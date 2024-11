Svarbiausias rinkimų JAV naujienas kviečiame sekti su tv3.lt.

23:34 | JAV rinkimų kampanijoms išleista rekordinė 15,9 mlrd. dolerių dydžio suma

Antradienį vykstantys 2024 metų JAV rinkimai taps brangiausiais istorijoje – bendra surinktų pinigų suma siekia 15,9 mlrd. dolerių.

Išlaidos, į kurias įtraukti ir Kongreso rinkimai, viršys 2020 metais išleistus 15,1 mlrd. dolerių ir daugiau nei dvigubai viršys 2016-aisiais išleistus 6,5 mlrd. dolerių, rodo ne pelno siekiančios organizacijos „OpenSecrets“ duomenys.

Įtemptose prezidento rinkimų varžybose lėšų rinkimo lydere tapo viceprezidentė Kamala Harris.

Jos kampanija tiesiogiai surinko daugiau nei 1 mlrd. dolerių, iš kurių 40 proc. sudarė smulkių rėmėjų lėšos, be to, dar 586 mln. dolerių surinkta iš kandidatę remiančių politinių veiksmų komitetų.

Donaldo Trumpo kampanija tiesiogiai surinko 382 mln. dolerių, iš kurių 28 proc. sudarė smulkių rėmėjų lėšos, o susiję komitetai atnešė 694 mln. dolerių.

Didžiausias aukotojas buvo atsiskyrėlis 82-ejų metų bankų paveldėtojas Timothy Mellonas, skyręs D. Trumpui ir respublikonams 197 mln. dolerių.

Tarp kitų stambių respublikonų rėmėjų buvo pakuočių pramonės atstovai Richardas ir Elizabeth Uihleinai, kazino magnatė Miriam Adelson, „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas ir rizikos draudimo fondų investuotojas Kennethas Griffinas – kiekvienas iš jų D. Trumpui ir respublikonams skyrė daugiau kaip po 100 mln. dolerių.

Demokratų pusėje pagrindiniu donoru tapo verslininkas Michaelas Bloombergas, skyręs apie 93 mln. dolerių (43 mln. dolerių iš pradžių ir, kaip pranešama, dar 50 mln. dolerių).

Investuotojas George‘as Sorosas per savo politinių veiksmų komitetą skyrė 56 mln. dolerių.

23:06 | FTB įspėja apie iš Rusijos ateinančius grasinimus susprogdinti JAV balsavimo vietas

FTB pareiškimas paskelbtas JAV Džordžijos valstijos pareigūnams pranešus, kad dėl grasinimų susprogdinti bombą antradienį buvo trumpam sutrikdytas balsavimas.

Po itin nestabilios 2024 metų JAV prezidento rinkimų kampanijos saugumo lygis rinkimų dieną buvo padidintas iki precedento neturinčio lygio, atsižvelgus į susirūpinimą dėl galimų pilietinių neramumų, rinkimų machinacijų ir smurto prie balsadėžių.

„FTB žino apie grasinimus susprogdinti rinkimų apylinkes keliose valstijose, iš kurių daugelis, atrodo, yra kilę iš rusiškų el. pašto domenų“, – sakoma atstovės spaudai Savannah Syms pareiškime.

„Kol kas nenustatyta, kad kuris nors iš šių grasinimų būtų pasitvirtinęs“, – pridūrė ji ir paragino visuomenę neprarasti budrumo.

Džordžijos valstijos sekretorius Bradas Raffenspergeris sakė, kad valstija taip pat nustatė grasinimų susprogdinti bombą, dėl kurių rinkimų apylinkėse buvo trumpam nutrauktas balsavimas, šaltinį.

„Jis buvo iš Rusijos“, – pareiškė jis, bet nepateikė išsamesnės informacijos.

Rinkimų pareigūnas Džordžijos valstijos Fultono apygardoje sakė, kad, tiriant grasinimus, buvo trumpam uždarytos balsavietės.

Demokratei Kamalai Harris ir respublikonui Donaldui Trumpui turint maždaug vienodas galimybes laimėti, pareigūnai siekia nuraminti nerimaujančius amerikiečius, kad jų balsai yra saugūs.Tačiau jie taip pat stiprina fizinę rinkimų operacijų apsaugą visoje šalyje.

