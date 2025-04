Kallas kritikuoja Trumpo pareiškimą dėl Ukrainos

„Tikroji kliūtis yra ne Ukraina, bet Rusija, kurios karo tikslai nepasikeitė“, – sakė K. Kallas. To įrodymu ji pavadino pastaruosius agresijos veiksmus. „Rusijai apsimetant, kad ieško taikos, ji surengė mirtiną ataką Kyjive“, – kalbėjo ES diplomatijos vadovė. Tai esą ne taikos siekis, o pasityčiojimas.

D. Trumpas prieš tai apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį savo pozicija bereikalingai prailginant karą su Rusija. V. Zelenskio atsisakymas pripažinti Krymo aneksiją yra „labai žalingas taikos deryboms“, rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“. Dėl tokių kurstytojiškų pareiškimų esą yra taip sunku baigti karą. Kiek vėliau jis, be to, pareiškė manąs, kad pasiekė susitarimą su Rusija. Tačiau dar esą reikalingas susitarimas su V. Zelenskiu.

V. Zelenskis, be kita ko, argumentavo, kad Krymo atsisakymas prieštarauja Ukrainos konstitucijai. Europos partnerės, be to, baiminasi, kad gali būti sukurtas pavojingas precedentas, jei kokia nors šalis, pavyzdžiui, Ukraina, būtų priversta oficialiai perleisti teritorijas agresorei.