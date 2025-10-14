Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT, Raudonasis Kryžius reikalauja atidaryti visus Gazos Ruožo sienos kirtimo punktus

2025-10-14 13:49 / šaltinis: BNS
2025-10-14 13:49

 Jungtinės Tautos (JT) ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas antradienį paragino atidaryti visus sienos perėjimo punktus į Gazą, kad į karo nuniokotą palestiniečių teritoriją būtų galima įvežti reikalingą pagalbą.

Raudonajam Kryžiui perduoti dviejų Gazos Ruože laikytų įkaitų kūnai BNS Foto

1

„Pastarosiomis valandomis humanitarinės pagalbos teikėjai, įskaitant Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą, ragino užtikrinti, kad dėl didžiulių poreikių būtų galima atidaryti visus įvažiavimo punktus“, – žurnalistams Ženevoje sakė Raudonojo Kryžiaus atstovas spaudai Christianas Cardonas.

„Mums reikia, kad visi jie būtų atidaryti“, – antrino JT humanitarinės agentūros atstovas spaudai Jensas Laerke.

