Jeigu prasidėtų Trečiasis pasaulinis karas: „Newsweek“ paskelbė galimas fronto linijas Europoje

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius šią teoriją aptarė dar birželio mėn., sakydamas, kad V. Putinas „gali užpulti net ir NATO šalį“.

Lapkritį Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Bruno Kahlas pakartojo šią nuomonę, kad Maskva „ruošiasi karui su Vakarais“.

Rusija karą su Ukraina jau formaliai vadina kaip Maskvos ir NATO tarpinį karą, tačiau pagal NATO aljanso 5-ąjį straipsnį – smūgis nors vienai narei sukeltų kolektyvinį atsaką.

„Nėra abejonių, kad V. Putinas ir toliau agresyviai sieks įgyvendinti savo interesus Europoje, ypač Rytų Europoje“, – sakė Šiaurės centrinio koledžo politikos mokslų profesorius Williamas Muckas.

„Jis stengsis išnaudoti bet kokį plyšį, kad padidintų Rusijos įtaką visame regione“, – pridūrė jis.

Rytinis NATO flangas ir naujai įstojusios šiaurinės šalys reiškia susirūpinimą dėl būsimų V. Putino imperinių ambicijų už Ukrainos ribų.

⚔️ Newsweek shows map of feasible WWIII frontlines



According to the American magazine, the front in Europe could stretch from the border between Russia and Finland, through Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden, and Poland, all the way to Germany. The magazine paid special… pic.twitter.com/ikTb38dmsY

