Kaip lapkričio 27 d. pranešė „Onet“, remdamasis dviem aukšto rango Lenkijos vyriausybės ministrais, Varšuvos vadovybėje diskutuojama apie galimos karinės intervencijos mastą, o ne apie tai, ar Lenkija turėtų įsitraukti.
Lenkijos pareigūnai svarsto scenarijus, pagal kuriuos Rusija galėtų surengti riboto masto karinį įsiveržimą į Estiją, Latviją ar Lietuvą, siekdama patikrinti NATO įsipareigojimą užtikrinti kolektyvinę gynybą. Vienas iš galimų scenarijų – strategiškai svarbaus Estijos miesto Narvos, esančio prie rytinės NATO sienos su Rusija, užėmimas.
Remiantis „Onet“ cituojamais žvalgybos vertinimais, Rusija šiuo metu neturi pajėgumų ir neplanuoja surengti plataus masto puolimo prieš NATO narę. Vis dėlto neatmetama riboto masto ginkluotos provokacijos galimybė.
Vienas šaltinis vyriausybėje portalui teigė, kad Lenkija nedelsdama pasiųstų karių padėti užpultai šaliai, užuot laukusi bendro NATO narių sprendimo. Tokiu įsikišimu būtų siekiama paspartinti 5-ojo straipsnio aktyvavimą ir kartu pasiųsti Maskvai signalą, kad tolesnė karinė agresija gali lemti susidūrimą su visu Aljansu.
Antrasis šaltinis vyriausybėje pabrėžė būtinybę išsaugoti pačios Lenkijos gynybinius pajėgumus, atsižvelgiant į ribotus karinius išteklius. Laikantis tokio požiūrio, Varšuva pirmenybę teiktų specialiųjų operacijų pajėgų, o ne šarvuotųjų dalinių siuntimui.
Nors nuomonės dėl galimo siunčiamų pajėgų dydžio ir sudėties skiriasi, abu pareigūnai sutiko, kad Lenkija prisidėtų prie karinio atsako į Rusijos agresiją prieš kurią nors Baltijos šalį.
„Onet“ duomenimis, Lenkijos vyriausybės pareigūnai mano, kad pavėluotas karinis atsakas arba jo nebuvimas galėtų pakirsti NATO patikimumą ir padidinti riziką, kad ateityje panašios Rusijos provokacijos bus nukreiptos prieš pačią Lenkiją.
Šiaurės Atlanto sutarties 5-ajame straipsnyje numatyta, kad ginkluotas vienos NATO narės užpuolimas laikomas visų sąjungininkių užpuolimu. Tačiau atskiros valstybės narės gali suteikti karinę pagalbą ir nelaukdamos, kol šis straipsnis bus oficialiai aktyvuotas.
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