Joe Bidenas: Putinas viliasi, kad JAV nebepalaikys Ukrainos

Stovėdamas šalia J. Bideno spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose V. Zelenskis savo ruožtu pažadėjo, kad Ukraina kovos toliau, ir sakė, kad būtų nenormalu Kyjivui atiduoti kokias nors teritorijas siekiant taikos susitarimo.

"[Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas] viliasi, kad Jungtinės Valstijos neberems Ukrainos. Privalome, privalome, privalome įrodyti, kad jis klysta“, – sakė J. Bidenas. Jo teigimu, jei Ukrainai būtų leista pralaimėti, tai sustiprintų V. Putiną „ir būsimus agresorius visur kitur“.

Pabrėžė, kad nenusigręš nuo Ukrainos

J. Bidenas pabrėžė, kad nenusigręš nuo Ukrainos, ir pridūrė, kad JAV toliau, tiek, kiek galės, tieks Ukrainai gyvybiškai svarbius ginklus ir įrangą.

Tačiau kiek laiko J. Bideno administracija galės tai daryti, neaišku. Kongreso respublikonai atsisako patvirtinti naują 60 mlrd. dolerių (55,6 mlrd. eurų) paramą Ukrainai, jei demokratai nesutiks su didelėmis imigracijos reformomis.

V. Zelenskis, kuris rytą praleido kalbėdamasis su respublikonais ir demokratais Kongrese, išreiškė atsargų optimizmą, kad įstrigęs JAV paramos srautas atsinaujins.

„Gavau signalų. Jie buvo daugiau nei pozityvūs. Tačiau žinome, kad turime atskirti žodžius ir konkrečius rezultatus“, – sakė V. Zelenskis.

Zelenskis: „Tai nenormalu“

Ukrainiečių lyderis taip pat atmetė užuominas, kad jis dėl paliaubų galėtų atsisakyti teritorijos, kurią Rusija užėmė 2022 metų vasarį įsiveržusi į provakarietišką kaimynę.

„Kalbant atvirai, tai nenormalu“, – sakė jis ir išdėstė planus, kaip pasinaudojant Vakarų pagalba 2024 metais įgyti pranašumą Ukrainos oro erdvėje ir atakuoti Rusijos karinį jūrų laivyną.

J. Bidenas sakė pritaręs dar vienam 200 mln. dolerių (185 mln. eurų) vertės JAV karinės pagalbos paketui, kad Ukraina galėtų išsiversti artimiausiomis savaitėmis. Baltieji rūmai įspėja, kad be susitarimo Kongrese pinigai gali išsekti iki šių metų pabaigos.

Baltuosiuose rūmuose pademonstruotas vieningas frontas buvo priešingybė didėjančiam susiskaldymui Kapitolijuje, kur respublikonai ne tik reikalauja naujos politikos dėl JAV ir Meksikos sienos, bet ir vis garsiau klausia, ar Ukrainos karas su Rusijos invazija turėtų tęstis.

Maskvai pareiškus, kad jos kariuomenė pasiekė naujų laimėjimų mūšio lauke, o bet kokia nauja pagalba Ukrainai patirtų fiasko, JAV Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Mike'as Johnsonas nerodė didelio noro pritarti J. Bideno prašymui, nors ir buvo susitikęs su V. Zelenskiu.

„Atrodo, kad Bideno administracija prašo milijardų papildomų dolerių be tinkamos priežiūros, be aiškios laimėjimo strategijos ir be jokių atsakymų, kuriuos, mano nuomone, Amerikos žmonės turi gauti“, – žurnalistams sakė M. Johnsonas.

Respublikonų senatorius Jamesas Davidas Vance'as, artimas tikėtino partijos kandidato 2024 metų prezidento rinkimuose Donaldo Trumpo sąjungininkas, sakė, kad V. Zelenskiui buvo storžieviška spausti Senatą.