Bendrovė „Runbeck Election Services“, tiekianti rinkimų operacijų saugumo technologijas, naujienų agentūrai AFP pirmadienį patvirtino, kad savo klientams užsakė apie 1 tūkst. panikos mygtukų, skirtų, be kita ko, rinkimų patalpoms ir jų darbuotojams.

FTB Vašingtone įkūrė rinkimų vadovybės postą, kuris galėtų visą rinkimų savaitę 24 valandas per parą stebėti ir reaguoti į grėsmes. Be to, daugelyje iš beveik 100 tūkst. JAV rinkimų apylinkių sustiprinta apsauga.

Oregono, Vašingtono ir Nevados valstijos pasitelkė Nacionalinę gvardiją, o Pentagonas pranešė, kad mažiausiai 17 valstijų parengties režimu budi iš viso 600 Nacionalinės gvardijos karių.

22:10 | Prie JAV Kapitolijaus sulaikytas vyras, nuo kurio sklido „degalų kvapas“

JAV Kapitolijaus lankytojų centre Vašingtone policija sulaikė vyrą, nuo kurio „sklido degalų kvapas“ ir kuris su savimi turėjo signalinį pistoletą.

Policija platformoje „X“ paskelbtame pranešime teigė, kad vyras buvo sustabdytas per jos vykdomą patikrą centre.

„Nuo vyro sklido degalų kvapas, jis turėjo žibintuvėlį ir signalinį pistoletą“, – sakė JAV Kapitolijaus policija, nepateikdama daugiau informacijos.

Po incidento lankytojų centras buvo uždarytas, o visos ekskursijos atšauktos.

Vašingtone gerokai sustiprintas saugumas, nes miestas ruošiasi galimam smurto protrūkiui po rinkimų.

21:15 | Vienoje Pensilvanijos apygardoje dėl programinės įrangos klaidos pratęstos balsavimo valandos

Pensilvanijos teismas antradienį patenkino prašymą pratęsti balsavimo valandas stipriai už Donaldą Trumpą pasisakančioje apygardoje po to, kai rinkimų dieną šioje svarbioje svyruojančioje valstijoje sutriko balsavimo mašinų programinė įranga.

Šis sprendimas reiškia, kad balsavimas bus pratęstas dviem valandomis apygardoje, kurioje 2020 metais maždaug 70 proc. rinkėjų balsavo už D. Trumpą. Pensilvanija – svarbi valstija, galinti nulemti šių metų prezidento rinkimų tarp D. Trumpo ir jo varžovės demokratės Kamalos Harris baigtį.

Prašymą teismui pateikė vietos rinkimų komisija, kuri teigė, kad elektroninių balsavimo mašinų „programinės įrangos gedimas neleido rinkėjams nuskaityti užpildytų biuletenių“, sakoma antradienį teismui pateiktuose dokumentuose.

Reaguodamas į tai Kambrijos apygardos bendrosios kompetencijos teismas nurodė pratęsti balsavimo laiką nuo 20 iki 22 val. vietos laiku (3.00 val. Grinvičo, 5.00 val. Lietuvos laiku).

„Šį rytą dėl balsavimo biuletenių apdorojimo problemų Kambrijos valstijoje buvo gaištamas laikas – tai nepriimtina, tiesiai šviesiai“, – po prašymo pateikimo teismui pareiškė Respublikonų nacionalinio komiteto pirmininkas Michaelas Whatley.

„Mūsų teisinė komanda nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad būtų pratęstas balsavimo laikas ir rinkėjams būtų suteikta galimybė balsuoti – mums reikia, kad rinkėjai NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ!“ – pridūrė jis.

21:00 | Harris rinkimų naktį praleis savo buvusiame Hovardo universitete

JAV viceprezidentė ir Demokratų partijos kandidatė į prezidentus Kamala Harris planuoja rinkimų naktį praleisti savo buvusiame universitete Vašingtone, sakė ji KDKA radijui.

„Būsiu savo alma mater, Hovardo universitete“, – sakė ji. Prieš tai K. Harris planuoja pavakarieniauti su šeima ir daugybe pas ją apsilankiusių giminaičių.

Hovardo universitetas yra vienas iš JAV koledžų, kuriame ir praeityje, ir dabar daugiausia studijuoja juodaodžiai studentai.

K. Harris sakė, kad visą rinkimų dieną kalbėsis su žmonėmis ir nuolat primins jiems eiti balsuoti.

Ji taip pat ragino žmones balsuoti, paskelbdama kelis įrašus socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ ir sakydama: „Šiandien mes balsuojame už šviesesnę ateitį“.

