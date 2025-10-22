Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kamčiatkoje tokio žemės drebėjimo nebuvo 70 metų – fiksuoti aštuoni pakartotiniai smūgiai

2025-10-22 15:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 15:56

Per pastarąsias 24 valandas prie Rusijos Tolimuosiuose Rytuose esančio Kamčiatkos pusiasalio krantų nustatyti mažiausiai aštuoni pakartotiniai požeminiai smūgiai, praėjus beveik trims mėnesiams po didžiausio per 70 metų žemės drebėjimo teritorijoje, rašo „The Moscow Times“. 

Kamčiatkoje (nuotr. SCANPIX)

0

Tai trečiadienį pranešė Kamčiatkos krašto Nepaprastųjų situacijų ministerija.

Nuo 3,6 iki 4,8 balo pagal Richterio skalę siekę pakartotiniai smūgiai fiksuoti po liepos 30 d. Kamčiatkos rytinę pakrantę supurčiusio 8,8 balo stiprumo žemės drebėjimo. Rusijos mokslininkų teigimu, įvykus stipriausiam po 1952 m. žemės drebėjimui Kamčiatkos pietinė dalis pasislinko iki 2 metrų į pietryčius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministerijos, vienas iš smūgių buvo jaučiamas vietos miestuose.

Seismologai taip pat pranešė apie 5,5 stiprumo požeminį smūgį netoli pietrytinėje pusiasalio pakrantėje esančios krašto sostinės – Kamčiatkos Petropavlovsko.Ten žemės drebėjimai siekė keturis balus pagal vietos intensyvumo skalę. Įspėjimas apie galimą cunamį nebuvo paskelbtas.

JAV geologijos tarnybos duomenimis, per aštuonias valandas teritorijoje į pietus nuo Viliučinsko – pietrytinio Kamčiatkos karinio uostamiesčio – užfiksuoti mažiausiai trys žemės drebėjimai. Stipriausias iš jų siekė 5,1 balo.

