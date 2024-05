JAV rinkimų kampanijos ypatumai: Bidenas vis dažniau šaiposi asmeniškai iš Trumpo

Likus vos šešiems mėnesiams iki lapkritį vyksiančių JAV prezidento rinkimų, 81 metų J. Bidenas ir jo kampanija sustiprino asmeninius išpuolius prieš respublikoną, imdamiesi agresyviai sarkastiško ir pajuokiančio tono.

Taip demokratas bando atsakyti tuo pačiu žmogui, mėgstančiam politinius įžeidinėjimus. Tačiau J. Bideno 2024 metų kampanija tvirtina, kad tai nėra be pagrindo, ir skirta politinei žinutei perduoti.

„Prezidentas J. Bidenas ir mūsų kampanija ketina aiškiai parodyti, iš ko žmonės per rinkimus turės pasirinkti“, – AFP sakė J. Bideno kampanijos atstovas Jamesas Singeris.

„Donaldas Trumpas žadėjo padaryti Ameriką didžią, bet vietoj to padarė Ameriką panašią į jį patį: bedarbę, silpną ir sumenkusią, – sakė jis. – Joe Bideno kampanija skirta Amerikos žmonėms ir ateičiai, kurią, jo manymu, galime kurti visi kartu.“

Buvęs prezidentas D. Trumpas jau seniai pademonstravo genialų sugebėjimą dominuoti naujienų cikle nepadoriais pareiškimais ir politiniais išpuoliais. Daugelį metų jis tyčiojosi iš J. Bideno dėl jo amžiaus, nors pats yra tik ketveriais metais jaunesnis – 77-erių, ir visą gyvenimą trunkančio mikčiojimo.

Dabar J. Bidenas pats atsišaudo antraštėmis.

Jei 2020 metų rinkimų kampanijos metu J. Bidenas stengėsi nereaguoti į smulkius išpuolius, šį kartą jis vis atviriau tyčiojasi iš D. Trumpo, o nuo kovo mėnesį pasakytos ugningos kalbos apie Sąjungos padėtį tą daro vis dažniau.

Balandį J. Bidenas pirmą kartą paleido seriją pokštų apie tai, kaip D. Trumpas, būdamas prezidentu, pandemijos metu siūlė įsišvirkšti baliklio kovai su Covid. „Jis nepataikė, viskas pateko į jo plaukus!“ – šmaikštavo jis.

Šis pokštas negalėjo nepataikyti į dešimtuką, nes D. Trumpas garsėja savo puria geltonai oranžine šukuosena.

Bet dabar pokštai tapo tamsesni: praėjusią savaitę per lėšų rinkimo vajų San Franciske ir Sietle J. Bidenas tris kartus pajuokavo, kad „gaila, kad jis iš tikrųjų neįsišvirkštė baliklio“.

„Kova dėl dėmesio“

J. Bidenas skandalingąjį nekilnojamojo turto magnatą taip pat pavadino „Bankrutavusiu Donu“, turėdamas omenyje didžiules sumas, kurias D. Trumpas išleido ne savo kampanijai, o teisinėms išlaidoms, susijusioms su jam pareikštais kaltinimais baudžiamosiose bylose.

Dabar beveik nebūna viešo renginio, kuriame demokratas nepapasakotų anekdoto apie „vyruką, atrodantį kaip pralaimėtojas“, kuris kreipiasi į jį sakydamas, kad jį gniuždo skolos, o J. Bidenas jam atsako: „Donaldai, aš niekuo negaliu tau padėti.“

Dar yra „mieguistas Donas“ – J. Bideno kerštas už ilgametį D. Trumpo epitetą „mieguistas Joe“, – apie tai, kaip D. Trumpas užmigo Niujorke vykstant teismo procesui dėl už tylą mokėtų pinigų.

O šį savaitgalį J. Bidenas pavadino D. Trumpą „aiškiai pamišusiu“ dėl negebėjimo susitaikyti su savo pralaimėjimu 2020 metų rinkimuose.

Be to, J. Bideno kampanija greitojo reagavimo doktriną kelia į naujas aukštumas. Per keletą minučių po D. Trumpo komentarų ji išsiuntinėja dažnai sarkastiškus elektroninius laiškus.

Kai D. Trumpas pirmą kartą stojo prieš teismą, buvo paminėta respublikono „Audringa („Stormy“) savaitė“ – ne itin subtili nuoroda į įtarimus, kad D. Trumpas liepė slapta mokėti pinigus už tylą pornografijos žvaigždei Stormy Daniels.

Už juokelių slypi rimti reikalai, sako J. Bideno sąjungininkai.

Konkuruoti su D. Trumpu, kai jo teismo procesą nušviečia visa žiniasklaida, reiškia, kad J. Bideno kampanija turėjo „kovoti dėl dėmesio“, sakė kampanijos šaltinis.

„Aštresni juokeliai ar kalambūrai“ buvo ne šiaip sau, o siekiant pabrėžti pasirinkimą tarp dviejų kandidatų.

Smagūs komentarai ar istorijos pateks į antraštes, bet tada galiausiai pasimatys rimtos J. Bideno žinutės apie tokius klausimus kaip abortai, demokratija ar ekonomika, sakė šaltinis.

Be to, pasak šaltinio, humoristinės pastabos taip pat geriau prasiskina kelią fragmentuotoje žiniasklaidos aplinkoje, kadangi žmonės naujienas gauna iš įvairių socialinių tinklų, o ne iš televizijos, kaip anksčiau.

D. Trumpo kampanija atmetė varžovų stovyklos pastangas, ypač Motinos dienos vaizdo įrašą, kuriame D. Trumpas kritikuojamas dėl abortų ir migrantų šeimų atskyrimo politikos. Kampanijos atstovas Stevenas Cheungas reklamą pavadino „bjauria“ ir sakė, kad J. Bideno „egzistencija yra liūdna, apgailėtina ir baili“.