20:43 | Jeigu Trumpas nugalės: kokių sprendimų iš jo tikėtis ir kas laukia Europos?

Donaldas Trumpas sako, kad jei grįžtų į Baltuosius rūmus, jis užbaigtų Rusijos karą Ukrainoje. Tačiau D. Trumpo sugrįžimas galėtų lemti didesnį pavojų Europos saugumui, o skuboti susitarimai dėl karo Ukrainoje galėtų dar labiau susilpninti Kyjivą, rašo „Sky News“.

19:22 | Trumpas įsitikinęs savo pergale JAV prezidento rinkimuose

Respublikonų kandidatas į JAV prezidentus Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad jaučiasi labai užtikrintai dėl pergalės kovoje dėl Baltųjų rūmų.

Jis tai pasakė po to, kai rinkimų dieną Floridoje atidavė savo balsą per vienus kontroversiškiausių JAV prezidento rinkimų pastaraisiais dešimtmečiais.

„Jaučiuosi labai užtikrintai“, – balsavimo vietoje Vest Palm Biče žurnalistams sakė D. Trumpas ir pridūrė manantis, kad „surengė puikią kampaniją“ prieš savo varžovę demokratę Kamalą Harris.

Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad abiejų varžovų galimybės laimėti yra daugmaž vienodos.

19:03 | Harris paragino amerikiečius „išeiti ir balsuoti“

Kamala Harris paragino amerikiečius rinkimų dieną „išeiti ir balsuoti“, ypač svyruojančiose valstijose. Antradienį jos dvikova su Donaldu Trumpu dėl Baltųjų rūmų pasiekė kulminaciją.

„Turime tai padaryti. Šiandien yra balsavimo diena, todėl žmonės turi išeiti ir būti aktyvūs“, - sakė ji per Atlantos radijo stotį WVEE-FM.

18:02 | Prezidentas Joe Bidenas stebės rinkimų dieną iš Baltųjų rūmų

Kadenciją baigiantis JAV prezidentas Joe Bidenas iš Baltųjų rūmų stebės rinkimų dienos įvykius, bet jokių viešų pasirodymų neplanuoja.

Jo komandos nariai transliuotojui CNN sakė, kad J. Bidenas ir jo žmona Jill rinkimų rezultatus planuoja stebėti kartu su ilgamečiais Baltųjų rūmų darbuotojais ir vyresniaisiais vadovais.

Diena bus visiškai kitokia, nei prieš kelis mėnesius įsivaizdavo daugelis JAV piliečių, įskaitant patį J. Bideną, prieš tai, kai spaudžiamas savo partijos jis pasitraukė iš varžybų. Dabar demokratų kandidatė yra viceprezidentė Kamala Harris, kurios kampaniją parėmė iš rinkimų kovos pasitraukęs J. Bidenas. Jis ją aktyviai rėmė iki dienos prieš balsavimą, bet po to neįprastai nutilo. Tai įvyko po to, kai prieš savaitę buvo paskelbtas skambučio įrašas su jos kampanijai nepatogiu komentaru.

Baltieji rūmai paskelbė pokalbio, per kurį J. Bidenas užsiminė apie komiką, per Donaldo Trumpo mitingą pavadinusį Puerto Riką „plaukiojančia šiukšlių sala“, stenogramą. J. Bidenas sakė, kad vienintelės šiukšlės, kurias jis mato plaukiojančias, yra D. Trumpo „šalininko lotynų amerikiečių demonizavimas, nesąžiningas ir neamerikietiškas, visiškai prieštaraujantis viskam, ką padarėme ir kuo buvome“, rodo stenograma.

Tačiau respublikonų kandidato D. Trumpo stovykla teigė, kad J. Bidenas turėjo omenyje savo šalininkus, nors oficialioje stenogramoje nurodyta vienaskaita ir sakinys tęsiamas, tad aišku, jog J. Bidenas turėjo omenyje ne šalininkus, o tai, jog komikas kaip šiukšles demonizuoja lotynų amerikiečius.

Pats J. Bidenas tvirtino pasisakęs neaiškiai ir buvęs nesuprastas.

Tuo metu D. Trumpo kandidatas į viceprezidentus J. D. Vance'as paskutinėmis kampanijos dienomis aiškiai įžeidė K. Harris, pavadinęs ją šiukšle. „Ketiname išvežti šiukšles Vašingtone, o šiukšlės vadinasi Kamala Harris“, – sakė jis.

