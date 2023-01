Kruvinas išpuolis Somalyje: per automobilių sprogimus žuvo 19 žmonių

„Per sprogimus žuvo devyniolika žmonių, įskaitant saugumo pajėgų narius ir civilius“, – sakė Mahaso rajono, kuriame buvo įvykdyti išpuoliai, su vyriausybe susijusios bendruomenės milicijos lyderis Mohamedas Moalimas Adanas.

Išpuolis, dėl kurio atsakomybę prisiėmė džihadistų judėjimas „al Shabaab“, įvykdytas Hirano regione centriniame Somalyje, kur prieš kelis mėnesius buvo pradėtas didelis puolimas prieš su „al Qaeda“ susijusią grupuotę.

„Teroristai, po to, kai buvo nugalėti, ėmė desperatiškai taikytis į civilius gyventojus, tačiau tai nesustabdys žmonių noro ir toliau juos nugalėti“, – sakė Mahaso policijos vadas Osmanas Nuras.

„Per sprogimus žuvo nekalti civiliai“, – pridūrė jis.

„Al Shabaab“ prisiėmė atsakomybę savo žiniasklaidos padalinio paskelbtame pareiškime, kuriame teigiama, kad kovotojai detonavo sprogmenis karinėse bazėse Mahase, taip pat užpuolė kitą bazę Dadan Ado mieste, esančiame maždaug už 17 kilometrų, teigė stebėsenos grupė SITE.

Liudininkai pasakojo, kad sprogimai įvyko netoli restorano, esančio netoli Mahaso rajono administracijos pastato.

„Mačiau devynių civilių, įskaitant moteris ir vaikus, lavonus, tai buvo siaubingas išpuolis“, – kiek anksčiau sakė liudininkas Adanas Hassanas.

