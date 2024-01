JT teismas priims sprendimą dėl prašymo užbaigti karinę operaciją Gazoje

Hagoje įsikūręs aukščiausiosios instancijos Jungtinių Tautų teismas sprendimo dėl kaltinimų genocidu penktadienį paskelbti neturėtų. Teisėjai pirmiausia planuoja priimti sprendimą dėl priemonių, kurių Pietų Afrika reikalauja imtis palestiniečiams apsaugoti.

Gruodžio gale Pietų Afrika padavė Izraelį į teismą dėl to, kad šis pažeidė Konvenciją dėl genocido, reikalaudama nutraukti karo veiksmus. Be to, Izraelis turėtų leisti nevaržomai tiekti humanitarinę pagalbą.

Šio teismo sprendimai turi visapusišką teisinę galią. JT teisėjai neturi galių priversti juos vykdyti, tačiau nepalankus sprendimas reikštų Izraelio pralaimėjimą, jį priėmus gali dar labiau sustiprėti tarptautinis spaudimas.

REKLAMA

REKLAMA

Prieš porą savaičių vykusiame teismo posėdyje Pietų Afrika savo kaltinimus grindė dideliu civilių aukų skaičiumi Gazos Ruože – skaičiuojama, kad nuo karo pradžios spalio 7 d. jame žuvo daugiau nei 25 000 žmonių.

REKLAMA

Pietų Afrika taip pat citavo Izraelio ministrų žodžius, kuriais raginama nušluoti Gazos Ruožą nuo žemės paviršiaus.

Izraelis kaltinimus atmetė kaip nepagrįstus ir teigė, jog naudojosi savo teise gintis po to, kai spalio 7 d. Palestinos islamistų organizacija „Hamas“ ir kitos grupuotės Izraelyje įvykdė išpuolį, per kurį buvo nužudyta 1 200 žmonių.