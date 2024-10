Kaip toliau klostysis karas? Buvęs CŽV vadovas įvardijo, nuo ko tai priklausys

Apie tai rašo Ukrainos leidinys liga.net, cituoja UNIAN.

Ukrainos gebėjimai

Pasak D. Petraeuso, Ukraina mūšio lauke demonstruoja neeilines savybes.

„Neabejoju, kad Ukraina ir toliau demonstruos neeilines savybes mūšio lauke. Plėtojant technologijas, naudojant novatoriškas nepilotuojamas sistemas. Ne tik ore ir jūroje, bet ir ant žemės.

Neabejoju absoliučiu Ukrainos, jos kariuomenės, žmonių pasiryžimu tęsti nepriklausomybės karą, kad būtų užtikrintas jos, kaip tautos, išlikimas. Bet Rusijos pradėto karo baigtis priklausys nuo daugybės skirtingų veiksnių“, – pabrėžė buvęs CŽV vadas.

Pasak jo, vienas iš veiksnių – tolesnė JAV, ES ir pavienių šalių karinė parama.

„Manau, kad ši parama bus tęsiama. Be to, nuolatinis technologijų tobulinimas ir jų novatoriškas naudojimas priklauso nuo tolesnės Ukrainos karinio-pramoninio komplekso plėtros. Tai priklauso nuo to, kaip bus įdarbintos Ukrainos gynybos pajėgos – ar Ukraina sugebės padidinti verbavimo, mokymo, įrangos, organizavimo, karių rotacijos ir naujų dalinių tempą“, – sakė D. Petraeusas.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo ko priklausys tolimesnė karo eiga?

Jis pabrėžė, kad tolesnė karo eiga priklausys nuo Rusijos gaunamos paramos, technologijų plėtros, karinės-pramoninės gamybos, kuri yra išaugusi, ir nuo to, ar Rusija aktyviai vykdys mobilizacijos kampanijas.

REKLAMA

„Rusija turi bent 4 kartus daugiau darbo jėgos nei Ukraina. Rusijos ekonomika gali būti 10–12 ar daugiau kartų didesnė nei Ukrainos. Juos palaiko Iranas, Kinija, Šiaurės Korėja. Todėl Vakarų partneriai turi ne tik tęsti, bet ir didinti paramą, kad Ukraina galėtų laimėti nepriklausomybės karą", – pabrėžė buvęs CŽV vadas.

Pasak D. Petraeuso, Ukrainos žvalgyba nuolat vertina Rusijos stipriąsias ir silpnąsias puses.

„Kursko operacija rodo, kad viena silpnoji vieta tikrai buvo rasta. Esu tikras, kad bus ir kitų“, – įsitikinęs D. Petraeusas.