17:30 | Respublikonų kandidatas į JAV viceprezidentus Ohajuje atidavė savo balsą

Respublikonų kandidatas į JAV viceprezidentus J. D. Vance‘as antradienį atidavė savo balsą rinkimų apylinkėje Sinsinatyje (Ohajo valstija).

Apie tai informuoja CNN ir „The Guardian“.

Pareiškęs savo valią, politikas žurnalistams nurodė, kad „jaučiasi gerai“. Jis taip pat pažymėjo, kad tikisi pergalės.

ELTA primena, kad antradienį, lapkričio 5-ąją, JAV vyksta prezidento rinkimai. Į aukščiausią šalies postą pretenduoja respublikonas Donaldas Trumpas ir demokratė Kamala Harris. Apklausos rodo, kad abu kandidatai sulaukia panašaus palaikymo, todėl kova dėl Baltųjų rūmų yra įtempta, o baigtis nėra aiški.

12:23 | Svarbiausi JAV prezidento rinkimų skaičiai

Svyruojančios valstijos, rinkikų kolegijos balsai ir milijonai potencialių rinkėjų: toliau pateikiame svarbiausius skaičius šiuose JAV prezidento rinkimuose.

Du

Kandidatavo keli nepriklausomi kandidatai, ir bent vienas iš jų, Robertas F. Kenedis jaunesnysis, atsidūrė daugybėje antakį kilstelėti verčiančių antraščių.

Tačiau galiausiai prezidento rinkimų lenktynės susiveda į vieno pasirinkimą iš dviejų: du didžiųjų partijų kandidatai – demokratė Kamala Harris ir respublikonas Donaldas Trumpas – siekia vadovauti poliarizuotai šaliai.

Penki

Lapkričio 5-oji – rinkimų diena, tradiciškai rengiama antradienį po pirmojo lapkričio pirmadienio.

Anot istorikų, vienas lapkričio antradienis bendra rinkimų diena XIX amžiaus viduryje buvo pasirinktas dėl patogumo, atsižvelgiant į ūkininkų darbų kalendorių. Buvo manoma, kad geriausias pasirinkimas yra vėlyvas ruduo: po derliaus nuėmimo, bet dar neatėjus atšiauriems žiemos orams.

Antradienis pasirinktas, kad žmonėms būtų patogu atvykti į rinkimų apylinkes, kai nereikia į bažnyčią ir nevyksta turgus.

Septyni

Rinkimų rezultatus dažniausiai nulemia vadinamosios svyruojančios valstijos, balsuojančios tai už respublikonų, tai už demokratų kandidatą.

Šiemet K. Harris ir D. Trumpas labiausiai vilioja rinkėjus septyniose valstijose – Arizonoje, Džordžijoje, Mičigane, Nevadoje, Šiaurės Karolinoje, Pensilvanijoje ir Viskonsine, – sutelkdami ten savo kampanijos pastangas, kad užsitikrintų pergalę.

34 ir 435

Rinkimų dieną rinkėjai ne tik spręs, kas užims Baltuosius rūmus, bet ir atnaujins JAV Kongresą.

Bus varžomasi dėl 34 vietų Senate ir visų 435 vietų Atstovų Rūmuose.

Atstovų Rūmų nariai dirba dvejų metų kadenciją. Šiuo metu daugumą turi respublikonai, o K. Harris demokratai tikisi, kad situacija pasikeis.

100 vietų Senate dirbantys įstatymų leidėjai renkami šešerių metų kadencijai. Respublikonai tikisi pakeisti nedidelę demokratų daugumą.

Jei ta pati partija laimėtų prezidento postą ir turėtų daugumą abejuose Kongreso rūmuose, ji turėtų galią prastumti prezidento darbotvarkę be opozicijos įstatymų leidėjų paramos.

538

Rinkikų kolegija – netiesioginė visuotinių rinkimų sistema, pagal kurią vyksta JAV prezidento rinkimai.

Kiekviena valstija turi skirtingą rinkikų skaičių – jis apskaičiuojamas sudėjus išrinktų atstovų į Atstovų Rūmus skaičių, kuris priklauso nuo gyventojų skaičiaus, ir senatorių skaičių (po du kiekvienoje valstijoje).

