Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JK premjeras sako, kad yra pasirengęs prisidėti prie Gazos Ruožo atstatymo

2025-10-13 09:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 09:31

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris pirmadienį Šarm aš Šeiche vyksiančiame viršūnių susitikime ketina pareikšti, kad jo vyriausybė yra pasirengusi atlikti „vadovaujantį vaidmenį“ atstatant Gazos Ruožą, sakoma sekmadienį paskelbtame jo biuro pranešime. 

Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris pirmadienį Šarm aš Šeiche vyksiančiame viršūnių susitikime ketina pareikšti, kad jo vyriausybė yra pasirengusi atlikti „vadovaujantį vaidmenį“ atstatant Gazos Ruožą, sakoma sekmadienį paskelbtame jo biuro pranešime. 

REKLAMA
0

K. Starmeris ketina paskelbti apie 20 mln. svarų sterlingų (26,7 mln. eurų) vertės humanitarinės pagalbos paketą, kuris bus platesnio įsipareigojimo teikti pagalbą Gazos Ruožui dalis. Šios lėšos bus skirtos padėti atkurti vandens, sanitarijos ir higienos paslaugas, nuniokotas per dvejus metus trukusį karą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis vyksta į Egiptą, kur dalyvaus Gazos taikos viršūnių susitikime, kuriam pirmininkaus JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo Egipto kolega Abdel Fattah al Sisi, Izraeliui ir palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ penktadienį susitarus dėl paliaubų.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien yra pirmasis, esminis šio karo pabaigos etapas, ir dabar turime iki galo įgyvendinti antrąjį etapą“, – sakoma K. Starmerio kalbos juodraštyje.

REKLAMA

Britų vyriausybė taip pat paskelbė apie sprendimą surengti trijų dienų Gazos Ruožo atstatymo konferenciją, kurioje bus aptarti pokario Gazos Ruožo planai ir Palestiniečių autonomijos (PA) pokyčiai. 

„Konferencijoje dalyvaus įvairūs tarptautiniai partneriai, įskaitant Vokietiją, Italiją, Saudo Arabiją, Jordaniją ir Palestiniečių autonomiją, taip pat privataus sektoriaus ir tarptautinės plėtros finansų institucijos bei finansuotojai“, – teigiama pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Konferencijos data dar nenustatyta.

„Gaza buvo visiškai nuniokota. Paliaubos suteikia mums galimybę ne tik skubiai padidinti humanitarines pastangas, bet ir žvelgti į Gazos atstatymo ateitį“, – pareiškime teigė užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper. 

„JK taip pat atliks svarbų vaidmenį šiame procese, suburdama įvairias šalis, kaip darome šiandien su Egiptu, ir pritraukdama Londono Sičio ekspertų žinias, patirtį ir investicijas, kad paremtų atstatymą“, – pridūrė ji. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų