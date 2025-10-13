Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Kalėjime mirtinai sumuštas už pedofiliją nuteistas garsios grupės atlikėjas

2025-10-13 11:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 11:48

„Lostprophets“ grupės vokalistas Ianas Watkinsas, kuris buvo įkalintas 29 metams už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, mirė po užpuolimo kalėjime, skelbia BBC.

Ianas Watkinsas (nuotr. SCANPIX)

„Lostprophets" grupės vokalistas Ianas Watkinsas, kuris buvo įkalintas 29 metams už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, mirė po užpuolimo kalėjime, skelbia BBC.

1

Šeštadienio rytą Vakarų Jorkšyro policija gavo pranešimą apie sunkiai sužalotą kalinį. Atvykus pareigūnams, I. Watkinsas buvo rastas be gyvybės ženklų ir netrukus paskelbtas mirusiu. Dėl įtariamo nužudymo sulaikyti du vyrai – 25 ir 43 metų amžiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Watkinso nusikaltimų istorija

I. Watkinsas buvo įkalintas 2013 m. gruodį už kelis seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, įskaitant bandymą išprievartauti kūdikį. Atlikėjas nuteistas 29 metams kalėjimo ir dar šešeriems metams lygtinio atleidimo, o jo dvi bendrininkės – vaikų, kuriuos jis prievartavo, motinos – buvo nuteistos 14 ir 17 metų kalėjimo.

Atlikėjas pripažino tris seksualinio prievartavimo atvejus, susijusius su vaikais, septynis atvejus, susijusius su vaikų nepadoraus turinio vaizdų įrašymu, kūrimu ar laikymu, ir vieną atvejį, susijusį su ekstremalių pornografinių vaizdų, kuriuose vaizduojamas seksualinis aktas su gyvūnais, turėjimu.

Tai jau antras kartas, kai atlikėjas susidūrė su smurtu kalėjime. 2023 m. rugpjūtį jis buvo užpultas, bet tada sužalojimai nebuvo pavojingi gyvybei. 

Antrasis išpuolis Veikfildo kalėjime įvyko mažiau nei po dviejų savaičių po to, kai buvo paskelbta ataskaita apie šią įstaigą, kurioje konstatuota, kad smurtas joje „žymiai padidėjo“.

Ataskaitoje teigiama: „Daugelis kalinių mums sakė, kad jaučiasi nesaugūs, ypač vyresnio amžiaus vyrai, nuteisti už seksualinius nusikaltimus, kurie vis dažniau dalijasi kalėjimu su augančiu skaičiumi jaunesnių kalinių.“

2014 m. I. Watkinsas pateikė apeliacinį skundą, siekdamas sutrumpinti laisvės atėmimo bausmę, tačiau teisėjai jį atmetė.

„Lostprophets“ grupės karjera ir iširimas

Grupė „Lostprophets“ susikūrė 1997 m. Pontypriddo mieste, o I. Watkinsas buvo grupės lyderis. „Lostprophets“ išgarsėjo visame pasaulyje, pardavė milijonus albumų, tačiau iširo iškart po to, kai 2013 m. jos vokalistas buvo nuteistas.

Prokurorai atlikėją apibūdino kaip žmogų, sugadintą šlovės, narkotikų ir valdžios, kuris padarė nusikaltimus „už vaizduotės ribų“.

Teismo posėdyje nustatyta, kad I. Watkinsas pasinaudojo savo šlove, jog manipuliuotų ir kontroliuotų kitus, dažnai būdamas stipriai apsvaigęs. 

