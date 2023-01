Kabule per mirtininko išpuolį netoli ministerijos žuvo 5 žmonės

Įvykio vietoje užfiksuotuose vaizduose matyti gatvėje prie Kabulo centre esančio pastato ant sniego gulintys žmonės.

„Nežinau, kiek jų žuvo ar buvo sužeisti“, – sakė AFP vairuotojas Jamshedas Karimi.

„Mačiau kaip tas vyras susisprogdino“, – pridūrė jis.

Kabulo policijos atstovas spaudai Khalidas Zadranas patvirtino įvykus sprogimą, „kuris, deja, pareikalavo aukų“.

„Saugumo komandos pasiekė vietovę“, – parašė jis „Twitter“.

Talibanas teigia, kad nuo 2021 metų rugpjūčio, kai sugrįžo į valdžią, pagerino saugumo situaciją, tačiau nuo tol laiko įvyko daugybė sprogdinimų ir išpuolių, už kuriuos atsakomybę prisiėmė grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) vietos skyrius.

AFP patikrintame vaizdo įraše matyti, kad po sprogimo kūnai gulėjo išmėtyti ant kelio prie aukštomis sienomis aptverto ministerijos komplekso, paženklinto Talibano vėliava.

REKLAMA

Kai kurie sužeistieji griuvo ant žemės, šaukdamiesi pagalbos, o saujelė praeivių puolė siūlyti pagalbą.

Pati ministerija neatrodė labai nukentėjusi.

„Šiandien Užsienio reikalų ministerijoje turėjo būti Kinijos delegacija, tačiau nežinome, ar ji buvo sprogimo metu“, – AFP sakė informacijos ir kultūros ministro pavaduotojas Muhajeras Farahi.

Praėjusį mėnesį mažiausiai penki Kinijos piliečiai buvo sužeisti, kai ginkluoti užpuolikai įsiveržė į Kabule esantį viešbutį, mėgstamą kinų verslininkų.

REKLAMA

Šį reidą surengė IS, kuri taip pat prisiėmė atsakomybę už gruodžio mėnesį įvykdytą išpuolį prieš Pakistano ambasadą Kabule, kurį Islamabadas pasmerkė kaip „pasikėsinimą nužudyti“ jų ambasadorių.

Spalio mėnesį per išpuolį mečetėje, esančioje Vidaus reikalų ministerijos teritorijoje Kabule, žuvo keturi žmonės ir 25 buvo sužeisti, o išgyvenusieji pranešė, kad tai buvo mirtininko sprogdintojo išpuolis.

Rugsėjo mėnesį per kitą išpuolį, už kurį atsakomybę prisiėmė IS, du Rusijos ambasados darbuotojai žuvo per mirtininko išpuolį prie jų misijos vietos.

REKLAMA

Talibanui atgavus valdžią, per kitus išpuolius žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių, įskaitant Afganistano mažumų bendruomenių narius.

Afganistane veikiantis „Islamo valstybės“ grupuotės regioninis padalinys žinomas kaip „Islamo valstybė – Chorasanas“ (IS-K) – tai istorinis terminas, apibūdinantis didžiulę teritoriją, kurią jie tikisi valdyti Indijoje, Irane ir Vidurinėje Azijoje.

Talibaną ir IS-K sieja griežta sunitų islamistų ideologija, tačiau pastarieji siekia sukurti pasaulinį „kalifatą“, o ne įgyvendinti kuklesnį ir į vidų nukreiptą Talibano tikslą – valdyti nepriklausomą Afganistaną.