Pavyzdžiui, Vermontas turi tik tris rinkikų balsus. Tuo metu milžiniška Kalifornija turi 54.

Iš viso 50-yje valstijų ir Kolumbijos apygardoje yra 538 rinkikų balsai. Kad laimėtų rinkimus, kandidatas turi surinkti 270 balsų.

774 tūkstančiai

Tai rinkimų darbuotojų, kurie užtikrino sklandžią 2020 metų rinkimų eigą, skaičius, remiantis tyrimų centro „Pew Research Center“ duomenimis.

Jungtinėse Valstijose yra trijų tipų rinkimų darbuotojai.

Dauguma jų yra rinkimų komisijų darbuotojai, turintys atlikti tokius darbus kaip pasitikti rinkėjus, padėti su skirtingomis kalbomis, sumontuoti balsavimo įrangą, patikrinti rinkėjo pažymėjimus ir registraciją.

Rinkimų pareigūnai yra renkami, samdomi arba skiriami atlikti labiau specializuotas pareigas, pavyzdžiui, apmokyti rinkimų darbuotojus, nurodo „Pew Research Center“.

Stebėtojus paprastai skiria partijos, kad jie stebėtų, kaip skaičiuojami balsai rinkimuose, kurie šiemet, kaip tikimasi, bus itin prieštaringi dėl D. Trumpo atsisakymo sutikti besąlygiškai pripažinti rezultatus.

Daugelis rinkimų darbuotojų dalijosi su naujienų agentūra AFP mintimis apie spaudimą ir grasinimus, kurių jie sulaukė prieš lapkričio 5 dienos balsavimą.

75 milijonai

Anot Floridos universiteto duomenų bazės, iki lapkričio 2-osios daugiau nei 75 mln. amerikiečių balsavo iš anksto.

Daugumoje JAV valstijų leidžiama balsuoti asmeniškai arba paštu, kad žmonės galėtų išreikšti balsą jiems patogiu metu arba jei negali dalyvauti balsavime lapkričio 5-ąją.

244 milijonai

Tai, instituto „Bipartisan Policy Center“ duomenimis, yra amerikiečių, kurie turi teisę balsuoti 2024 metais, skaičius.

Žinoma, dar neaišku, kiek iš jų iš tikrųjų atiduos savo balsą. Tačiau „Pew Research Center“ teigia, kad 2018 ir 2022 metų kadencijos vidurio rinkimuose ir 2020-ųjų prezidento rinkimuose buvo pasiekti didžiausi rinkėjų aktyvumo rodikliai Jungtinėse Valstijose per pastaruosius dešimtmečius.

„2020-ųjų prezidento rinkimuose dalyvavo maždaug du trečdaliai (66 proc.) balsavimo teisę turinčių gyventojų – tai didžiausias rodiklis per visus nacionalinius rinkimus nuo 1900-ųjų“, – rašoma „Pew Research Center“ interneto svetainėje.

JAV gyventojų surašymo biuro duomenimis, tai sudaro beveik 155 mln. rinkėjų.

11:17 | Tailando mažoji hipopotamė Moo Deng „prognozuoja“ D. Trumpo pergalę JAV rinkimuose

Kol amerikiečiai balsuoja įtemptuose Jungtinių Valstijų prezidento rinkimuose, Tailando superžvaigždė mažoji hipopotamė Moo Deng prognozuoja, kad buvęs prezidentas Donaldas Trumpas grįš į Baltuosius rūmus.

10:59 | JAV pareigūnai: nauja Rusijos dezinformacija nutaikyta į svyruojančias valstijas

Su Rusija susijusiomis dezinformacijos operacijomis siekiama įtikinti, kad svyruojančių Amerikos valstijų pareigūnai planuoja klastoti itin atkaklių JAV prezidento rinkimų rezultatus, likus kelioms valandoms iki balsavimo dienos įspėjo valdžios institucijos.

Pergalei šiuose rinkimuose, kuriuose varžosi Kamala Harris ir Donaldas Trumpas, labai svarbios septynios svyruojančios valstijos jau anksčiau buvo nepagrįstai kaltinamos rinkimų klastojimu.

„Rusija yra aktyviausia grėsmė“, – pirmadienį įspėjo Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuras (ODNI), Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir Kibernetinio saugumo ir infrastruktūros apsaugos agentūra (CISA).

