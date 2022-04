Joe Bidenas pasmerkė Rusijos ataką prieš civilius Kramatorske: tai yra dar vienas „siaubingas žiaurumas“

„Išpuolis Ukrainos traukinių stotyje yra dar vienas siaubingas žiaurumas, kurį įvykdė Rusija, smogdama civiliams gyventojams, mėginusiems evakuotis ir pasiekti saugią vietą“, – penktadienį „Twitter“ rašė J. Bidenas

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.