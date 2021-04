Jungtinė Karalystė gedi: patrankos salvėmis ir bažnyčių varpų dūžiais atsisveikinama su princu Filipu

Patrankų salvės skirtos pagerbti princą Philipą griaudi Londone prie Tauerio tilto. Mušant pirmą valandą dienos pabūklai nugriaudėjo ir kitose Jungtinėse Karalystės miestuose: Edinbruge, Kardife, Belfaste bei kitose britų sandraugos šalyse. Pabūklų salvėmis Philipas pagerbtas ir karališkosios flotilės laivuose. Jaunystėje jis pats tarnavo šalies laivyne. Kas minutę pabūklai šovė 41-ną kartą. Toks šūvių skaičius sena karališkosios šeimos tradicija.

Visoje šalyje dėl nacionalinio gedulo iki pusės nuleistos vėliavos.

Vestminsterio abatijoje, kurioje Philipas ir Elžbieta II-oji susituokė dar 1947 metais, vakar vakare princas buvo pagerbtas 99 varpo dūžiais, pažymint kiekvienus velionio gyvenimo metus.

99-erių metų Edinburgo hercogo gyvybė užgeso vakar ryte, Vinzoro pilyje.

Deda gėlesNors ir prašomi nesibūriuoti dėl koronaviruso ribojimų, žmonės čia vistiek plūsta palikti gėlių ir išreikšti pagarbos dėl aštraus liežuvio ir savo ištikimos tarnybos šaliai itin gerbiamam karališkosios šeimos nariui.

„Netekome puikaus žmogaus. Jis atidavė tiek daug tad nusipelnė būti pagerbtas netgi labiau. Trūksta žodžiu išreikšti jo nuopelnus pasauliui“, – kalba britė.

„Jis sau užnagaros palieka labai daug. Jis daug padėjo žmonėms ir turėjo puikų humoro jausmą. Visiems pakeldavo nuotaiką. Ir nors nemėgo šurmulio šiandien jo išvengti jam nepavyks“, – pasakoja vyras.

Atsisveikinimo žodį viešai tarė ir keturi princo Philipo vaikai: vyriausiasis sosto įpėdinis – princas Čarlzas, jaunausias sūnus – princas Edvardas ir kiti karališkosios šeimos nariai. Gilią užuojatą pareiškė ir savo karališku pareigų atsisakęs anūkas Haris su žmona Meghan Markle.

„Jis tikriausiai norėtų būti prisimenamas kaip gyvenimą savo rankomis kuręs žmogus“, – tikina princas Čarlzas.

„Savo pareigas jis atliko su nepaprastu entuziazmu, taktu ir itin diplomatiškai. Jis niekada nebandė užtemdyti karalienės ir jai, kaip ir visai šeimai, visada buvo tikra uola“, – sako Princas Edvardas, jauniausias velionio sūnus.

„Ate, mano mylimasis” skelbia ši dienraščio „Daily Mirror” antraštė skirta pagerbti ikonišką 73-jų metų karalienės ir princo meilės istoriją. Šiandien, daugelio Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių laikraščių antraštės skirtos princui Filipui atminti. Visgi tokiu dėmesiu vėlioniui yra ir nepatenkintų. Nacionalinis transliuotojas BBC, sulaukė tūkstančių skundų, kad mirusiam princui skirtos specialios laidos užgožė visą televizijos kanalo eterį.

Tuo tarpu iš viso pasaulio ir toliau plūsta užuojautos. Philipas, tapęs ilgiausiai princo konsorto statusą turėjusiu žmogumi per Britanijos istoriją per savo ilgametę karjerą ranką spaudė šimtams pasaulio lyderių ir prezidentų, todėl nensuotabu, kad užuojautos jam skrieja iš visų kontinentų. Liūdesį dėl princo mirties išreiškė ir visi penki vis dar gyvi Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentai. Tiesa, per visą savo ilgaamžę princo tarnybą keitėsi net 13 skirtingų amerikiečių prezidentų. Daugelį jų, Philipas pažinojo asmeniškai.

„Aš manau, kad jo bus ilgimasi. Ypač Jungtinėje Karalystėje. Devyniasdešimt devynerių metų jis nei kiek nesulėtino greičio ir aš tuo velniškai žaviuosi“, – prisimena JAV prezidentas Joe Bidenas.

Prie iš viso pasaulio karališkajai šeimai plūstančių užuojautų prisidėjo ir Lietuvos lyderiai: Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda, Seimo pirminkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir kiti aukšto rango pareiūnai. Tiksli princi Philipo laidotuvių data dar nėra žinoma, tačiau skelbiama, kad gedulas šalyje truks aštuonias dienas. Nors įprastai į laidotuvėse, būtų laukiama mažiausiai 800-tų garbingų svečių, dėl koronaviruso suvaržymo ceremoniją gaubia nežinomybė. Pagal dabartines taisykles, laidotuvėse gali dalyvauti tik 30 žmonių.