„Šios pastangos gali sukurstyti smurtą, taip pat ir prieš rinkimų pareigūnus“, – sakoma pareiškime. Jame pažymima, kad jos tikriausiai intensyvės rinkimų dieną ir kelias savaites po balsavimo.

Tai naujausias iš virtinės ODNI įspėjimų dėl užsienio veikėjų, pirmiausia Rusijos ir Irano, dezinformacijos ar įsilaužimų į kompiuterius per šiuos rinkimus.

09:11 | Paaiškėjo pirmi oficialūs JAV prezidento rinkimų rezultatai

Naujojo Hampšyro valstijoje esančio Diksvil Nočo kaimelio rinkėjai antradienį iškart po vidurnakčio pirmieji atidavė balsus JAV prezidento rinkimų pagrindinę dieną, o jų balsavimo rezultatas gerai iliustruoja, kokios atkaklios yra šios varžybos dėl Baltųjų rūmų.

Šioje bendruomenėje, kuri jau kelis dešimtmečius tuojau po vidurnakčio – likus kelioms valandoms iki kitų apylinkių atidarymo – pradeda rinkimų dieną, Kamala Harris ir Donaldas Trumpas gavo po tris balsus.

Demokratų viceprezidentės ir buvusio respublikonų prezidento rinkimų kova yra nepaprastai atkakli; dauguma apklausų rodo, kad jų šansai laimėti rinkimus yra apylygiai.

Diksvil Noče, kur buvo susirinkęs didelis žurnalistų būrys, balsavimas prasidėjo akordeonu atlikus JAV himną.

Pagal Naujojo Hampšyro rinkimų įstatymus mažiau nei 100 gyventojų turinčios savivaldybės savo rinkimų apylinkes gali atidaryti vidurnaktį, o visiems registruotiems rinkėjams balsavus gali jas uždaryti.

2020 metais Diksvil Nočo rinkėjai vienbalsiai išreiškė palaikymą tuometiniam demokratų kandidatui Joe Bidenui (Džo Baidenui). Teigiama, kad nuo 1960 metų, kai šiame kaime prasidėjo balsavimo vidurnaktį tradicija, jis buvo tik antras kandidatas, čia surinkęs visus balsus.

Dauguma rinkimų apylinkių JAV rytinėje pakrantėje darbą pradės antradienį 6 ar 7 val. (13 ar 14 val. Lietuvos laiku.

Sausio mėnesį, kai vyko pirminiai rinkimai, Diksvil Nočo kaimelis netikėtai visus šešis savo balsus atidavė už buvusią Pietų Karolinos gubernatorę respublikonę Nikki Haley (Niki Heili).

N. Haley galiausiai pasitraukė iš kovos, nes nebūtų galėjusi pralenkti D. Trumpo, tačiau šio antradienio balsavimas parodė, kad trys Diksvil Nočo rinkėjai nusprendė nacionaliniuose rinkimuose nepalaikyti respublikonų kandidatu tapusio milijardieriaus.

[email protected], Užsienio naujienų skyrius

8:38 | Trumpas nori, kad JAV piliečius ir policininkus pražudžiusiems migrantams būtų skiriama mirties bausmė

Iki antradienį prasidedančio balsavimo JAV prezidento rinkimuose likus vos kelioms valandoms, Respublikonų partijos kandidatas Donaldas Trumpas paragino patyrusius sportininkus kibti migrantams į atlapus ir paragino, kad JAV piliečius ir policijos pareigūnus pražudžiusiems migrantams būtų skiriama mirties bausmė.

Kalbėdamas neapsisprendusios Pensilvanijos valstijos Pitsburgo mieste, D. Trumpas ir vėl skundėsi dėl migrantų antplūdžio prie pietinės Jungtinių Valstijų sienos ir pasiūlė, kad Pensilvanijos universiteto sporto komandos nariai turėtų „eiti su jais imtynių“.

„Ak, tiek vaikinai iš Pensilvanijos universiteto. Norėčiau, kad jie eitų imtynių su migrantais“, – sakė D. Trumpas.

Jis taip pat pareiškė, kad mišrias kovas organizuojančios lygos „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) vadovui Dana White‘ui yra pasiūlęs įsteigti migrantų lygą ir UFC lygą, kad jos galėtų kautis tarpusavyje.

„Tiesą sakant, manau, kad migrantų (lyga) gali laimėti. Tokie jau bjaurūs yra kai kurie iš tų vyrukų.“

Po to jis paragino JAV piliečius ar teisėsaugos pareigūnus pražudžiusius migrantus bausti griežčiausia bausme.

