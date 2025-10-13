JK premjeras sako, kad yra pasirengęs prisidėti prie Gazos Ruožo atstatymo

K. Starmeris ketina paskelbti apie 20 mln. svarų sterlingų (26,7 mln. eurų) vertės humanitarinės pagalbos paketą, kuris bus platesnio įsipareigojimo teikti pagalbą Gazos Ruožui dalis. Šios lėšos bus skirtos padėti atkurti vandens, sanitarijos ir higienos paslaugas, nuniokotas per dvejus metus trukusį karą.
Jis vyksta į Egiptą, kur dalyvaus Gazos taikos viršūnių susitikime, kuriam pirmininkaus JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo Egipto kolega Abdel Fattah al Sisi, Izraeliui ir palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ penktadienį susitarus dėl paliaubų.
„Šiandien yra pirmasis, esminis šio karo pabaigos etapas, ir dabar turime iki galo įgyvendinti antrąjį etapą“, – sakoma K. Starmerio kalbos juodraštyje.
Britų vyriausybė taip pat paskelbė apie sprendimą surengti trijų dienų Gazos Ruožo atstatymo konferenciją, kurioje bus aptarti pokario Gazos Ruožo planai ir Palestiniečių autonomijos (PA) pokyčiai.
„Konferencijoje dalyvaus įvairūs tarptautiniai partneriai, įskaitant Vokietiją, Italiją, Saudo Arabiją, Jordaniją ir Palestiniečių autonomiją, taip pat privataus sektoriaus ir tarptautinės plėtros finansų institucijos bei finansuotojai“, – teigiama pranešime spaudai.
Konferencijos data dar nenustatyta.
„Gaza buvo visiškai nuniokota. Paliaubos suteikia mums galimybę ne tik skubiai padidinti humanitarines pastangas, bet ir žvelgti į Gazos atstatymo ateitį“, – pareiškime teigė užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper.
„JK taip pat atliks svarbų vaidmenį šiame procese, suburdama įvairias šalis, kaip darome šiandien su Egiptu, ir pritraukdama Londono Sičio ekspertų žinias, patirtį ir investicijas, kad paremtų atstatymą“, – pridūrė ji.
