad oro eismas vieninteliame Libano oro uoste Beirute, esančiame netoli atakuotų teritorijų, „vyksta nepaisant Izraelio priešo agresijos pietiniuose priemiesčiuose. Keli „Middle East Airlines“ lėktuvai ką tik nusileido“.

Izraelio kariuomenė savo platformos „Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime nurodė, kad „šiuo metu smogia „Hezbollah“ teroristinei organizacijai priklausantiems taikiniams Beiruto rajone“.

Ankstų šeštadienio vakarą Izraelio kariuomenė paskelbė naują raginimą gyventojams evakuotis iš pietinių Beiruto priemiesčių, toliau besitaikydama į grupuotės „Hezbollah“ pozicijas Libano sostinėje.

„Siekdami savo ir savo šeimos narių saugumo, turite nedelsdami evakuotis iš nurodytų ir gretimų pastatų ir pasitraukti nuo jų bent 500 metrų atstumu“, – socialiniuose tinkluose paskelbė atstovas spaudai Avichay Adraee (Avičajus Adrajis) kartu su palydovinėmis nuotraukomis, kuriose pažymėtos trijų evakuotinų rajonų teritorijos.

Nuo karo Gazos Ruože pradžios „Hezbollah“ ir Izraelis beveik kasdien susišaudo žydų valstybės ir Libano pasienyje.

08:41 | Netanyahu patvirtina: Izraelis karinėmis priemonėmis reaguos į Irano raketų ataką

Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu patvirtino, kad Izraelis karinėmis priemonėmis reaguos į naujausią Irano raketų ataką. „Izraelio pareiga ir teisė yra gintis ir atsakyti į šias atakas – ir mes tai darysime“, – sakė jis šeštadienio vakarą savo kalboje per televiziją.

REKLAMA

Iranas jau du kartus į Izraelio teritoriją paleido šimtus raketų. „Jokia pasaulio šalis netoleruotų tokios atakos“, – pažymėjo B. Netanyahu.

Prieš tai Izraelio karinis atstovas, nenorėjęs skelbti savo pavardės, pranešė, kad kariuomenė šiuo metu ruošia atsaką į Irano raketų ataką. Tačiau jis nepasakė, kada planuojamas keršto smūgis ir koks jis bus. Izraelis jau netrukus po Irano raketų atakos antradienio vakarą pagrasino keršyti.

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchis savo ruožtu šeštadienį pareiškė, kad jo šalies reakcija į Izraelio ataką bus „dar stipresnė“. Irano reakcija į kiekvieną Izraelio ataką bus „proporcinga ir panaši ir net stipresnė“, kalbėjo jis lankydamasis Sirijos sostinėje Damaske, kur susitiko su šios šalies diktatoriumi Basharu al Assadu, kuris yra Teherano sąjungininkas.

Iranas antradienio vakarą paleido į Izraelį apie 200 raketų. Tai buvo antroji tiesioginė Irano ataka prieš Izraelį per šešis mėnesius. Dauguma raketų, Izraelio duomenimis, buvo numuštos. Pasak Teherano, ši ataka, be kita ko, buvo reakcija į „Hezbollah“ lyderio Hassano Nasrallah nužudymą per Izraelio oro smūgį Libano sostinėje Beirute praėjusią savaitę.

Iranas yra šiitų grupuotės „Hezbollah“, taip pat radikalios palestiniečių organizacijos „Hamas“ sąjungininkas.

08:11 | Izraelio pajėgos smogė „Hamas“ vadavietėms Gazoje

Izraelio pajėgos praneša Gazos Ruože vėl smogusios islamistinio „Hamas“ judėjimo vadavietėms. Viena jų buvo įsikūrusi palestiniečių teritorijos centrinėje dalyje – pastate, kuriame anksčiau veikė mokykla. Kita vadavietė tame pat regione buvo pastate, kuris anksčiau naudotas kaip mečetė. Palestiniečių teigimu, žuvo 18 žmonių ir dešimtys buvo sužeisti.

Aukų skaičius, pasak liudininkų, gali didėti, nes mečetėje buvo apgyvendinti perkelti asmenys. Nei Izraelio, nei palestiniečių duomenų nepriklausomai patikrini nėra galimybės.

Prieš dvi „tikslias“ atakas buvo imtasi daug priemonių, kad būtų sumažintas pavojus civiliams, pareiškė kariuomenė. Atakuoti pastatai esą buvo naudojami teroristiniams išpuoliams prieš Izraelio dalinius ir Izraelio valstybę planuoti ir vykdyti. Pasak Izraelio, tai dar vienas pavyzdys, kaip „Hamas“ savo tikslams sistemingai naudoja civilinę infrastruktūrą ir taip pažiedžia tarptautinę teisę.