„Raginu bet kuriam migrantui, pražudžiusiam Amerikos pilietį arba teisėsaugos pareigūną, skirti mirties bausmę“, – kreipdamasis į minią pasakė jis.

78-erių D. Trumpas savo rinkiminės kampanijos metu neteisėtai imigracijai skyrė itin daug dėmesio, migrantus nuolat vaizduodamas kaip JAV priešus ir melagingais pareiškimais tyčia pakurstydamas neapykantą užsieniečiams.

8:04 | JAV žvalgybos agentūros praneša, kad per rinkimus padaugėjo Rusijos kibernetinių atakų

Vyriausieji JAV vyriausybės žvalgybos pareigūnai pirmadienį dar kartą perspėjo dėl užsienio šalių ir ypač Rusijos kišimosi į rinkimus.

Tokį susirūpinimą Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuras (ODNI), Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir Kibernetinio ir infrastruktūros saugumo agentūra (CISA) pareiškė po penktadienį jau paskelbtų perspėjimų dėl kišimosi.

Visos trys agentūros pranešė, kad „buvo stebimi nauji priešiškai nusiteikusių užsienio šalių, ypač Rusijos veiksmai, skirti stiprinti įtaką ir pakirsti visuomenės pasitikėjimą JAV rinkimų sąžiningumu bei kurstyti nesantaiką tarp amerikiečių“.

Jų teigimu, tokie veiksmai per rinkimus antradienį ir po to bus dar intensyvesni, o jų taikiniu visų pirma taps septynios svarbiausios neapsisprendusios valstijos – Arizona, Nevada, Mičiganas, Viskonsinas, Pansilvanija, Džordžija ir Šiaurės Karolina.

JAV rinkėjai sprendžia, ar prezidento postą Baltuosiuose rūmuose užims Respublikonų partijos kandidatas Donaldas Trumpas, ar Demokratų partijai atstovaujanti jo varžovė viceprezidentė Kamala Harris.

„Aktyviausiai grėsmę kelia Rusija“, – rašoma junginiame pranešime.

„Įtaką darantys veikėjai“, kurie agentūrų teigimu yra susiję su Rusija, kuria suklastotus vaizdo įrašus bei pasakojimus, siekdami pakenkti rinkimų teisėtumui, priversti rinkėjus bijoti jų proceso ir parodyti, kad politiniai kitaminčiai imasi smurto vieni kitų atžvilgiu.

„Kyla rizika, kad tokiomis pastangomis bus kurstomas smurtas prieš rinkimų pareigūnus, – teigė agentūros. – Manome, kad rinkimų dieną ir ateinančiomis dienomis bei savaitėmis veikėjai iš Rusijos skleis daugiau panašaus pobūdžio medžiagos“.

Žvalgybos pareigūnų teigimu, Rusijos įtakoje esantys manipuliatoriai visai neseniai paskelbė melagingų straipsnių, neva JAV pareigūnai mėgina daryti poveikį rinkimams, klastodami biuletenius ir vykdydami kibernetines atakas.

Šie veikėjai „taip pat pastaruoju metu sukūrė ir išplatino melagingą vaizdo įrašą, kuriame vaizduojamas asmuo teigia, kad Arizonoje vyksta rinkimų rezultatų klastojimas... viceprezidentės Kamalos Harris naudai“, – rašoma pranešime.

„Arizonos valstijos sekretorius vaizdo įraše išsakytus teiginius jau paneigė kaip melagingus“, – nurodoma agentūrų pranešime.

7:49 | Harris baigiamajame rinkimų mitinge: svarbus kiekvienas balsas

Kamala Harris pirmadienį sakydama baigiamąją savo rinkimų kampanijos kalbą pergalei svarbioje Pensilvanijos valstijoje paragino amerikiečius balsuoti „vienose atkakliausių varžybų“ per šalies istoriją.

„Dar viena diena svarbiausiuose mūsų gyvenimo rinkimuose, o impulsas yra mūsų pusėje“, – per mitingą Filadelfijoje sakė K. Harris.

„Tai galėtų būti vienos atkakliausių varžybų per istoriją – svarbus kiekvienas balsas“, – pabrėžė ji.

JAV antradienį renka prezidentą: smarkiai susiskaldžiusioje šalyje kova vyksta tarp demokratės K. Harris ir respublikono Donaldo Trumpo.

