Austrai įsiutę: prieglobstį gavęs „engiamas gėjus“ iš Rusijos gavo leidimą įsivežti žmoną ir 5 vaikus

Dvigubą Rusijos ir Tadžikistano pilietybę turintis asmuo Austrijoje nelegaliai atsidūrė 2023-ųjų rugsėjo 22-ąją, atskridęs per Turkiją ir Saudo Arabiją ir pasiprašė prieglobsčio, rašoma „Heute“.

Pirminiame prieglobsčio prašyme jis nurodė, kad jo žmona negavo Rusijos pilietybės, todėl iš Tadžikistano, kartu su visa savo šeima, išvyko į Turkiją, kur gyveno ir dirbo.

Tuomet tadžikas išsiruošė į maldininko kelionę, į Saudo Arabiją ir sulaukė draudimo grįžti į Turkiją, nes buvo Rusijos pilietis. Grįžti į Rusiją jis tariamai negalėjo dėl to, kad vyko karas Ukrainoje, jis bijojo būti pašauktas į kariuomenę. Be to, vyras nurodė, kad Tadžikistane užmezgė romaną su kaimyne, buvo sumuštas ir turėjo pažadėti nebesirodyti šalyje.

Tuomet vyras nusprendė skristi į Austriją ir ten prašyti prieglobsčio, nes „nebegali grįžti į savo tėvynę“. Jo prašymas 2024-ųjų balandį buvo atmestas. Šalį jis turėjo palikti per 14 dienų.

Tačiau viltį praradęs vyras nusprendė pateikti apeliaciją, kurioje nurodė, kad „Rusija vykdo karo nusikaltimus Ukrainoje ir yra žinoma, jog Rusijoje į kariuomenę šaukiami asmenys net nepatenkantys į šaukiamųjų sąrašus“. Jis taip pat atskleidė, kad yra homoseksualus.

Liepos mėnesį Apeliacinis teismas leido tadžikui-rusui pasilikti Austrijoje. Dalis sprendimo teksto cituojama „Heute“: „Šiuo atveju yra didelė tikimybė, kad prašymo dėl prieglobsčio autorius būtų persekiojamas savo kilmės šalyje dėl homoseksualumo. Jis sugebėjo įtikinamai įrodyti tyrimo metu, kad nepaisant santuokos su moterimi ir penkių vaikų, yra homoseksualus ir reguliariai ieško seksualinių kontaktu su vyrais, tiek anksčiau Tadžikistane, tiek Rusijos Federacijoje ar Turkijoje slapčia, tiek ir dabar Austrijoje gyvena homoseksualų gyvenimą daug atviriau ir turėjo seksualinių ryšių su vyrais“.

Teismo sprendimu vyrui buvo suteiktas prieglobstis Austrijoje. Pagal galiojančius įstatymus jam bus leidžiama atsigabenti šeimą.

Politikas pareikalavo užbaigti „valstybės kvailinimą“

Toks teismo sprendimas sukėlė didžiulį politinį skandalą šalyje, ypač daug kritikos buvo sulaukta iš neseniai rinkimus Austrijoje laimėjusios Austrijos laisvės partijos atstovų.

Partijos atstovas Maximialianas Kraussas pavadinimo teismo sprendimą „teisiniu skandalu“ ir apkaltino pabėgėliams padedančias organizacijas bei teisininkus patarinėjant prieglobsčio prašytojams „apsimesti gėjais“. M. Kraussas pareikalavo užbaigti tai, ką pavadino „valstybės kvailinimu“.

Tokio pobūdžio istorijos pasitaiko ir kitose Europos šalyse

„Heute“ pažymima, kad tai nėra vienintelis toks atvejis Europoje, kuomet pabėgėliai naudojasi „apsauga nuo homoseksualių asmenų persekiojimo“.

Pernai Didžiojoje Britanijoje vyras iš Nigerijos gavo prieglobstį dėl to, kad jį tariamai persekiojo „Boko Haram“ teroristai dėl jo seksualinės tapatybės.

Gyvendamas Didžiojoje Britanijoje jis vedė moterį ir susilaukė vaikų. Maža to, netrukus buvo nuteistas dėl 252 tūkst. eurų vertės sukčiavimo „Facebook“ ir „eBay“ prekyvietėse.

Šių metų kovą vienas prieglobsčio prašytojas Nyderlanduose iš Sirijos pareiškė, kad yra homoseksualus po to, kai jam pradėjo grėsti deportacija dėl seksualinio priekabiavimo prie 11-meči7 mergaičių viešajame baseine.

Nepaisant to, kad jis pareiškė esąs gėjus, vyras iš Sirijos teisme skundėsi, kad iš Turkijos negali atvykti jo žmona ir dukra – nėra užtikrinama jo teisė į susijungimą su šeima. Jis taip pat nerimavo, kad kaltinamasis teismo nuosprendis dėl seksualinio priekabiavimo gali pakenkti jo paties prieglobsčio suteikimo Nyderlanduose statusui ir sutrukdys atvykti jo šeimai.