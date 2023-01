Afganistano Talibanas per reidus „Islamo valstybės“ slėptuvėse nužudė 8 kovotojus

Talbano vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas sakė, kad trečiadienį sostinėje ir vakarinėje Nimruzo provincijoje surengti reidai buvo nukreipti prieš IS kovotojus, kurie surengė neseniai įvykdytus išpuolius prieš Kabulo viešbutį „Longan“, Pakistano ambasadą ir karinį oro uostą.

Kabule buvo nukauti aštuoni IS kovotojai, įskaitant užsieniečius, ir dar septyni suimti, o per atskirą operaciją vakarų Nimruzo provincijoje buvo suimti dar du IS kovotojai, sakė Z. Mujahidas.

„Šie nariai atliko pagrindinį vaidmenį vykdant išpuolį kinų viešbutyje ir sudarė sąlygas užsienio IS nariams atvykti į Afganistaną“, – tviteryje rašė Z. Mujahidas.

Grupuotė IS prisiėmė atsakomybę už sekmadienį Afganistano sostinės kariniame oro uoste prie patikros posto įvykdytą kruviną sprogdinimą. IS teigė, kad šį išpuolį įvykdė tas pats kovotojas, kuris gruodžio viduryje dalyvavo „Longan“ viešbučio užpuolime.

Nuo 2021 metų, kai Talibanas perėmė valdžią, IS regioninis padalinys, žinomas kaip „Chorasano Islamo valstybė“ (IS-K) ir pagrindinis Talibano varžovas, suintensyvino išpuolius Afganistane. Taikiniais tapo Talibano patruliai ir Afganistano šiitų mažumos nariai.

IS paskelbė užpuoliko nuotrauką, įvardydama jį kaip Abdul Jabbarą, ir teigė, kad jis saugiai pasitraukė iš išpuolio prieš viešbutį, kai pritrūko amunicijos. Ji pridūrė, kad jis detonavo mirtininko liemenę, taikydamasis į kontrolės punkte susirinkusius karius.

Z. Mujahidas sakė, kad per reidus prieš IS slėptuvę Šahdai Salehino rajone Talibano saugumo pajėgos konfiskavo lengvųjų ginklų, rankinių granatų, minų, liemenių ir sprogmenų. Vietos gyventojai pranešė apie kelis sprogimus ir kelias valandas trukusį susišaudymą.

2021 metų rugpjūtį Talibanas užgrobė valdžią Afganistane. Tai įvyko paskutinėmis JAV ir NATO pajėgų pasitraukimo iš šalies po 20 metų trukusio karo savaitėmis.