7:33 | „Panikos mygtukai“, specialiosios policijos būriai: JAV rengiasi neramumams per rinkimus

Po itin nestabilios 2024 m. JAV prezidento rinkimų kampanijos, nerimaujant dėl galimų pilietinių neramumų, smurto prie balsadėžių ar prieš balsavimo punktų darbuotojus, per antradienį vyksiantį balsavimą bus imamasi precedento neturinčių saugumo priemonių.

Oregono, Vašingtono ir Nevados valstijos pasitelkė Nacionalinę gvardiją, o Pentagonas pranešė, kad mažiausiai 17 valstijų parengties režimu budi iš viso 600 Nacionalinės gvardijos karių.

FTB Vašingtone įsteigė nacionalinę rinkimų vadavietę, visą rinkimų savaitę 24 valandas per parą stebėsiančią grėsmes, be to, sustiprinta daugelio balsavimo punktų, kurių JAV yra bemaž 100 000, apsauga.

Nacionalinės valstijų įstatymų leidžiamųjų organų konferencijos teigimu, įstatymų užtikrinti saugumą per rinkimus po 2020 m. priėmė devyniolika valstijų.

Ir Demokratų partijos kandidatei Kamalai Harris, ir respublikonui Donaldui Trumpui turint lygias galimybes laimėti 2024 m. rinkimus, valdžia visomis priemonėmis stengėsi patikinti nerimo apimtus amerikiečius, kad jų balsai yra saugūs. Tačiau visoje šalyje buvo imtasi ir papildomų fizinių priemonių rinkimų saugumui užtikrinti.

Saugumui balsuojant užtikrinti skirtas technologijas tiekianti bendrovė „Runbeck Election Services“ pirmadienį patvirtino savo klientams, tarp kurių – balsavimo punktai ir jų darbuotojai užsakiusi maždaug 1 000 panikos mygtukų, kuriuos paspaudus teisėsaugos ar kitokioms institucijoms mobiliuoju telefonu išsiunčiamas pranešimas apie pavojų.

Visų septynių pagrindinių neapsisprendusių valstijų valdžia siekia nuraminti rinkėjus, kad rinkimai vyks saugiai ir bus sąžiningi.

Arizonoje, pietrytinėje neapsisprendusioje valstijoje, kur po 2020 m. rinkimų kilo neramumų ir sąmokslo teorijų banga, valdžios institucijos pagrindinę rinkimų ir balsavimo biuletenių skaičiavimo įstaigą Marikopos apygardoje pavertė tikra tvirtove, kurią juosia metalinė tvora, spygliuotosios vielos užtvaras, o ant stogo budi specialiųjų policijos pajėgų būrys.

Daugiasluoksnis saugumas

Pensilvanijos valstijos departamentas, prižiūrintis rinkimus didžiausioje neapsisprendusioje JAV valstijoje, pranešė, kad saugumui užtikrinti bus stiprinama infrastruktūros apsauga ir bendradarbiaujama su saugumo ir teisėsaugos agentūromis, nors daugiau informacijos nesuteikė.

Šie nauji saugumo sluoksniai atsirado po chaoso, kuris kilo pasibaigus 2020 m. vykusiems rinkimams, ypač kai D. Trumpo rėmėjai 2021 m. sausio 6 d. šturmavo Senato rūmus, siekdami neleisti patvirtinti rinkimų rezultatus, rodžiusius, kad rinkimus laimėjo Joe Bidenas.

Valdžia taip pat perspėja ir dėl rimtos kibernetinės ir įsilaužimo į kompiuterius grėsmės, ypač ateinančios iš užsienio.

Rusija, Iranas ir Kinija siekia pakirsti amerikiečių pasitikėjimą rinkimų teisėtumu ir „kurstyti partijų nesantaiką“, naujienų agentūrai „NBC News“ sakė Kibernetinio ir infrastruktūros saugumo agentūros vadovė Jen Easterly.

Tuo tarpu Vašingtone aplink viceprezidentės rezidenciją ir Baltuosius rūmus buvo įrengta aukšta metalinė tvora, lentomis užkaltos keleto parduotuvių vitrinos.

„Smurtas mūsų mieste toleruojamas nebus“, – pirmadienį kalbėdama su žurnalistais pasakė Kolumbijos apygardos policijos viršininkė Pamela Smith.